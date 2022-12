‘മൂന്നിലൊന്നു ഗർഭിണികൾക്കും പ്രമേഹം’; മലയാളി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ദുരന്തം മാറ്റാം, പൂർണമായി’ !

ലോകത്തിലെ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ 17 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ് എന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ ‘ലോകത്തിന്റെ പ്രമേഹ തലസ്ഥാനം’ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഏകദേശം 7.5–8 കോടിയോളം പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെന്നും 2045 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് 13.5–14 കോടിയായി മാറുമെന്നുമാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നോക്കിയാൽ പ്രമേഹരോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ, ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്– തമിഴ്നാടും കേരളവും. പ്രമേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങള്‍ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. പ്രമേഹ ‘ചികിത്സ’യുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നാണ് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു പകരം മാറ്റുക എന്ന രീതി. ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും കൃത്യമായ വ്യായാമത്തിലൂടെയും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ പോർട്ടുഗലിലെ ലിസ്ബനിൽ ഈ മാസം എട്ടിനു നടക്കുന്ന ലോക പ്രമേഹ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോ. ശ്രീജിത് എൻ. കുമാർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മനോരമ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘പ്രമേഹം മാറാൻ നല്ല ഭക്ഷണം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് ഡോ. ശ്രീജിത് എൻ‌. കുമാർ. നിലവിലെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്ഫോടനാത്മകമായ സ്ഥിതിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്താണ് പ്രമേഹം, എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹ ബാധിതരിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റം? എന്തൊക്കയാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട കരുതൽ? ഡോ. ശ്രീജിത് എൻ. കുമാർ സംസാരിക്കുന്നു.

∙ എന്താണ് പ്രമേഹ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി? എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണത്?

ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഏഴര കോടിയിലധികം പേർക്ക് പ്രമേഹം (Diabetes) ഉണ്ട്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രമേഹവും അതിനു മുന്നോടിയായുള്ള അവസ്ഥയും മുതിർന്നവരി‍ൽ മൂന്നിലൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 20–30 ശതമാനം പേർക്ക് ഡയബറ്റിസോ അതിനു മുന്നോടിയായുള്ള പ്രീ–ഡയബറ്റിസോ ഉള്ള ഘട്ടത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു തലമുറയെ വച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അന്ന് നാലോ അഞ്ചോ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ പ്രമേഹ രോഗി എന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു മുൻപെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും പ്രമേഹം എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തി.

പ്രമേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള ഇതര ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളായ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം, അമിത കൊളസ്ട്രോളുമൊക്കെ കൂടുന്നു. അതുപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫാറ്റി ലിവറും ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുമൊക്കെ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഗർഭിണികളിൽ തന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് പേർക്ക് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരത്തിലേക്ക് നമ്മളെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത്, വളരെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് രോഗനിരക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

∙ ജീവിതശൈലീ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണോ കാരണം? എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്?

പ്രമേഹം വരുന്നത് രണ്ടു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ജനിതകമായി കൈമാറി വരുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് ജീവിതശൈലീ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഇത്രയധികം വർധനവ് പ്രമേഹത്തിന് വരാൻ കാരണം ജീവിതശൈലിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നെയാണ്. ശരീരത്തിൽ അമിതമായ അളവിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി, കുറച്ചു കൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കുടവയർ കൂടി എന്നതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദര ചുറ്റളവ് സ്ത്രീകളിൽ 80 സെന്റീ മീറ്ററിൽ താഴെയും പുരുഷന്മാരിൽ 90 സെന്റീ മീറ്ററിൽ താഴെയും ആയിരിക്കണം എന്നാണ്. 30–40 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് വലിയ തടി തോന്നില്ലെങ്കിലും ഉദര ചുറ്റളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബാഹ്യ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായതു പോലെ ആഭ്യന്തര കൊഴുപ്പും കൂടുന്നു എന്നാണ്.

ഇപ്പോൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പഠനം പറയുന്നത് അധികമായ‌ുണ്ടാകുന്ന കൊഴുപ്പ് കരളിൽ അടിയുകയും രക്തത്തിൽ കൂടി പാൻക്രിയാസിൽ എത്തി അവിടെ അടിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഇതോടെ കരളിൽ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു. കൊഴുപ്പ് പാൻക്രിയാസിൽ അടിയുമ്പോൾ ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയുന്നതാണ് പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഭക്ഷണം അധികമായതും വ്യായാമം ഇല്ലാതായതുമാണ് ഈ അമിത വണ്ണത്തിനും പ്രമേഹത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടു പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവ. ജനിതകപരമായി പ്രമേഹം ഉണ്ടാകാം. ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ നേരിയ സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയെല്ലാം ഈ രോഗത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് നമ്മു‌ടെ ജീവിതശൈലിയാണ്.

