ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂറിലധികം നിശ്ചലമായി ഇരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അമിതവണ്ണമോ പുകവലിയോ മൂലമുള്ള മരണസാധ്യതയ്ക്ക് സമാനമായ അകാല മരണസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തോതും ഇരിക്കുന്നതിന്‍റെ സമയവും പരിശോധിക്കുന്ന 13 ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങളുടെ താരതമ്യപഠനത്തില്‍ നിന്നാണ് ഈ വിലയിരുത്തല്‍.

നടക്കുന്നതും എഴുന്നേറ്റ് നില്‍ക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ഊര്‍ജം മാത്രമേ ഇരിക്കാന്‍ ആവശ്യമുള്ളൂ. ദീര്‍ഘനേരത്തെ ഇരിപ്പ് അമിതവണ്ണം, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം, രക്തത്തില്‍ അമിതമായ പഞ്ചസാര, അമിതമായ കൊഴുപ്പ്, അടിവയറ്റില്‍ കൊഴുപ്പ് അടിയല്‍, അപകടകരമായ തോതിലെ കൊളസ്ട്രോള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. എന്നാല്‍ ദിവസവും 60 മുതല്‍ 75 മിനിറ്റു വരെ വ്യായാമത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് ദീര്‍ഘനേരമുള്ള ഇരിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് ഗുരുഗ്രാം പരസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇന്‍റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷന്‍ ഡോ. ആര്‍.ആര്‍. ദത്ത ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഹൃദ്രോഗത്തിന്‍റെയും അര്‍ബുദത്തിന്‍റെയും സാധ്യത വര്‍ധിക്കാനും ദീര്‍ഘനേരത്തെ ഇരിപ്പ് കാരണമാകും. ഇതിനാല്‍ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവര്‍ അര മണിക്കൂര്‍ കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നേല്‍ക്കാനും നടക്കാനുമൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നടന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. സഹപ്രവര്‍ത്തകരോട് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഫോണില്‍ സംസാരിക്കാതെ നേരിട്ട് നടന്ന് ചെന്ന് കാര്യം പറയുന്നതും യോഗങ്ങള്‍ സ്റ്റാന്‍റ് അപ്പ് മീറ്റിങ്ങുകള്‍ ആക്കുന്നതും സഹായകമാണ്.

