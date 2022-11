‘കൊതുക് ഒരു ചെറിയ ജീവിയല്ല. വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ‘ഭീകരജീവി’യെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം. അത്രയേറെയാണ് കൊതുകുണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പ്. ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുടെ വാഹകരായി നമുക്കു ചുറ്റും മൂളിപ്പാടി പറക്കുകയാണവ. ഡെങ്കിപ്പനി (Dengue Fever) കേരളത്തിൽ വീണ്ടും വ്യാപിക്കുമ്പോൾ, വില്ലനായി കൊതുകുകളും ചുറ്റും പറക്കുകയാണ്. മഴക്കാലമല്ലാതിരുന്നിട്ടു കൂടി, ഡെങ്കിപ്പനി ഭീഷണിയാകുകയാണിന്ന്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡെങ്കിപ്പനിയെക്കുറിച്ചും അതു വരുന്ന വഴികളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഐഎംഎ കൊച്ചിൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ.രാജീവ് ജയദേവൻ. വെള്ളം വറ്റിച്ചതു കൊണ്ടോ, ചിരട്ടകൾ കമിഴ്ത്തി വച്ചതു കൊണ്ടോ ഒന്നും ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുകുകളെ എന്നന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ലെന്നു പറയുന്നു അദ്ദേഹം. ചില പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ പോലെ, മാസങ്ങളോളം ആയുസ്സുള്ള കൊതുകു മുട്ടകൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിരിയാനാകും എന്ന ഏറെ അതിശയകരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ ഡോ.രാജീവ് ജയദേവൻ സംസാരിക്കുകയാണ്...

∙ എന്താണ് ഡെങ്കിപ്പനി? ഇതെങ്ങനെയാണു പകരുന്നത്?

ഒരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി. ഈ വൈറസിന് ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്നു മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്കു നേരിട്ടു പകരാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ഒരു വാഹകൻ ആവശ്യമാണ്. അതാണ് കൊതുക്‌. എല്ലാ വൈറസുകളും എല്ലാ കൊതുകുകളിലും കയറില്ല. ഓരോ വൈറസുകൾക്കും ഓരോ തരം കൊതുകുകളോടാണ് താൽപര്യം. ഈഡിസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകൾ വഴി മാത്രമേ ഡെങ്കിപ്പനി പകർത്തുന്ന വൈറസുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈഡിസ് കൊതുകുകൾക്ക് മുട്ടയിടാൻ ശുദ്ധജലമാണ് ഇഷ്ടം. എവിടെയൊക്കെ ശുദ്ധജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ പെരുകും. രാത്രിയിലും അതിരാവിലെയും മാത്രം മനുഷ്യനെ കടിക്കുന്ന കൊതുകുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഡെങ്കിപ്പനി പകർത്തുന്ന ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ പകൽ സമയവും മനുഷ്യനെ കടിക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ, ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ കൂടുതൽപ്പേരെ കടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു പറയാൻ കഴിയും.

ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ വൈറസ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ, അയാളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ കൊതുകു വഴി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് രോഗം പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡെങ്കി വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാൾക്കു പനി വരുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപോ പനിയുള്ളപ്പോഴോ അയാളെ കടിച്ച കൊതുക്, പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെ കടിക്കുമ്പോൾ വൈറസ് അവരിലേക്കു പകരും. ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ ഇര അന്വേഷിച്ച് അകത്തളങ്ങളിൽ തങ്ങുക പതിവാണ്. ആഴ്ചകളോളം ആയുസ്സാണ് കൊതുകുകൾക്കുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ, കൂടുതൽപ്പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം, ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപെടാനുള്ള കാരണവും ഇതാണ്.

Representative Image. Photo Credit : Sun OK / Shutterstock.com

∙ സാധാരണ മഴക്കാലത്താണല്ലോ ഡെങ്കിപ്പനി കൂടുതലായി വ്യാപിക്കുന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ മഴയില്ലാത്തപ്പോഴും ഡെങ്കി വ്യാപിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. എന്താകും ഇതിനു കാരണം?

