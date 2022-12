ഇരട്ട വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കും കോവിഡ് പിടിപെടാൻ സാധ്യത അധികമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ

അതിവേഗം ജനിതകപരിണാമം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിന് പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ നാൾതോറും വർധിച്ചു വരികയാണ്. പുതിയ വകഭേദങ്ങൾക്ക് വ്യാപനശേഷിയും മനുഷ്യരുെട പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള കഴിവും അധികമാണ്. ഇതിനാൽ ഇരട്ട വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കും കോവിഡ് പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

കൊറോണ വൈറസിന് ഗണ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചെന്നും അതിനാൽ മുൻഅണുബാധകളിൽ നിന്നും വാക്സീനുകളിൽ നിന്നും കൈവരിച്ച പ്രതിരോധശേഷി ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പഠനവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ എടുക്കുന്നതിലെ വിമുഖത, വാക്സീൻ എടുത്തവരുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ പുനരണുബാധയുടെ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡ് വാക്സീനുകളുടെ കാര്യക്ഷമതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവും വൈറസിന്റെ അതിവേഗ ജനിതകപരിണാമങ്ങളും മൂലം വാക്സീൻ എടുത്തവരിലെ കോവിഡ് മരണസംഖ്യ വർധിച്ചു വരികയാണെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് കമ്മീഷണർ റോബർട്ട് എം കാലിഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഓരോ തവണയും കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതയും വർധിക്കുന്നതായി അമേരിക്കയിലെ വെറ്ററൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ മറ്റൊരു പഠനവും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആശുപത്രി വാസവും മരണസാധ്യതയും വീണ്ടും കോവിഡ് അണുബാധയുണ്ടാകുന്നവരിൽ അധികമായിരിക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അപകടസാധ്യത കൂടിയ മുതിർന്നവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ കർശനമായും ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ എടുക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്നു.

Content Summary: Even Double Vaccinated People Are At Great Risk Of Catching COVID-19