∙ പ്രമേഹം ബാധിക്കുന്നതിലെ ട്രെൻഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? അത് എങ്ങനെയാണ്?

അങ്ങനെയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അമിതവണ്ണമുണ്ടെന്നും സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് അമിതവണ്ണം കൂടുന്നു എന്നൊരു പഠനമുണ്ട്. എന്നാൽ‌ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാന മാറ്റം പ്രമേയം ബാധിക്കുന്നവരിൽ പ്രായത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറവാണ്. നേരത്തെ 50–കളിലും 60–കളിലും കണ്ടുവന്നിരുന്ന പ്രമേഹം ഇപ്പോൾ 30–40 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ വരെ ടൈപ്പ്–2 പ്രമേഹം കാണുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെത്തി. കുട്ടികളില്‍ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണിത്. കുട്ടികളിൽ‌ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നത് ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമാണ്. അത് ഇൻസുലിന്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണ്. അമിത വണ്ണമുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലും. എന്നാല്‍ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ മുതലുള്ളവരിൽ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം കാണുന്ന വിധത്തില്‍ നമ്മളെത്തി. 20–കളിൽ സാര്‍വത്രികമായി. ഗർഭിണികളിലും മറ്റ് മുതിർന്നവരിലും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. ഈ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് 20–30 കൊല്ലം മുമ്പു മാത്രമാണ് പ്രമേഹം ബാധിച്ചത് എന്നിടത്താണ് ഈ മാറ്റം.

രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം. ടൈപ്പ് 1–ലും 2–ലും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര കൂടി നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹമുണ്ട് എന്നതാണ്. പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസുലിനാണ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെ നോർമലാക്കി നിലനിർത്തുന്നത്. ഇൻസുലിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാൻക്രിയാസിന് തകരാർ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദക കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നതു വഴി ഇൻസുലിൻ അഭാവമുണ്ടാകുന്നതാണ് ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം. അത് അപൂർവമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനോ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്താനോ സാധിക്കില്ല, മറിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനേ സാധിക്കൂ.

ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമെന്നത് ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുന്നതു കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം അമിത വണ്ണമാണ്. പ്രമേഹ രോഗികമുള്ളവരിൽ 90 ശതമാനവും ടൈപ്പ് 2 തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ രോഗികളിലെ 80 ശതമാനം പേരിലും നമുക്ക് പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു നിർത്താൻ‌ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതു തന്നെ തടയാൻ പറ്റും. ടൈപ്പ് 1 എന്നത് പക്ഷേ വിരളമാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ടൈപ്പ് 2–വിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ജീവിതശൈലി മൂലം വലിയ ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

∙ പ്രമേഹം ഇത്രത്തോളം വർധിക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിന് എത്രത്തോളം പങ്കുണ്ട്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ?

പ്രമേഹം എന്നാൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്നതു കൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ പലരും കരുതുന്നത്, നാം അധികമായി കഴിക്കുന്ന മധുരമാണ് അധിക ഷുഗർ ആകുന്നത് എന്നാണ്. രണ്ടു രീതിയിൽ ഇത് ശരിയാണ്, നാം അധിക മധുരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര അധികമാകുന്നു. അത് നോർമലായ ഒരാൾക്ക് അധികമാകില്ല, കാരണം പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നുവരുന്ന ഇൻസുലിൻ പഞ്ചസാരയെ എപ്പോഴും നോർമലാക്കി നിലനിർത്തും. അപ്പോൾ നാം അധിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അധികമായി വരുന്ന ഊർജം മുഴുവൻ കൊഴുപ്പായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അധിക കൊഴുപ്പാണ് കരളിലും പാൻക്രിയാസിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിമിത്തം പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതായത്, അമിതമായി ഊർജം ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കൊഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു, അത് പ്രമേഹത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പ്രമേഹമുള്ളവര്‍ ചായയിൽ പഞ്ചസാര ഇടാറില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ. ചായയിൽ ഇടുന്ന മധുരം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ കൂട്ടും എന്നവർക്കറിയാം എന്നതു കൊണ്ടാണിത്. എന്നാൽ അവർക്കറിയാത്ത ഒന്നുള്ളത്, ഇതേ മധുരം തന്നെയാണ് ധാന്യങ്ങളിലും കിഴങ്ങുകളിലുമുള്ളത് എന്നതാണ്.

