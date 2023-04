പ്രമേഹം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ ഭാരത്തേക്കാള്‍ സഹായകമായ ഘടകം പ്രായം

മുതിര്‍ന്നവരിലെ പ്രമേഹം, പ്രമേഹത്തിന് മുന്‍പുള്ള പ്രീഡയബറ്റീസ് ഘട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവ കണ്ടെത്താന്‍ കൂടുതല്‍ സഹായകമാകുന്നത് ഭാരത്തേക്കാള്‍ അവരുടെ പ്രായമാണെന്ന് പഠനം. അമേരിക്കയിലെ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഫെയ്ന്‍ബര്‍ഗ് സ്കൂള്‍ ഓഫ് മെഡിസിന്‍ ഗവേഷകരാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയത്.

35 മുതല്‍ 70 വയസ്സ് വരെയുള്ള മുതിര്‍ന്നവരില്‍ നടത്തുന്ന പരിശോധന ഏറ്റവും കൂടുതലെണ്ണം ഡയബറ്റീസ്, പ്രീഡയബറ്റീസ് രോഗികളെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായകമാണെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ജേണല്‍ ഓഫ് പ്രിവന്‍റീവ് മെഡിസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഈ സമീപനം വ്യത്യസ്ത വംശീയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കിടയിലെ പ്രമേഹ നിര്‍ണയത്തില്‍ ഏറെ സഹായകമാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അമിതഭാരമാണ് സാധാരണഗതിയില്‍ പ്രമേഹത്തിന്‍റെ മുഖ്യ കാരണമായി കരുതപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഭാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രമേഹ നിര്‍ണയ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത് ചില വംശീയ സംഘങ്ങളെ വിട്ടുപോകാന്‍ ഇടയാക്കാമെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ മാത്യു ഒബ്രിയാന്‍ പറയുന്നു. ഏഷ്യന്‍ അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് സാധാരണ ഭാരത്തിലും പ്രമേഹവും പ്രീഡയബറ്റീസും വരാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 60 ദശലക്ഷം ഏഷ്യന്‍ അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് പ്രമേഹം തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെന്നും ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

