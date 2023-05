ഇന്ത്യക്കാരിലെ പ്രമേഹത്തിന് ബാല്യത്തിലെ പോഷണക്കുറവുമായി ബന്ധമെന്നു പഠനം

കുട്ടിക്കാലത്തെ പോഷണക്കുറവ് ഇന്ത്യക്കാരില്‍ പിന്നീട് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹരോഗമുണ്ടാകുന്നതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് സ്വീഡനിലെ ഗവേഷകര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ പോഷണക്കുറവ് നികത്തുന്നത് വഴി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമേഹരോഗികളുടെ തോത് വലിയ അളവില്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും വിവിധ തരം ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ജനിതക സമാനതകളെയും വ്യത്യാസങ്ങളെയും അടിവരയിടുന്നതാണ് ദ ലാന്‍സെറ്റ് റീജണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് സൗത്ത്ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പ്രമേഹ രോഗചികിത്സയില്‍ വഴിത്തിരിവാകുന്നതാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളെന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്വീഡന്‍ ലണ്ട് സര്‍വകലാശാലയിലെ ജീനോമിക്സ്, ഡയബറ്റീസ് ആന്‍ഡ് എന്‍ഡോക്രൈനോളജി അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസര്‍ രശ്മി പ്രസാദ് ദ ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു. സൈവിയര്‍ ഇൻസുലിന്‍ ഡെഫീഷ്യന്‍റ് ഡയബറ്റീസ്(എസ്ഐഡിഡി) എന്ന തരം ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമാണ് ഇന്ത്യക്കാരില്‍ വ്യാപകമായി കാണുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ ഇന്‍സുലിന്‍ ഉത്പാദനം, മോശം ചയാപചയ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്ഐഡിഡി ചെറു പ്രായത്തില്‍ തന്നെ കാണപ്പെട്ടെന്നു വരാം. എന്നാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ വൈകി എത്തുന്ന മൈല്‍ഡ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡയബറ്റീസ്(എംഎആര്‍ഡി) എന്ന തരം ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമാണ് സ്വീഡനിലെ ജനങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി കാണുന്നതെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എസ്ഐഡിഡി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇന്ത്യാക്കാരില്‍ പ്രബലമായ ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം മൈല്‍ഡ് ഒബ്സിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഡയബറ്റീസ്(എംഒഡി) ആണ്. അമിതവണ്ണം, പതുക്കെയുള്ള രോഗപുരോഗതി, വൈറ്റമിന്‍ ബി12 അഭാവം എന്നിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എംഒഡിയും നേരത്തെ തന്നെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ച് തുടങ്ങാം. ഇവ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ വിഭജിക്കുന്നത്.

