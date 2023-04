ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളില്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം വ്യാപകമാകുന്നു; കാരണങ്ങള്‍ ഇവ

പൊതുവേ കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രമേഹമായി നാം കരുതിയിരുന്നത് ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമായിരുന്നു. ശരീരത്തിലെ പാന്‍ക്രിയാറ്റിക് ബീറ്റ കോശങ്ങള്‍ നശിക്കുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആവശ്യത്തിന് ഇന്‍സുലിന്‍ ഉൽപാദനം നടക്കാത്തതാണ് ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് പ്രായമായി ഇന്‍സുലിന്‍ സംവേദനത്വം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രമേഹമായിട്ടായിരുന്നു ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.

ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം ഒരാളെ പിടികൂടുന്നത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദക്കാലമായി ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം ബാധിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചതായി പ്രമേഹരോഗവിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ട്രെന്‍ഡ് പ്രകടമാണ്.

25 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ പ്രമേഹ ബാധയില്‍ 25 ശതമാനവും ഇപ്പോള്‍ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാക്സ് ഹെല്‍ത്ത്കെയറിലെ ചെയര്‍മാന്‍ ഓഫ് എന്‍ഡോക്രൈനോളജി ആന്‍ഡ് ഡയബറ്റിസ് ഡോ. അംബരീഷ് മിത്തല്‍ ദ് ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അമിതഭാരം, മോശം ഭക്ഷണക്രമം, അലസമായ ജീവിതശൈലി എന്നിവയാണ് യുവാക്കളിലെ വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹബാധയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നും ഡോ. മിത്തല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹ ബാധിതരായ കുട്ടികള്‍ പലപ്പോഴും മെലിഞ്ഞവരായിരിക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹബാധിതരായ ചെറുപ്പക്കാരില്‍ 80 ശതമാനവും പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവരാണെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദം, അസാധാരണ തോതിലെ കൊളസ്ട്രോള്‍, ഫാറ്റി ലിവര്‍, പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിന്‍ഡ്രോം എന്നിവയുമായും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹ ബാധിതരായ ഇന്ത്യന്‍ യുവാക്കളില്‍ പകുതിയോളം പേര്‍ക്കും ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദമുള്ളതായി ഐസിഎംആര്‍ റജിസ്ട്രി കണക്കുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം പലപ്പോഴും ജനിതക പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരുന്നതായതിനാല്‍ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. എന്നാല്‍ റിഫൈന്‍ ചെയ്ത കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറവുള്ളതും ഫൈബറും പ്രോട്ടീനും ഉയര്‍ന്നതുമായ ഭക്ഷണക്രമം കൊണ്ടും വ്യായാമം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സജീവ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ ഒരളവ് വരെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോ. മിത്തല്‍ പറയുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തും കൗമാരത്തിലും അമിതവണ്ണം വരാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

