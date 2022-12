മനുഷ്യന്‍ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ്. പരസ്പര സഹകരണത്തിലൂടെയും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിലൂടെയുമെല്ലാമാണ് മനുഷ്യകുലം ഇന്ന് കാണുന്ന പല നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനാല്‍ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങള്‍ അവരുടെ നിലനില്‍പ്പിന് തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ് ഏകാന്തതയും സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലും നേരിടുന്നത് മനുഷ്യരില്‍ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത 29 ശതമാനവും പക്ഷാഘാത സാധ്യത 32 ശതമാനവും വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി.

യുകെയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് യോര്‍ക്കിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്. ഹൃദയാഘാത, പക്ഷാഘാത സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്ന ഉത്കണ്ഠ, സമ്മര്‍ദമുള്ള ജോലി എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായ സ്വാധീനമാണ് സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലും ചെലുത്തുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. നിലവിലുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ മെറ്റാ അനാലിസിസിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിഗമനത്തില്‍ ഗവേഷകര്‍ എത്തിയത്. ഏകാന്തതയെയും സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലിനെയും അളക്കുന്ന 23 ഓളം പഠനങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നവരും ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുമായ വ്യക്തികള്‍ പുകവലിക്കാനും ശാരീരികമായി അലസമായി ഇരിക്കാനും സാധ്യത അധികമാണെന്ന് പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതവരുടെ ഹൃദയാഘാത സാധ്യതയും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായമാകും തോറും സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലിനുള്ള സാധ്യത അധികമാണെന്നും പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ജോലിയില്‍ നിന്നുള്ള വിരമിക്കല്‍, ജീവിതപങ്കാളിയെ നഷ്ടമാകല്‍ തുടങ്ങി പലതും ഒറ്റപ്പെടലിന് കാരണമാകുന്നു. അമേരിക്കയിലെ 65ന് വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമായവരില്‍ കാല്‍ ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടല്‍ അനുഭവിക്കുന്നതായി അമേരിക്കന്‍ ഹാര്‍ട്ട് അസോസിയേഷന്‍റെ പ്രസ്താവനയും പറയുന്നു. പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വര്‍ധിക്കുന്ന കേരളം പോലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. കോവിഡ് മഹാമാരിയും തുടര്‍ന്ന് വന്ന ലോക്ഡൗണുമെല്ലാം സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലിന്‍റെ ആക്കം കൂട്ടി.

തോട്ടപ്പണി, പാചകം, ഭാഷപഠനം പോലുള്ള പുതിയ ഹോബികള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതും സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തുന്നതും പുസ്തക വായനയും ബോര്‍ഡ് ഗെയിംസ് പോലുള്ളവയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധം തുടരുന്നതും പൂച്ച, പട്ടി പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഓമനിച്ച് വളര്‍ത്തുന്നതുമെല്ലാം വാര്‍ധക്യത്തിലെ ഏകാന്തതയെ അകറ്റാന്‍ ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും.

Content Summary: Poor social contacts increase risk of heart attacks and stroke by more than 25%