ഈഡിസ് കൊതുകുകളുടെ മുട്ടയ്ക്ക് മാസങ്ങളോളം ആയുസ്സുണ്ട്. അതായത്, വെള്ളം നിറഞ്ഞ ചിരട്ടയിലോ ഓടയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ മുട്ടയിടുകയും ഈ മുട്ട കിടക്കുന്നിടം വെയിലത്ത് ഉണങ്ങുകയും ചെയ്തുവെന്നു കരുതുക. വെള്ളം വറ്റി ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഈ മുട്ട നശിച്ചു പോവുകയില്ല. കുറേ മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്കിൽപ്പോലും ഈ മുട്ട അതുവരെ യാതൊരു കേടുപാടും കൂടാതെയിരിക്കുകയും മഴവെള്ളം ലഭിക്കുമ്പോൾ അതു വിരിയുകയും ചെയ്യും. ഈ കൊതുകുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം കൊതുകുകളുടെ മുട്ടയും ഉണ്ടാകും. വരൾച്ച സംഭവിച്ചാലും മുട്ടകൾ നശിച്ചു പോവുകയില്ല. അതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്, ആഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം അധികമാർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല.

വെള്ളം വറ്റിച്ചതു കൊണ്ടോ, ചിരട്ടകൾ കമിഴ്ത്തി വച്ചതു കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം കൊതുകു നശീകരണം തുടങ്ങാൻ തന്നെ. നമ്മുടേതു പോലെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതു കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നത്. എന്നാൽ, ഏറെ അദ്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, ഇതു പോലുള്ള ഉണങ്ങിയ മുട്ടകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു വരെ ഈ കൊതുകിനെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തി എന്നത് നമ്മളെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന ടയറുകൾ ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം കയറ്റുമതി ചെയ്തതിൽ പോലും ഈ മുട്ടകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ഡെങ്കി വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാളെ കടിക്കുന്ന കൊതുകിന്റെ ശരീരത്തിൽനിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് എത്തുന്നത്?

ഒരാളെ കടിക്കുമ്പോൾ, വൈറസ് അടങ്ങിയ ആ രക്തം കൊതുകിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വൈറസ് കൊതുകിന്റെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി വരെയെത്തും. എങ്കിലല്ലേ വൈറസിന് മറ്റൊരാളിൽ എത്തിപ്പെടാനാവൂ. പിന്നീട് മറ്റൊരാളെ ഈ കൊതുകു വീണ്ടും കുത്തുമ്പോൾ, കൊതുകിന്റെ കൊമ്പിനുള്ളിലൂടെ ഉമിനീർ വഴി വൈറസ് കുത്തി വയ്ക്കുകയും അതുവഴി അയാളിലേക്കു രോഗം എത്തുകയും ചെയ്യും. കൊതുക് എന്ന ചെറിയൊരു ജീവിയിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന പല തരം വൈറസുകൾ ഉണ്ട്. പരമാവധി ആളുകളിൽ എത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യമാണ് അവയ്ക്ക് ഉള്ളത്. കോവിഡ് വൈറസ് വായുവിൽ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ പകരുന്നു. ഈ കഴിവില്ലാത്ത ഡെങ്കി വൈറസ് അതിനായി കൊതുകിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു മാത്രം.

Representative Image. Photo Credit : Haiview / Shutterstock.com

∙ ഡെങ്കിപ്പനിക്കുള്ള ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ്?

ഡെങ്കി വൈറസിന് ആന്റി വൈറസ് മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂമിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് തരം വൈറസുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാനും ചില വൈറസുകളെ മാത്രമേ, രോഗം ബാധിച്ച അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യനു നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. അതായത് നിലവിലുള്ള ആന്റി വൈറൽ മരുന്നുകൾ ഏൽക്കാത്ത രോഗാണു വൈറസുകളാണു കൂടുതലുള്ളത്. (അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല). അഇത്തരത്തിലൊന്നാണ് ഡെങ്കി വൈറസും. ഡെങ്കി വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മരുന്ന് മനുഷ്യന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവർക്കു ചികിത്സ നൽകാം. പനി കുറയുന്നതിനും വേദന കുറയുന്നതിനുമുള്ള ചികിത്സകൾ, ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, വിദഗ്ധ നിരീക്ഷണം, സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടായാൽ പരിഹരിക്കൽ, പോഷകാഹാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകൾ നൽകും.

∙ രോഗം ഗുരുതരമാകുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ?

