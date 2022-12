എക്സ്ബിബി വകഭേദം അപകടകാരിയെന്ന് വാട്സാപ് സന്ദേശം; വ്യാജമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ചൈനയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വീണ്ടും വർധിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഒമിക്രോൺ ഉപവകഭേദമായ എക്സ്ബിബി അപകടകാരിയാണ് എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാട്സാപ് സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.







Content Summary : WhatsApp message on Covid XBB variant going viral, health ministry says it is fake