അന്നജം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തരുന്ന തരുന്ന നാല് തരം ഭക്ഷണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് മധുരം, രണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ, മൂന്ന് പഴങ്ങൾ, നാല് പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ. ഇത് നാലും ദഹിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്നത് മധുരമാണ്. മധുരത്തിൽ 100 ശതമാനം മധുരവും ധാന്യങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ 70–80 ശതമാനം മധുരവുമാണ്. ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, സബർജല്ലി, പേരയ്ക്ക പോലുള്ള പഴങ്ങളിൽ 15 ശതമാനവും പച്ചക്കറികളിൽ അഞ്ചു ശതമാനവുമേ ഉള്ളൂ. അതായത്, ഒരു പ്രമേഹരോഗി അയാളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാതിരിക്കാനായി ചായയിൽ പഞ്ചസാര ഇടില്ല, പക്ഷേ, നാലു കൊഴുക്കട്ടയും അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു കിണ്ണം ചോറും കഴിക്കും. ഇതെല്ലാം പഞ്ചസാരയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. പ്രമേഹം ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അധികമായി പോകുന്ന ഊർജം അഥവാ മധുരം കൊഴുപ്പായി പരിണമിക്കുകയും അത് പ്രമേഹമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രമേഹമുള്ളയാൾക്ക് കൊഴുപ്പ് വർധിക്കുന്നത് പ്രമേഹത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ആഹാരത്തിലുള്ള അന്നജത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പ്രമേഹത്തിന്റെ അളവ് കൂടിവരുന്നു എന്നു സാരം. ഈ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ തോതിൽ മരുന്നു കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. വളരെ ലളിതമായ ഒരു പരിഹാരമുള്ളത് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഊർജം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുന്നു, കൊഴുപ്പ് സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് മാറിയാൽ രോഗം ഇല്ലതാകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു എന്നു സാരം.

നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ അന്നജത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്ക് പോലും ആ രോഗത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ കഴിയും. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഊർജം സാധാരണ ഗതിയിലാവുക, എത്ര ശതമാനം മധുരം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനായാൽ ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം വരുതിയിൽ നിർത്താനാകുന്നു, ഊർജം കുറയുന്നതോടെ കൊഴുപ്പ് കുറയുന്നു, അത് വഴി രോഗം കുറയുന്നു, പലർക്കും അത് മാറുന്നു. അതായത് രോഗത്തെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു.

∙ കേരളം കുറെക്കാലമായി പരമ്പരാഗത രീതിയെന്നോണം കഴിച്ചുവരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, ചോറും അരി െകാണ്ടുള്ള പല ഭക്ഷണങ്ങളും കപ്പയും പൊറോട്ടയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നത്. ഈ ആഹാര രീതിയാണോ വില്ലൻ? ഇത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ?

രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന വ്യതിയാനം, രണ്ട് വ്യായാമത്തിൽ വന്ന വ്യതിയാനം.ഭക്ഷണത്തിൽ ഊർജവും അന്നജവും ധാരാളമായി. വ്യായാമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇല്ലാതായി. കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ രീതി കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത ജീവിതശൈലിയുമായി ഒത്തുപോകുന്നതായിരുന്നു. പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ പണിയെടുക്കുകയും കായികാധ്വാനമുള്ള വിവിധ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന, ശരീരത്തിന് അന്നജം ആവശ്യമായ ജോലികളായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്നത് അമിതമായ ഊർജം ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല എന്നതാണ്. അന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ശരാശരി ഇത്ര കലോറി ഊർജം വേണം എന്ന് നമ്മൾ കണക്കു കൂട്ടി ഇടുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഊർജം വളരെ കൂടുകയും അത് ചെലവഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറയുകയും ചെയ്തു. കപ്പയും പൊറോട്ടയും വിവിധ മാംസാഹാരങ്ങളുമടക്കം വളരെയധികം ഊർജമാണ് ഈ വിധത്തിൽ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് കൂടിവരികയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നാലഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഈ സ്ഥിതി സ്ഫോടനാത്മകമായി മാറും. കഴിഞ്ഞ ഒരഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത്. സ്വിഗ്ഗിയും സൊമാറ്റോയുമൊക്കെ നമ്മുടെ അടുക്കളയെ പകരം വച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് മനസിലാവും. ഇതിന് പരിഹാരം തേടി എവിടേക്കും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഊർജം കുറയ്ക്കുക, ചെലവഴിക്കുന്ന ഊർജം കൂട്ടുകയും കൊഴുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആ പോംവഴി.