ആദ്യമായി ഡെങ്കിപ്പനി വരുന്നവർക്ക് കഠിനമായ ശരീരവേദന, പനി തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാകും മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈറൽ പനിയുടെ കഠിനമായ രൂപമായിരിക്കും ഇവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഡൈങ്കി വൈറസിന് നാലുതരം സീറോ ടൈപ്പുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സീറോ ടൈപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി ഒരാൾക്കു വരികയും, ഇതേ വ്യക്തിക്ക് പിൽകാലത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും സീറോ ടൈപ്പിൽ പെടുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി പിടിപെടുകയും ചെയ്താൽ, ചിലപ്പോൾ രോഗം ഗുരുതരമാവുകയും ഒരു പക്ഷേ, അപൂർവമായി മരണം വരെ സംഭവിക്കാനും കാരണമായേക്കാം. ഡെങ്കിപ്പനി ചിലർക്ക് ഗുരുതരമാകുന്നതിനു കാരണമിതാണ്.

Representative Image. Photo Credit : Jazzirt- / iStock.com

∙ കോവിഡ് വന്നവർക്കു ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചാൽ അതവർക്കു ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ?

കോവിഡ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ചിലർക്ക്, കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കാലം നിലനിൽക്കും. ഇരുപതിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന ശരാശരിയിൽ‌ കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി തന്നെ ആകണമെന്നില്ല, മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രോഗം വന്നാലും അതു പതിവിൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേയുള്ളൂ. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്കാണു രോഗം വരുന്നതെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

കോവിഡിന്റെയും ഡെങ്കിപ്പനിയുടെയും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ സമാനമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ, ഇതു പരസ്പരം മാറിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കോവിഡും ഡെങ്കിപ്പനിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അതിന്റെ വാഹകർ തന്നെയാണ്. കോവിഡ് ബാധിതനുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്നവർക്ക്‌ എളുപ്പത്തിൽ രോഗം പകരും. എന്നാൽ, ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചയാളെ കടിച്ച കൊതുക് മറ്റൊരാളെ കടിച്ചാൽ മാത്രമേ രോഗം പകരുകയുള്ളൂ. ഈ രണ്ടു രോഗങ്ങളും ഒരാളിൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഉണ്ടാവാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്.

∙ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പിരീഡ് എത്രയാണ്?

ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പിരീഡ് 4-10 ദിവസങ്ങളാണ്. എന്നു വച്ചാൽ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം രോഗ ലക്ഷണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സമയം.

∙ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചവർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നിർത്താതെയുള്ള പനി ബാധിച്ചാൽ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുകയും ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തുകയുമാണു വേണ്ടത്. പനിയുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണു പ്രധാനം. ചിലപ്പോൾ വിശ്രമം മാത്രം മതിയാകും. അതേസമയം, ചിലർക്ക് മരുന്നു കഴിക്കേണ്ടിയും ചിലർക്ക് കിടത്തി ചികിത്സ ആവശ്യമായും വരും. പിന്നീട് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് അനുസരിച്ച് ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുക. പനി വരുന്നയാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ജലാംശമടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതലായി കഴിക്കണം. വെള്ളം, നാരങ്ങാവെള്ളം, ജീരകവെള്ളം, കരിക്ക് പോലുള്ളവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

Dr Rajeev Jayadevan

∙ ഡെങ്കിപ്പനി പൂർണമായി എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം?

കൊതുകാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ താക്കോൽ. അത് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രമേ, ഡെങ്കിപ്പനിയെ പൂർണമായി തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയൂ. കൊതുകു നശീകരണത്തിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തവയെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. അതൊക്കെ വിജയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാകില്ല. ഇത്രനാൾ ചെയ്തതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനിയുമേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മുൻപു ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതു കൊണ്ടു കാര്യമില്ല. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിർമാജന പ്രക്രിയ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ, കൊതുകു നശീകരണം പൂർണമായി സാധ്യമാകൂ. നിലവിലുള്ള കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കുക, അവയുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക, അവയ്ക്കു മുട്ടയിടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്കു മുൻപിലുള്ളൂ. വർഷങ്ങൾക്കൊണ്ടു മാത്രമേ നമുക്കു കൊതുകുകളെ പൂർണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. കൂട്ടായ പ്രയത്നം അതിന് ആവശ്യമാണ്.

∙ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ സാഹചര്യം എത്രത്തോളമുണ്ട്?

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനമുള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. കാരണം, എല്ലാവർക്കും നല്ല നിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനാൽ തന്നെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതും കൂടുതലാണ്.

English Summary: How can you protect yourself from dengue fever? Explained