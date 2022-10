ഡോക്ടറോടും വക്കീലിനോടും ഒരിക്കലും കള്ളം പറയരുതെന്നാണ് വയ്പ്പ്. എന്നാല്‍ എന്തെങ്കിലും രോഗവുമായി ഡോക്ടര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കള്ളം പറയാറുണ്ടെന്ന് ബെര്‍ക് ഷയര്‍ ഹാത് വേ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനി നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ കണ്ടെത്തി. 1000 രോഗികളില്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ 77 ശതമാനം പേരും മനഃപൂര്‍വമോ അല്ലാതെയോ ഡോക്ടര്‍മാരോട് കള്ളം പറയാറുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. ഇതില്‍തന്നെ ചില തലമുറയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ മറ്റ് തലമുറകളേക്കാള്‍ കൂടുതലായി കള്ളം പറയാറുണ്ടെന്ന് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇതു പ്രകാരം 1998നും 2017നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ജനറേഷന്‍ സഡില്‍(Gen Z) പെട്ടവരാണ് ഡോക്ടര്‍മാരോട് കൂടുതല്‍ കള്ളം പറയുന്നവര്‍. സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത ഈ തലമുറയിലെ 93 ശതമാനം പേരും തങ്ങള്‍ ഡോക്ടര്‍മാരോട് പൂര്‍ണ സത്യസന്ധത കാട്ടാറില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. കള്ളം പറച്ചിലിൽ ഇവര്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ളത് 1981നും 1997നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ജനറേഷന്‍ വൈ അഥവാ മില്ലേനിയല്‍സ് ആണ്. ഇവരില്‍ 76 ശതമാനം പേരും തങ്ങള്‍ ഡോക്ടറോട് കള്ളം പറയാറുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു. 1965നും 1980നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ജനറേഷന്‍ എക്സ് തലമുറയില്‍പ്പെട്ടവരില്‍ 75 ശതമാനം പേര്‍ കള്ളം പറയാറുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചപ്പോള്‍ 1946നും 1964നും ഇടയില്‍ ജനിച്ച ബേബി ബൂമേഴ്സില്‍ ഇത് 69 ശതമാനമാണ്.



പല തലമുറയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും പല കാര്യങ്ങളിലാണ് കള്ളത്തരം കൂടുതല്‍ പ്രകടമാക്കിയത്. ജനറേഷന്‍ സഡിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ലൈംഗിക ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇവര്‍ കൂടുതലായി കള്ളം പറയാറുള്ളത്. മില്ലേനിയല്‍സ് ആകട്ടെ തങ്ങളുടെ വ്യായാമ ശീലങ്ങളെ കുറിച്ച് അസത്യം പറയുന്നു. ഇതിന് മുന്‍പേയുള്ള ജനറേഷന്‍ എക്സ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ മദ്യപാനശീലത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതല്‍ കള്ളം പറയുന്നത്. ബേബി ബൂമേഴ്സിനാകട്ടെ ഇത് ഭക്ഷണശീലങ്ങളാണ്.

നാണക്കേട് മൂലമോ, ഡോക്ടര്‍ക്ക് തങ്ങളെ കുറിച്ച് മുന്‍വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന തോന്നല്‍ മൂലമോ, സത്യത്തെ മുഖാമുഖം കാണാനുള്ള മടി കൊണ്ടോ, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പ്രശ്നം വരുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ടോ ഒക്കെയാണ് രോഗികള്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ അടുത്ത് സത്യസന്ധത പുലർത്താത്തതെന്ന് സര്‍വേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തരം കള്ളങ്ങള്‍ രോഗനിര്‍ണയത്തെ പലപ്പോഴും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മടി കൂടാതെ രോഗത്തെ കുറിച്ച് രോഗി സംസാരിക്കണമെങ്കില്‍ ഡോക്ടര്‍ ആദ്യം ഇവരുമായി മാനസിക ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കണമെന്നും സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

അതേ സമയം ഡോക്ടര്‍മാരോട് സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട 23 ശതമാനം രോഗികളില്‍ 64 ശതമാനം പേരും ഡോക്ടര്‍ ശരിക്കും തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നവരാണ്. ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ കാണുന്ന ഡോക്ടറോട് നേരിട്ട് പോയി കാണുന്ന ഡോക്ടറേക്കാള്‍ കൂടുതൽ കള്ളം രോഗികള്‍ പറയാറുണ്ടെന്നും സര്‍വേ ഫലം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