∙ കുറച്ചാളുകൾക്ക് പകരം പ്രമേഹം സർവവ്യാപിയായി തുടങ്ങി. ഇതനുസരിച്ച് ചികിത്സയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. അതെന്തൊക്കെയാണ്?

റിവേഴ്സൽ എന്നൊരു കോൺസപ്റ്റ് പുതുതായി ഉണ്ടായി എന്നതു തന്നെയാണ് പ്രധാന മാറ്റം. 2017-ൽ ലണ്ടനിൽ പുറത്തു വന്ന ഒരു ഗവേഷണ പഠനമായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായക മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത്. രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു പകരം പ്രമേഹം മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു അത്. അതൊരു വലിയ സന്ദേശമായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ‘റിവേഴ്സൽ’ എന്ന് അധികം പറയാറില്ലായിരുന്നു.

2016–17 വരെയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും ഡയറ്റിനെക്കുറിച്ചുമൊക്ക പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനു ശേഷമാണ് പ്രമേഹ ചികിത്സകരായ ഡോ. റോയ് ടെയ്‍ലർ, ഡോ. മൈക് ലീൻ എന്നിവരുടെ പഠനം പുറത്തു വരുന്നത്. യു.കെയിലെ 49 പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 306 പേരിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗവേഷണം. ഒരു വിഭാഗം രോഗികൾക്ക് 800 കലോറി ഊർജം വരുന്ന ഭക്ഷണം നൽകി ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നും നൽകുകയുമാണ് ചെയ്തത്. മൂന്നു മാസം 800 കാലറി ഭക്ഷണം നൽകിയവരുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞു. 15 കിലോഗ്രാം വരെ കുറഞ്ഞ 86 ശതമാനം പേരിലും ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷവും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാതെ നോർമലായി തുടർന്നു. എന്തെങ്കിലും ഭാരം കുറഞ്ഞ 46 ശതമാനം പേർക്കും മരുന്നു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രമേയം മാറിയ അവസ്ഥ. ഭാരം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. ഇതിനു ശേഷമാണ് ലൈഫ്സ്റ്റൽ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എന്നതിനും വലിയ പ്രചാരം ലോകം മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷന്റെ ആയാലും ഇന്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ഫെഡറേഷനിൽ ആയാലും പല അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമേഹ ചികിത്സാ മാർഗനിർദേശ രേഖകളിലും ‘പ്രമേഹത്തിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചു പോക്ക്’ എന്നതിന് വലിയ ഊന്നൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 20 കൊല്ലത്തിലധികമായി പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാന്‍. ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നതും ഈ റിവേഴ്സലിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ ലോക സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പർ തന്നെ മരുന്ന് നിർത്തിയ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ്.

ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുമൊക്ക ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും റിവേഴ്സൽ എന്ന കോൺസപ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡയബറ്റിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ജീവിതശൈലിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗതി. അതായത് പ്രമേഹം മാറ്റാൻ പറ്റുക എന്ന അവസ്ഥ. 15 വർഷമായി വരെ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവർക്ക് വരെ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവം അറിയാം. അതുപോലെ മരുന്നുകളുടെ കാര്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തീരെ കുറഞ്ഞ അളവിലേക്ക് (ലോ ഷുഗർ) പോകാതിരിക്കുക, ശരീരഭാരം കൂടാതിരിക്കുക എന്നിവ മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറെക്കുടി മികച്ച ഇന്‍സുലിനുകളും ഇന്നു ലഭ്യമാണ്.

∙ പ്രമേഹവുമായി കോവിഡ് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സമയത്ത് പ്രമേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമാകുന്നത്?

കോവിഡ് വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണ് പ്രമേഹ ചികിത്സാ രംഗത്തുണ്ടാക്കിയത്. കോവിഡ് ബാധിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത പ്രമേഹം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും കോവി‍ഡ് മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലാണ്. പ്രമേഹം നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലെങ്കിൽ‌ ജീവഹാനി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രമേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതും കൃത്യവുമാകണം എന്നതും പ്രധാനമാക്കി.

മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യരുടെ ശരീരഭാരം കൂടുന്നു എന്നതാണ്. കോവിഡ് സമയത്ത് നിരവധി പേരുടെ ശരീരഭാരം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു വഴി പ്രമേഹം ഗുരുതരമാകും. അത് കോവിഡും പ്രശ്നമാക്കും. അതുപോലെ ശരീരഭാരം കൂടുന്നതു വഴി കോവിഡ് മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേത് കോവിഡ് തന്നെ പ്രമേഹരോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറി എന്നതാണ്. പ്രമേഹം ഉള്ളവരി‍ൽ അത് മൂർച്ഛിക്കാൻ കോവിഡ് കാരണമാകുന്നു. പാൻക്രിയാസിനെ അത് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പ്രമേഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളിൽ പ്രമേഹം തുടങ്ങാനും കോവിഡ് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കോവി‍ഡ് പ്രമേഹ ചികിത്സയേയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ സമയത്തും കോവിഡിനു ശേഷവും ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രമേഹ ചികിത്സ സാരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടു.

∙ പ്രായോഗികമായി പ്രമേഹ രോഗികൾ പിന്തുടരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ അതിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം വരുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന ശീലം നമുക്ക് കുറവാണ്. പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നത് സാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നതാണ് ആദ്യം മനസിലാക്കേണ്ടത്. 30, 40 വയസൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം, വ്യായാമം എന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാക്കണം. ഫുട്പാത്തുകളും സൈക്കിൾ ട്രാക്കുകളുമടക്കം ഉണ്ടാക്കുക, തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ സൈക്കിളുകൾ മാത്രമനുവദിക്കുക, സ്കൂളുകളിൽ കളിസ്ഥലങ്ങളും സൈക്കിൾ ഷെഡുകളുമുണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ സാമൂഹികമായി വരുത്തേണ്ട കുറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്.

ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം തിര‍ഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നും പറയേണ്ടി വരും. കുട്ടികളോട് ഇപ്പോഴും അമ്മമാർ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ചോറുമുണ്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തി വരില്ലെന്നാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലത്തെക്കുറിച്ച് സാമൂഹികാവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

പല കുടുംബങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അടുക്കള തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം മാത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്. കുട്ടികൾക്കുൾപ്പെടെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് മനസിലാക്കേണ്ട കാര്യം കുടുംബത്തിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാണ്. അതിന് വളരെ ലളിതമായ ഒരു മാർഗമുണ്ട് – പ്ലേറ്റിൽ പാതി പച്ചക്കറി.

ഡോ. ശ്രീജിത് എൻ. കുമാർ

ഇത് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഭക്ഷണമല്ല. അവർക്ക് മാത്രമായി അങ്ങനെയൊരു ഭക്ഷണമില്ല താനും. ഇത് എല്ലാവരും കഴിക്കേണ്ടതാണ്. എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും പകുതി പച്ചക്കറിയായിരിക്കുക, അതും എണ്ണയും തേങ്ങയും ഇല്ലാതെ. അതുപോലെ കാലറിയും മധുരവും കുറഞ്ഞ ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, പേരയ്ക്ക, സബർജല്ലി പോലുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുക. പ്ലേറ്റിന്റെ മറുപകുതിയുടെ കാൽഭാഗത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ള, ചിക്കൻ, മീൻ, പയറ്, പരിപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ. മലയാളി ഇവ പൊതുവെ കുറവാണ് കഴിക്കുന്നത്. പ്രോട്ടീൻ ദഹിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നതു കൊണ്ട് വിശപ്പ് മാറും, ഷുഗർ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. മറുപാതിയിലെ ആ കാൽ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കണം ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടത്. രാവിലെ ഒരു ദോശ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി, രാത്രി ഒരു ചപ്പാത്തി എന്നതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്.

ഒരു ദോശ കഴിച്ചാൽ വിശപ്പ് മാറുമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇല്ല. ഒരു ദോശ, ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട, കുറച്ച് പയർ മുളപ്പിച്ചത്, കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ, സലാഡ്, ഒരു പകുതി ആപ്പിൾ... അപ്പോൾ വയറ് നിറയും. ചോറു കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമാക്കുക. ചോറുണ്ണത് പായസം കുടിക്കുന്നതു പോലെ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസിലാക്കുക. എല്ലാ ദിവസത്തേക്കുമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമല്ല അത്.

ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണ ശീലം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തങ്ങളായിരിക്കും. ചോറുണ്ണുന്നതിനു പകരം വയറു നിറയെ പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കൂ. അര മുതൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നല്ല വിയർക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുക. കടുത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടിയ ശേഷം ചെയ്യുക. ജീവിത ശൈലി മാറ്റുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

