ഇന്ത്യക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക അർബുദമടക്കം ഗുരുതരരോഗങ്ങളുടെ സുനാമി: മുന്നറിയിപ്പുമായി അർബുദരോഗ വിദഗ്ധൻ

അർബുദമടക്കം ഗുരുതരരോഗങ്ങളുടെ സൂനാമിയാണ് വരുംകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നേരിടേണ്ടി വരികയെന്ന് യുഎസ് അർബുദരോഗവിദഗ്ധൻ ഡോ. ജെയിം ഏബ്രഹാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആഗോളവത്കരണം, വളരുന്ന സമ്പദ്ഘടന, വയോജനസംഖ്യയിലെ വളർച്ച, മാറിയ ജീവിതശൈലി എന്നിവയാണിതിനു കാരണമെന്ന് ഓഹായോയിലെ ക്ലീവ്ലാന്റ് ക്ലിനിക്കിലെ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി, ഹീമാറ്റോളജി വിഭാഗം ചെയർമാൻ കൂടിയായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2023 മനോരമ ഇയർബുക്കിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ഡോ. ജെയിമിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ നൂതന ചികിത്സാരീതികളിലൂടെ ഈ വെല്ലുവിളി മറികടക്കാനാകും. അർബുദരോഗം തടയാനും ചികിത്സിക്കാനുമുള്ള വാക്സീനുകൾ, നിർമിതബുദ്ധി, ഡേറ്റാ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, സ്രവ ബയോപ്സിയിലൂടെയുള്ള അർബുദനിർണയം എന്നിവ ചികിത്സയിൽ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

ജീനോമിക് പ്രൊഫൈലിങ്, ജനിതക എഡിറ്റിങ്, രോഗപ്രതിരോധചികിത്സ, സിഎആർടി കോശചികിത്സ എന്നിവയും അർബുദചികിത്സയിൽ നിർണായകമാണ്. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി, ഐടി, ടെലി ഹെൽത്ത് എന്നിവ രോഗിയും വിദഗ്ധ ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കും. രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും വസിക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇതുവഴി മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാസേവനം എത്തിച്ചേരും.

എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂതന ചികിത്സാമാർഗങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാമെന്നതാണ് ഇന്ത്യ നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്നും ഡോ. ജെയിം ഏബ്രഹാം പറഞ്ഞു.

ഗ്ലോബോകാൻ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2040 ൽ അർബുദരോഗികളുടെ എണ്ണം 2.84 കോടിയാകും. 2020 ലേക്കാൾ 47% വളർച്ച. ലോകത്ത് 2020ൽ 1.93 കോടി പുതിയ അർബുദരോഗബാധിതരുണ്ടായെന്നും ഒരു കോടി ആളുകൾ അർബുദം മൂലം മരിച്ചെന്നുമാണ് കണക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതൽപേരെ ബാധിക്കുന്നത് സ്തനാർബുദമാണ്. ഏറ്റവുമധികം മരണകാരണമാകുന്നത് ശ്വാസകോശ അർബുദവും. ശ്വാസകോശ അർബുദം 1.8 കോടി പേർക്ക് (18%) മരണകാരണമാണ്. മലാശയ അർബുദം (9.4%), കരൾ (8.3%), ആമാശയം (7.7%), സ്ത്രീകളിലെ സ്തനാർബുദം (6.9%) എന്നിവയും െവല്ലുവിളിയുയർത്തുന്നു.

അതേസമയം, അർബുദ വാക്സീൻ ഗവേഷണം ആവേശം പകരുന്നു. കോവിഡ് വാക്സീൻ വികസിപ്പിച്ചതിൽ ഗവേഷകർ അദ്ഭുതകരമായ വിജയമാണ് കൈവരിച്ചത്. ആദ്യ എം–ആർഎൻഎ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ അർബുദ വാക്സീൻ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി ചെറിയതോതിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി വരികയാണ്. ആദ്യ ഫലം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. നിലവിൽ ഏറ്റവും അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്തനാർബുദത്തിനെതിരായ വാക്സീനിന്റെ ഗവേഷണങ്ങളാണ് ക്ലീവ്ലാന്റ് ക്ലിനിക്കിൽ നടന്നു വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിർമിതബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ബയോപ്സിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അറിയാനാകും. ഏറ്റവും കൃത്യതയോടെയും മികവോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളും പാതോളജിസ്റ്റുകളുമാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ളത്.

കുഴപ്പക്കാരായ ജീനുകളെ കണ്ടെത്തി സ്തനാർബുദം, മലാശയ അർബുദം എന്നിവ വളരെ നേരത്തേ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ജനിതക പ്രൊഫൈലിങ് പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാം. ഭാവിയിൽ ജീനോം പരിശോധന രക്തപരിശോധനപോലെ സാധാരണമായി മാറാം. അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അർബുദകോശങ്ങളെ മാത്രം നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചികിത്സ നിലവിൽ വരും. അപകടസാധ്യത കൂടിയവരിൽ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ അർബുദരോഗം തടയാനും സാധിക്കും.

സ്കാനിങ്, മാമോഗ്രാം, കോളോണോസ്കോപി എന്നിവയാണ് അർബുദരോഗ നിർണയത്തിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മുഴകൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴേക്കു വൈകിപ്പോയിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ചികിത്സാരീതികൾ ചടുലമാകണം. ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിൽനിന്ന് അർബുദരോഗമോ സാധ്യതയോ കണ്ടെത്താൻ സ്രവ ബയോപ്സിയിലൂടെ സാധിക്കും.

ജീനുകൾകൊണ്ടു തന്നെ രോഗബാധിത ജീനുകളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഗവേഷണമാണ് ജനിതക എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ നടക്കുന്നത്. പാരമ്പര്യരോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മുഴകൾ, ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, ഹീമോഫീലിയ, അരിവാൾ രോഗം, എയ്ഡ്സ് എന്നിവ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഈ രീതി അവലംബിക്കാറുണ്ട്.

അർബുദരോഗചികിത്സയിൽ ഇമ്യൂണോതെറപ്പി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും സാധാരണ ചികിത്സാരീതിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സിഎആർ ടി തെറപ്പിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ടി കോശങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അതിനെ ലാബിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി അർബുദ കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

നൂതന ചികിത്സാരീതികൾ പലതും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അർബുദ രോഗപ്രതിരോധത്തിൽനിന്നു ശ്രദ്ധ മാറരുതെന്ന് ഡോ. ഏബ്രഹാം മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. പുകയില, മദ്യം, ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരികൾ. പുകയില നിരോധനം, മദ്യനിരോധനം എന്നിവ എന്നിവ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നയമാകേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

