യുവാക്കളിൽ‍ ഹൃദയാഘാതം കൂടുന്നു: ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങൾ വഴി പ്രതിരോധിക്കാം

കല്യാണപന്തലിൽ വച്ച് വരണമാല്യം ചാർത്തി നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിക്കുന്ന വധു. കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം നടക്കവേ പെട്ടെന്ന് ഒരു തുമ്മലിനെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കുന്ന 25 കാരൻ. ബസ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാവായ ഡ്രൈവറിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് വാഹനങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടു പായുന്ന ബസ്. അടുത്തിടെ സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്ററിൽ വന്ന ചില വിഡിയോകളാണ് യുവാക്കളില്‍ വർധിച്ചു വരുന്ന ഹൃദയാഘാത മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന നേർസാക്ഷ്യങ്ങളാകുന്നത്. #heartattack എന്ന ഹാഷ്ടാഗും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങാണ്.

മുൻപൊക്കെ 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഹൃദയാഘാതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രായക്കാരും നിനച്ചിരിക്കാതെ എത്തുന്ന ഈ മരണവിളിക്ക് ഇരയാകാമെന്ന അവസ്ഥയാണ്. മയോക്ലിനിക്കിലെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യുവാക്കളിലെ ഹൃദയാഘാത മരണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഹൃദയപേശികളുടെ കട്ടി വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനിതകാവസ്ഥയാണ്. ഇതു മൂലം ഹൃദയത്തിന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുകയും ഹൃദയതാളം ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനു പുറമേ സമ്മർദം, ഉത്കണ്ഠ, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, അലസമായ ജീവിതശൈലി എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഹൃദ്രോഗസാധ്യത പല മടങ്ങ് വർധിക്കുന്നു. ചില ജീവിതശൈലീ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത ലഘൂകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമമാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യപടി. എണ്ണമയമുള്ളതും സംസ്കരിച്ചതും അമിതമായി കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ രക്തധമനികളിൽ കൊഴുപ്പടിയാൻ ഇടയാക്കുമെന്നതിനാൽ ഇവ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ചീര, കെയ്‌ൽ, ഹോൾ ഗ്രെയ്ൻ, അവക്കാഡോ, മീനുകൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ധാരാളമായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അമിതഭാരം വരാതെയിരിക്കാനും ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ സഹായിക്കും.

വ്യായാമം പതിവാക്കുകയാണ് ഹൃദയാഘാത മരണങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം. കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കുകയോ മറ്റ് വ്യായാമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ വേണം. ഇന്നത്തെ അതിവേഗമാർന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് സമ്മർദം. വ്യക്തിജീവിതത്തിലും തൊഴിൽ ജീവിതത്തിലുമെല്ലാം ഒട്ടേറെ സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യനും കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. ഇതിനെ നാം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം. ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങിയും മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടും യോഗ, പ്രാണായാമം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടർന്നും ഒരളവ് വരെ സമ്മർദത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. വായന, പാട്ടുകേൾക്കൽ, തോട്ടപ്പണി യാത്രകൾ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും.

പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയും ഹൃദയാഘാത, പക്ഷാഘാത സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാനാകുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ പ്രധാനമാണ് ഇടയ്ക്കിടെ നടത്തുന്ന ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ. ഇവ നമ്മുടെ ആരോഗ്യനിലയെ പറ്റി കൃത്യമായ സൂചനകൾ നൽകി ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കും.

Content Summary: Heart attacks among young people on the rise; lifestyle changes that can help prevent it