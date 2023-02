‘മാർച്ച് പകുതിയോടെ കേരളത്തിൽ അതികഠിന ചൂട്; ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യാഘാത സാധ്യത കുറവ്’

ചൂടുകാലമേറുകയാണ്, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന നാട്. ചൂട് കനക്കുന്നതിനിടെ പകൽ 11 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ കൂടുതൽ സമയം തുടർച്ചയായി സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ജാഗ്രതാ നിർദേശവും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്, ഫെബ്രുവരി മുതൽ തന്നെ ചൂട് കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കാം അതിനു കാരണം? ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഉഷ്ണ തരംഗത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നതെങ്ങനെ? ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും അവയ്ക്കുള്ള പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയത്തോടു സംസാരിക്കുകയാണ് കുസാറ്റിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റഡാർ റിസർച് ഡയറക്ടർ ഡോ.എസ്.അഭിലാഷ്.

ഡോ.എസ്.അഭിലാഷ്

∙ സാധാരണ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെയാണല്ലോ ചൂട് കനക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണയത് ഫെബ്രുവരി മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കാം ഇതിനു കാരണം ?

മാർച്ച് മാസത്തോടെ സൂര്യൻ ഉത്തരാർധ ഗോളത്തിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണു നമ്മൾ ചൂടുകാലത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും കാറ്റിന്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരാം. അങ്ങനെയാണ് ഇത്തവണ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. കഠിനമായ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസത്തോടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് സൂര്യ രശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. കേരളത്തിൽ അതിനും മുൻപേ ചൂടുകാലമെത്തുന്നു. ഭൂമധ്യ രേഖയോട് അടുത്ത കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായതിനാൽ കേരളത്തിലാണ് ഇത് ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉഷ്ണ തരംഗമുണ്ടാകുന്നതിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇക്കാര്യവും മനസ്സിലുണ്ടാകണം;

സമനില പ്രദേശങ്ങളിൽ: ഉയർന്ന താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലേക്കു പോവുകയും രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ശരാശരി താപനിലയിലുള്ള വ്യതിയാനം 4 – 5 ഡിഗ്രി കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ.

ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ: ഉയർന്ന താപനില 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു മുകളിലും ശരാശരി താപനിലയിലുള്ള വ്യതിയാനം 4 – 5 ഡിഗ്രി കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ.

തീര പ്രദേശങ്ങളിൽ: ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താപനില ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ശരാശരി താപനിലയിലുള്ള വ്യതിയാനം 4 – 5 ഡിഗ്രി കൂടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ.

∙ കേരളത്തിൽ പൊതുവേ ചൂടു കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാകാം ?

ഉത്തരേന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്ന ആന്റിസൈക്ലോണിൽ നിന്നു പ്രവഹിക്കുന്ന ചൂടു കൂടിയ കാറ്റ് കേരളത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത് പാലക്കാട്, പുനലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതിനാലാണ് പാലക്കാട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം. ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാകട്ടെ, ഈർപ്പം കൂടിയ കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടും ചൂടു കൂടാറുണ്ട്. ഈർപ്പം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഊഷ്മാവിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി തോന്നും. ഉദാഹരണത്തിന്, 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയും 70 ശതമാനം ഈർപ്പവുമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില 42, 44 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാകാം. ഈർ‌പ്പം കൂടുമ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം വിയർക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കു തടസം നേരിടും. അതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ‌

നഗര പ്രദേശങ്ങളിലെ താപത്തുരുത്തും ചൂടു കൂടുന്നതിനു കാരണമായേക്കാം. ഗ്രാമീണ മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച്, നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ കുറവായതിനാലും റോഡുകളും കെട്ടിടങ്ങളും കൂടുതലായതിനാലും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൂടിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനാലാണ് നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ താപത്തുരുത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതും ചൂടു കൂടുന്നതിനുമുള്ള കാരണവും. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഉഷ്ണ തരംഗത്തിലേക്കു നമ്മ‍ൾ ഈ വർഷം ഇതുവരെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. മാർച്ച് പകുതിയോടെ ചൂടിനു കാഠിന്യമേറും. അതികഠിനമായ ചൂടുകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്. കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ ലംബമായ കിരണങ്ങൾ പതിക്കുന്നത് മാർച്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ പകുതി വരെയാണ്. ആ സമയത്തു നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ ചൂടുണ്ടാവുകയും അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ കാഠിന്യം വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. സൂര്യാഘാതത്തിനു വരെ ഇതു കാരണമായേക്കും.

∙ സൂര്യാഘാതവും സൂര്യാതപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?

സൂര്യാഘാതം / താപാഘാതം: ഒരേ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടു വാക്കുകളാണ് സൂര്യാഘാതവും താപാഘാതവും. താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥതയാണ് സൂര്യാഘാതം. പുറത്തിറങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. പേശികളിലുണ്ടാകുന്ന വലിവ്, ക്ഷീണം, വിളർച്ച, നിർജലീകരണം എന്നിങ്ങനെയാണ് സൂര്യാഘാതം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വളരെ ഉയർന്ന ശരീരതാപം, വറ്റി വരണ്ട ചുവന്നു ചൂടായ ശരീരം, ശക്തമായ തലവേദന, തലകറക്കം, മന്ദഗതിയിലുള്ള നാഡിമിടിപ്പ്, മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അബോധാവസ്ഥയും ഉണ്ടായേക്കാം. ഉടൻ ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടണം.

താപനില 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ പോലും ശരീരത്തിലെ താപനില അതിനൊപ്പം ഉയരില്ല. ശരീരത്തിലെ താപനില 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും. വിയർപ്പ് പ്രക്രിയ വഴിയാണു ശരീര താപനില കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ അതിനു സാധിക്കാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ചിലർക്കു സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടായേക്കാം. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലും പ്രായം ചെന്നവരിലുമാണ് (65 വയസ്സിനു മുകളി‍ലുള്ളവർ) സൂര്യാഘാതം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. ആരോഗ്യപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും സൂര്യാഘാതമേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുർബലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവർക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത. ആരോഗ്യവാൻമാരായവരിൽ സൂര്യാഘാതം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

സൂര്യാതപം: സൂര്യ രശ്മികൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്കു നേരിട്ടു പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലേൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സൂര്യാതപം. മാർച്ച് പകുതി മുതൽ ഏപ്രിൽ പകുതി വരെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തിലേക്കു നേരിട്ടേറ്റാൽ അവർക്ക് സൂര്യാതപം ഉണ്ടാകും. സൂര്യാതപം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനാകും. അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ കാഠിന്യം ഏറ്റവും കൂടുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതൽ 2.30 വരെയുള്ള സമയത്താണ്. ആ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സൂര്യാതപം ഏൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാകും. പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലാണ് സൂര്യാതപം ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറെ.

English Summary: Temperature Shoots up in Kerala; Precautions and Safety measures explained