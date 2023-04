രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് പരിണമിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് അര്‍ബുദ കോശങ്ങള്‍ക്കുള്ളതെന്ന് ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദങ്ങളെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ സവിശേഷത മൂലം സാര്‍വത്രികമായ ഒരു പരിഹാരം അര്‍ബുദരോഗത്തിന് അടുത്തെങ്ങും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെന്നും ഫ്രാന്‍സിസ് ക്രിക്ക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഓഫ് ലണ്ടനിലെയും ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നു.

യുകെയിലെ 13 ആശുപത്രികളില്‍ അര്‍ബുദത്തിന് ചികിത്സ തേടിയ 400ലധികം പേരുടെ ബയോപ്സി ഫലങ്ങളുപയോഗിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ശ്വാസകോശ അര്‍ബുദത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഗവേഷണമെങ്കിലും എല്ലാ അര്‍ബുദങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. അര്‍ബുദ കോശങ്ങള്‍ നിരന്തരം പരിണമിക്കുന്നതായും ഈ പ്രക്രിയയില്‍ അവ കൂടുതല്‍ അക്രമണസ്വഭാവമുള്ളവയും പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നവയുമായി തീരുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു.



Read Also: അർബുദം എങ്ങനെ നേരത്തേ കണ്ടെത്താം?

ജനിതകപരമായി വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അര്‍ബുദങ്ങള്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമെല്ലാം ശേഷം വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത അധികമാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കോശസംവിധാനത്തിനുതന്നെ തകരാര്‍ സംഭവിക്കുന്നത് കോശങ്ങളെ കൂടുതല്‍ അക്രമകാരികളായി മാറ്റുന്നതായി ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ പ്രഫസര്‍ ചാള്‍സ് സ്വാന്‍റണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിരന്തരം പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നതിനാല്‍ അര്‍ബുദം അവസാന ഘട്ടങ്ങളില്‍ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ തന്നെ അര്‍ബുദ രോഗ നിര്‍ണയം നടത്തേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെയും ഗവേഷണറിപ്പോര്‍ട്ട് അടിവരയിടുന്നു.

Content Summary: Universal cure for cancer not anytime soon, tumours have 'almost infinite' ability to evolve