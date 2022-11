കാൻസർ മൂലം മൂക്ക് നഷ്ടമായി; കൈയിൽ മൂക്ക് വളർത്തി നൂതന ചികിത്സ

അർബുദം മൂക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം കവർന്നതിനെത്തുടർന്ന് കൈത്തണ്ടയിൽ മൂക്ക് വളർത്തി മുഖത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചു. കാൻസർ ചികിത്സയെത്തുടർന്ന് മൂക്കിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ട യുവതിക്കാണ് മൂക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചത്. ഫ്രാൻസിലാണ് സംഭവം. നാസൽ കാവിറ്റി കാൻസർ ബാധിച്ച യുവതി റേഡിയോ തെറാപ്പിയും കീമോതെറാപ്പിയും നടത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് മൂക്ക് നഷ്ടമായത്.

തരുണാസ്ഥി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 3D-പ്രിന്റ് ചെയ്ത ബയോമെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നിർമിച്ച ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത മൂക്ക് നിർമിക്കുകയും തുടർന്ന് കൈത്തണ്ടയിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ട് മാസത്തോളമെടുത്തു മൂക്ക് വളരാൻ. നൂതനസാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് എല്ലുകളും മറ്റും പുനർനിർമിച്ചത്. ആശുപത്രി അധികൃതർ തന്നെയാണ് ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത്. രോഗി സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രിവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

