വാക്സീൻ എടുത്താലും ജാഗ്രത; എക്സ്ബിബി കരുത്തുറ്റത്: വെറും ‘ജലദോഷമല്ല’ കോവിഡ്!

ലോകമൊട്ടാകെ പടർന്നു പിടിച്ച കോവിഡ് ഭീതി നാലാം വർഷത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ശൈത്യകാലങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ രൂപമെടുക്കുകയും അതു വലിയ തോതിലുള്ള കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ ശൈത്യകാലത്തു കോവിഡിനെ ഒരൽപം ഭീതിയോടെ തന്നെയാണു ലോകം കാണുന്നത്. ദീപാവലിയോടെ നമ്മുടെ രാജ്യവും ശൈത്യകാലത്തിലേക്കു നീങ്ങും. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കു ശേഷം സ്വാഭാവികമായും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനയുണ്ടാക്കാമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കാരണങ്ങൾ പഴയതും പതിവുള്ളതും തന്നെയാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവുകൾ നൽകി ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതോടെ വൈറസ് വ്യാപനത്തിലും വർധന ഉണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചില പുതിയ ഉപവകഭേദങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വില്ലനാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഉപവകഭേദമാണ്– എക്സ്ബിബി (XBB). മറ്റു കൊറോണ വൈറസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ‘ഒരു എല്ല്’ എക്സ്ബിബിക്കു കൂടുതലാണ്. എക്സ്ബിബി മാത്രമല്ല, ബിഎഫ്.7, ബിക്യു.1, ബിഎ.2.3.20 തുടങ്ങി പുതിയ ചില ഉപവകഭേദങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒമിക്രോണിന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വകഭേദങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി ഇപ്പോൾ നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ബിഎ.2.75 എന്ന ഉപവകഭേദമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തു കൂടുതൽ പേരെയും ബാധിക്കുന്നത്.

∙ ‘എക്സ്ബിബി’യെ സൂക്ഷിക്കണം

എക്സ്ബിബി എന്ന പുതിയ ഒമിക്രോൺ ഉപവകഭേദത്തെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അടുത്തിടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. എന്താണ് ഈ എക്സ്ബിബി? നമ്മൾ അതിനെ ഇത്രയധികം ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? എന്താണ് എക്സ്ബിബി ഉപവകഭേദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത?

ഒമിക്രോണിന് ഒട്ടേറെ ഉപ വകഭേദങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ബിബി അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒമിക്രോണിന്റെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ഉപവകഭേദങ്ങളുടെ പുനഃസംയോജനത്തിലൂടെയാണു (റികോമ്പിനന്റ് വേരിയന്റ്) ഈ വൈറസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് എക്സ്ബിബി എന്ന വകഭേദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും ശക്തിയും.

ഒമിക്രോണിന്റെ ബിഎ.2.10.1ഉം ബിഎ.2.75ന്റെ ഉപവകഭേദങ്ങളായ ബിജെ.1, ബിഎം.1.1.1 എന്നിവയും കൂടിച്ചേർന്നാണ് എക്സ്ബിബി എന്ന വൈറസ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ബിഎ.2 എന്ന ഉപവകഭേദത്തിന്റെ സ്പൈക് പ്രോട്ടീനിൽ (വൈറസിനെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണം) 14 മ്യൂട്ടേഷനുകൾ സംഭവിച്ചാണ് എക്സ്ബിബി രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ഇതുവരെയുള്ള ഒമിക്രോൺ ഉപവകഭേദങ്ങളൊന്നും ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആശ്വാസവും വിശ്വാസവും നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധശക്തിയെ മറികടക്കാനുള്ള ശേഷി എക്സ്ബിബി എന്ന ഒമിക്രോൺ ഉപവകഭേദത്തിനുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

അതായതു നേരത്തേ കോവിഡ് ബാധിച്ചതു വഴിയും വാക്സീൻ എടുത്തതു വഴിയും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിയെ മറികടക്കാൻ ഒമിക്രോണിന്റെ എക്സ്ബിബി ഉപവകഭേദത്തിനു സാധിക്കാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നു കരുതിയിരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

∙ റികോമ്പിനന്റ് വൈറസ്

വളരെ സിംപിളായി പറഞ്ഞാൽ– രണ്ടു വൈറസുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയാണു റികോമ്പിനന്റ് വൈറസ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കോശങ്ങളിൽ 2 വൈറസുകൾ ഒരേ സമയം കയറി പറ്റുകയും ഈ വൈറസുകൾ പെരുകുമ്പോൾ അവരുടെ ജനിതക ഘടന കൈമാറ്റം ചെയ്തു പുതിയൊരു വൈറസ് രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വൈറസിനു ഗുണകരമായ രീതിയിൽ രൂപമെടുക്കുന്നവയാണു റികോമ്പിനന്റ് വൈറസ്.

