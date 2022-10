റാന്‍ഡി ഗാര്‍ഡ്‌നര്‍ എന്ന അമേരിക്കക്കാരന്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് അപൂര്‍വമായ ഒരു ലോക റെക്കോര്‍ഡിന്റെ പേരിലാണ്. തുടര്‍ച്ചയായി ഉറങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ പേരിലുള്ള ലോക റെക്കോര്‍ഡാണ് റാന്‍ഡിയുടെ പേരിലുള്ളത്. 11 ദിവസം, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ 264 മണിക്കൂറും 25 മിനിറ്റുമാണ് റാന്‍ഡി തുടര്‍ച്ചയായി ഉറങ്ങാതിരുന്ന് റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 1963ല്‍ തന്റെ 17-ാം വയസ്സിലായിരുന്നു റാന്‍ഡിയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് പ്രകടനം. ഇതിനു മുന്‍പ് ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ലോകറെക്കോര്‍ഡ് 260 മണിക്കൂര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ഉറങ്ങാതിരുന്ന ഹോനോലുലുവില്‍ ഉള്ള ഒരു ഡിജെയുടെ പേരിലായിരുന്നു.

സ്‌കൂളിലെ ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രോജക്ടിനു വേണ്ടി നടത്തിയ ഈ പരീക്ഷണ പ്രകടനം പക്ഷേ പില്‍ക്കാലത്ത് തനിക്ക് നല്‍കിയത് ഉറക്കമില്ലായ്മ പോലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളാണെന്ന് റാന്‍ഡി പറയുന്നു. സുഹൃത്ത് ബ്രൂസ് മക് അല്ലിസ്റ്ററിനൊപ്പമായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണത്തില്‍ റാന്‍ഡി ഏര്‍പ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഇവരുടെ പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് സ്റ്റാന്‍ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വില്യം ഡെമന്റും കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.

ഉറക്കമില്ലായ്മ റാന്‍ഡിയുടെ മേധാ ശേഷിയെയും മൂഡിനെയും ശ്രദ്ധയൂന്നാനുള്ള കഴിവിനെയും ബാധിച്ചതായി പരീക്ഷണവേളയില്‍ ഇവര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ഹ്രസ്വകാല ഓര്‍മ നഷ്ടം, മതിഭ്രമം, മനോവിഭ്രാന്തി തുടങ്ങിയവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും പരീക്ഷണസമയത്ത് റാന്‍ഡി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ ശാരീരികമായി നല്ല ക്ഷമതയുണ്ടായിരുന്ന റാന്‍ഡി പരീക്ഷണവേളയില്‍ ബാസ്‌കറ്റ്‌ബോള്‍ കളിച്ചിരുന്നതായി വില്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം റാന്‍ഡിയുടെ തലച്ചോറിന് നടത്തിയ സ്‌കാനിങ്ങിന്റെ ഫലമായിരുന്നു കൗതുകകരം. സ്‌കാന്‍ ഫലത്തില്‍ പരീക്ഷണകാലയളവില്‍ റാന്‍ഡിയുടെ തലച്ചോറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ഉറങ്ങിയതായും ചില ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നതായും കണ്ടെത്തി. നാം മനഃപൂര്‍വം ഉണര്‍ന്നിരുന്നാലും തലച്ചോര്‍ പൂച്ചയുറക്കം ഉറങ്ങുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു പരീക്ഷണം.

പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം റാന്‍ഡിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പരിശോധനകള്‍ നടത്തി. ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് 14 മണിക്കൂര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ഉറങ്ങിയ ശേഷം റാന്‍ഡി സാധാരണ പോലെ എഴുന്നേറ്റു. എന്നാല്‍ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായതിനാല്‍ ഗിന്നസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങള്‍ ഇനിമേല്‍ റെക്കോര്‍ഡിന് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനാല്‍ ആരാലും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടാന്‍ സാധിക്കാത്ത റാന്‍ഡിയുടെ ലോകറെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ക്കപ്പെടാതെ തുടര്‍ന്നു.

