കണ്ണിന്റെ അടയാളങ്ങളെ സംസാരമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചു

ലളിതമായ കണ്ണ് അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സംസാര വൈകല്യമുള്ളവരെ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്തിലെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ടെക്‌നോളജി (HuT) ലാബിലെ ഗവേഷകർ.

നേത്രവാദ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഉപകരണത്തിൽ കാമറ, ഡിസ്‌പ്ലേ, സ്പീക്കർ, കൺട്രോളർ, ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റീചാർജാബിൾ ബാറ്ററി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരണി എന്ന കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത AI അൽഗോരിതം മുഖേന ഉപയോക്താവിന്റെ കണ്ണ് അടയാളം കാമറ തിരിച്ചറിയുന്നു, അത് അക്ഷരമാലയായോ വാക്കോ വാക്യമായോ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. കണ്ടെത്തിയ വാക്കും വാക്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, സ്പീക്കറുകളിലൂടെയുള്ള ശബ്ദം രോഗിയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബാഹ്യലോകത്തെ സഹായിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം രോഗിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നലും ലഭിക്കുന്നു.

നിലവിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നേത്രവാദ് മലയാളം, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാക്കും. സംവേദനാത്മകമായ ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ് ഉള്ള നേത്രവാദ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുഖപ്രദമായ അനുഭവം ഉറപ്പാക്കും.

‘ആശയവിനിമയത്തിനായി, നേത്രവാണി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഭാഷ ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏത് വാക്കും വാക്യവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ 26 ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏത് നമ്പറും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഉപകരണം ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ഭാഷകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. രോഗിയുടെ ഭാവി ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ രോഗിയുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന സംവേദനാത്മക ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ് നിർമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു’– അമൃത സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് റോബോട്ടിക്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ടെക്‌നോളജി (HuT) ലാബ്‌സ് ഡയറക്ടർ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രൊഫസർ രാജേഷ് കണ്ണൻ മേഗലിംഗം പറഞ്ഞു.

രോഗിയുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കായി ഏത് സ്ഥാനത്തും ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞ ഉപകരണമാണ് നേത്രവാദ്. കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പൂർണമായ യൂണിറ്റ് ഒരു ബോക്സിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ആവശ്യാനുസരണം ഏത് ദിശയിലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വിവൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാമറ ഉപയോക്താവിന്റെ കണ്ണുകളുടെ ചലനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയെ വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, അവ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും സ്പീക്കറിലൂടെ വാക്കാലുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

‘ഇംഗ്ലീഷ് 1, ഇംഗ്ലീഷ് 2 എന്നീ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മോഡുകളെ നേത്രവാദ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ആദ്യ മോഡിൽ, രോഗികൾക്ക് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പത്ത് വാക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഇത് കെയർടേക്കർമാരുമായോ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ വേഗത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് 2 മോഡിൽ വാക്ക്, വാക്യം, നമ്പർ എന്നീ ഉപ-മോഡുകൾ ഉണ്ട്. വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യ ഉപ-മോഡിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് യഥാക്രമം കണ്ണ് അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വാക്കോ വാക്യമോ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഒരു നൂതന പ്രവചന അൽഗോരിതം അവരെ മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. നമ്പർ സബ് മോഡിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നമ്പറുകൾ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കണ്ണ് ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് രോഗിക്ക് ഏതെങ്കിലും മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഉപകരണത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു, അതിനുശേഷം അവർക്ക് നേത്രവാദ് ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയും’– പ്രൊഫ. കണ്ണൻ പറഞ്ഞു.

നേത്രവാദ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു. രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ച് പരിശീലനത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പരിശീലനത്തിന് പുറമെ നേത്രവാദ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും സ്പീക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, രോഗിക്ക് ഉപകരണം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പാലിക്കാനും നേത്രവാദിന്റെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ബാഹ്യലോകവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും കഴിയും.

കണ്ണിന്റെ ആംഗ്യഭാഷ എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി എവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിന് പ്രധാനമായും ഇടത്, വലത്, മുകളിൽ, അടുത്ത്, മധ്യഭാഗം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് തരം നേത്ര ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്.