ഒമിക്രോണിന്റെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ഉപവകഭേദങ്ങൾ സംയോജിച്ചാണ് എക്സ്ബിബി എന്ന റികോമ്പിനന്റ് വൈറസ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. നേരത്തേ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിനും സമാനമായ രീതിയിൽ റികോമ്പിനന്റ് വൈറസുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അതിനൊന്നും മനുഷ്യനിൽ കാര്യമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ എക്സ്ബിബി വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഐഎംഎ കോവിഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കോ ചെയർമാൻ ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറയുന്നു. ബിഎ.2 വകഭേദവും അതിന്റെ ഉപവകഭേദങ്ങളുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് ഇടയാക്കുന്നത്. സിംഗപ്പുരിൽ എക്സ്ബിബി കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ സിംഗപ്പുരിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്– ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറഞ്ഞു.

ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ

∙ ദീപാവലിയിൽ കോവിഡ്

രാജ്യത്തു വലിയ തോതിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണു ദീപാവലി. സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടപഴകലുകൾ കൂടും. ഇതോടെ ദീപാവലിക്കു ശേഷം രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനയുണ്ടാകാനാണു സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിക്കു ശേഷവും രാജ്യത്തു കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനയുണ്ടായിരുന്നു.

ബിഎ.2 വകഭേദമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപിക്കുന്നതെങ്കിലും ദീപാവലി കാലം എക്സ്ബിബി വകഭേദത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കിയേക്കാമെന്നു സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തേ കോവിഡ് വന്നു പോയവരിലും വാക്സീൻ എടുത്തവരിലും വീണ്ടും കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായതു പ്രതിരോധ ശക്തിയെ മറികടന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കു കടന്നു കയറാൻ എക്സ്ബിബിക്കു കഴിയും.

ഓണക്കാലത്ത് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇടപഴകലുകൾ കൂടിയതോടെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധന ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, രാജ്യത്തെ മൊത്തം സ്ഥിതി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം ദീപാവലിക്കു ശേഷം രാജ്യത്തിന്റ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്.

∙ ഒമിക്രോണിന് ഒരു വയസ്സ്

കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒമിക്രോൺ വകഭേദമാണു ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും കോവിഡിന്റെ വ്യാപനത്തിനു കാരണമാകുന്നത്. കോവിഡിന്റെ നാലാം വർഷത്തിനൊപ്പം ഒമിക്രോണിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിനും കൂടിയാണു നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഒമിക്രോൺ എന്ന കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഇതിനിടയിൽ ഒമിക്രോണിന് എത്ര ഉപ വകഭേദങ്ങളുണ്ടായിയെന്നു (സബ് വേരിയന്റ്) ചോദിച്ചാൽ അതിനും കൃത്യമായ ഉത്തരം ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര ലോകം നൽകാനിടയില്ല. ഏകദേശം മൂന്നൂറിലേറെ ഉപ വകഭേദങ്ങൾ ഇതിനകം ഒമിക്രോൺ എന്ന വകഭേദത്തിനുണ്ടായിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇനിയും ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ വൈറസിനുണ്ടായി കൊണ്ടേയിരിക്കും.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ബിഎ.1 എന്ന വകഭേദത്തിലാണ് ഒമിക്രോണിന്റെ തുടക്കം. പിന്നീട് ബിഎ.2 വകഭേദം വന്നു. ഏകദേശം ഈ വർഷം ജൂലൈ– ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെ ബിഎ.2ആണ് രാജ്യത്ത് ഏറെ വ്യാപിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ബിഎ.2വിന്റെ ഒട്ടേറെ ഉപവകഭേദങ്ങൾ ലോകത്ത് ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന് ഏറെക്കാരണമായതും ബിഎ.2വും അതിന്റെ ഉപവകഭേദങ്ങളുമാണ്. യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ബിഎ.5 വകഭേദം കാര്യമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പേരെ ബാധിച്ചില്ല.

