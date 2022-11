രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവു കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം. ടൈപ്പ് 1, ടൈപ്പ് 2 (Diabetes Type 1. Diabetes Type 2) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം പ്രമേഹം ഉണ്ട്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താം. സമീകൃതഭക്ഷണം, ദിവസേനയുള്ള വ്യായാമം ഇതെല്ലാം പ്രമേഹം തടയാനും പ്രമേഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റാനും സഹായിക്കും.

പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ‌ ഏതു സമയത്താണ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണെന്ന് നെതർലൻഡ്സിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു. രാവിലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമത്രേ.

ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷവും വൈകുന്നേരവും പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പഠനത്തിൽ കണ്ടു. 45 – 65 വയസ്സിനിടയിലുള്ള775 ഡച്ച് പുരുഷന്മാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് ഇവരെ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു. രാവിലെ ആറുമണിക്കും 12 മണിക്കും ഇടയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർ, ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 12 മുതൽ ആറു മണി വരെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർ, വൈകിട്ട് ആറു മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയത്. മിതമായതു മുതൽ കഠിനവ്യായാമം വരെ വ്യായാമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇൻസുലിൻ ഹോർമോണിനോട് ശരീരകോശങ്ങള്‍ ശരിയായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം. ഇത് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, ഗർഭകാല പ്രമേഹം, പ്രീഡയബറ്റിക് എന്നിവയിലേക്കു നയിക്കാം. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം വ്യായാമം ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിന് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം 18 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായും വൈകുന്നേരം വ്യായാമം ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിന് 25 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായും പഠനത്തിൽ കണ്ടു.

രാവിലത്തെതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷവും വൈകുന്നേരവും മിതമായതു മുതൽ കഠിന വ്യായാമം വരെ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം 25 ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടു.

40 വയ്സു കഴിഞ്ഞവരിലാണ് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. അടുത്ത ബന്ധുവിന് പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാള്‍ക്ക് പ്രമേഹം വരാം. അമിതവണ്ണവും പൊണ്ണത്തടിയും ഉള്ളവർക്കും പ്രമേഹ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

പ്രമേഹം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ സഹായിക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ, പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രിയിൽ ഉള്ള മൂത്രശങ്ക, എപ്പോഴും ദാഹിക്കുക, സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിലെ ചൊറിച്ചിൽ, മുറിവുണങ്ങാൻ താമസം നേരിടുക, കാഴ്ച മങ്ങുക, തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുക, പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കുറയുക ഇതെല്ലാം പ്രമേഹരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്

Content Summary : Does exercise in the morning lower blood sugar?