∙ വരുമോ മറ്റൊരു വകഭേദം?

ഒമിക്രോണല്ലാതെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദം വരുമോ? വരും എന്നു തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന ഉത്തരം. പക്ഷേ, അത് എന്നാണെന്നു മാത്രം ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ല. ഒമിക്രോണിന് ഒട്ടേറെ ഉപവകഭേദങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും അവയ്ക്കെല്ലാം പൊതുവേ ഒരേ സ്വഭാവമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയൊരു വൈറസ് വരുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇതുവരെ കണ്ട ഒമിക്രോണിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കണമെന്നില്ല.

പുതിയ വൈറസുകൾ രൂപപ്പെടാമെങ്കിലും ഇവിടെ നിലയുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒമിക്രോണിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വൈറസ് രൂപപ്പെടുമെന്നു തന്നെയാണു കരുതേണ്ടത്. എന്നാൽ, അത് എന്ന്, എപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു പറയാൻ കഴിയില്ല– ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ പറഞ്ഞു.

∙ ബോസ്റ്റണിലെ വൈറസ്

അടുത്തിടെ ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ ഒരു പഠനം നടത്തി. ലാബിൽ ഒരു പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണു ഗവേഷകർ ചെയ്തത്. യഥാർഥ കൊറോണ വൈറസും ഒമിക്രോണിന്റെ സ്പൈക് പ്രോട്ടീനും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഈ വൈറസിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. തുടർന്ന്ഈ മൂന്നു വൈറസുകളെയും ചുണ്ടെലികളിൽ പരീക്ഷിച്ചു.

ഈ പരീക്ഷണ ഫലം അൽപം ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. യഥാർഥ കൊറോണ വൈറസ് എല്ലാ ചുണ്ടെലികളെയും കൊന്നു. ഒമിക്രോൺ വൈറസ് ഒരു ചുണ്ടെലിയെയും കൊന്നില്ല. എന്നാൽ, ലാബിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച വൈറസ് 80% ചുണ്ടെലികളെ കൊന്നു. ഈ പഠനം ഒരു സൂചനയും സാധ്യതയുമാണ്. ഒരു പക്ഷേ, ഒമിക്രോണിനേക്കാൾ ശക്തനായ മറ്റൊരു വൈറസ് ഇനിയും വന്നേക്കാം.

∙ കോവിഡ് വെറും ജലദോഷമല്ല

‘ഹോ, കോവിഡ് ഇപ്പോൾ വെറും ജലദോഷം പോലെയാണ്’– പലരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ കോവിഡ് വെറും ജലദോഷമല്ല. തുടർച്ചയായി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒട്ടും നല്ല കാര്യമല്ല. ഒരിക്കൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവർക്കു വീണ്ടും കോവിഡ് വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നിർബന്ധമായും എടുക്കണം.

തുടർച്ചയായി കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതു നമ്മുടെ ആന്തരീകാവയവങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മറ്റു പല രോഗങ്ങളുമുള്ള ഒട്ടേറെ പേർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവർ മരുന്നിലൂടെയും മറ്റും ‘ബാലൻസ്’ ചെയ്തു ജീവിതം ഒരുവിധം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുകയാണ്.

ഇത്തരമാളുകളെ കോവിഡ് ബാധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബാലൻസ് തെറ്റും. രോഗം മൂർച്ഛിക്കും. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഗുരുതരമാകുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ മുൻകരുതലുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഒട്ടേറെ പേർക്കു കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും അവരിൽ ചിലർ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രതിരോധത്തിന്റെ മാസ്ക് ഊരിവയ്ക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നു ചുരുക്കം.

കോവിഡ് ബാധിച്ചതു വഴിയും വാക്സീൻ കുത്തിവയ്പ് വഴിയും ലഭിച്ച സങ്കര പ്രതിരോധ ശേഷി (ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി) ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കുമുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രായമായവരും മറ്റ് അനുബന്ധ രോഗങ്ങളുള്ളവരുംവാക്സീന്റെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൂടിയെടുക്കുന്നതാണു നല്ലത്. വൈറസ് ബാധിച്ചാലും രോഗം ഗുരുതരമാകാതിരിക്കാൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സഹായകരമാകും.

