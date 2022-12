വാർധക്യത്തിലെ ഉറക്കക്കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ ഇതാ 7 കാര്യങ്ങൾ

ഉറക്കക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിങ്ങനെ പരാതികൾ ഏറുന്ന കാലമാണ് വാർധക്യം. ജീവിതശൈലിയും ഉറക്കശീലങ്ങളും ബുദ്ധിപൂർവം ക്രമീകരിച്ചാൽ വാർധക്യത്തിലും സുഖമായി ഉറങ്ങാം.

പ്രായമേറുന്തോറും ഉറങ്ങാനുള്ള കഴിവു കുറയുകയാണ്. പ്രായമായവർ പകൽ സമയം കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നു എന്നത് രാത്രി ഉറക്കം കുറയ്ക്കുന്നു. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു നമ്മുടെ ജൈവഘടികാരത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നതും ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുന്നു. രോഗങ്ങൾ, മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ, മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം, കൂർക്കംവലി, മോശമായ ഉറക്കസ്വഭാവങ്ങൾ എന്നിവയും ഉറക്കത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

പ്രായമായവർക്ക് അഗാധ ഉറക്കം കുറവാണ്. അവരുടെ ഉറങ്ങാനുള്ള പര്യാപ്തത (ബെഡിൽ കിടക്കുന്നതു മുതൽ ഉറങ്ങുന്നതുവരെയുള്ള സമയം) കുറയുന്നു. പകൽ സമയം കൊച്ചുമയക്കങ്ങൾ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ

∙ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് ഉറങ്ങുക. നേരത്തെ ഉണരുന്നവർ അൽപം താമസിച്ചു കിടക്കുക. ശരാശരി എട്ടുമണിക്കൂറാണ് ഒരു വ്യക്തിക്കു വേണ്ട ഉറക്കം. എന്തെങ്കിലും ജോലിയിലേർപ്പെട്ട് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ മാത്രം കിടക്കുക.

∙ ഉറങ്ങുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് അമിതാഹാരം ഒഴിവാക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിനു നാലു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഉറങ്ങും മുമ്പ് പാലോ, മാംസ്യം അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കുന്നത് ഉറക്കം വരാൻ സഹായിക്കും. ആൽക്കഹോൾ, കാപ്പി, കഫീൻ അടങ്ങിയ മറ്റു പാനീയങ്ങൾ, ചോക്ലേറ്റ്, പുകവലി എന്നിവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. നല്ല ഉറക്കത്തിന് സ്ലീപ്ഹൈജീൻ ആവശ്യമാണ്.

∙ ദിവസം മുഴുവൻ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ മുഴുകുക. കിടന്ന ഉടനെ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും അതേ സമയം തന്നെ തുടർന്നുള്ള രാത്രികളിലും ഉറങ്ങുന്നതാണു നല്ലത്.

∙ പ്രായമായവർക്ക് രാവിലെയുള്ള സുഖനിദ്രയ്ക്കാണു ഭംഗം വരുന്നത്. ബ്രീതിങ് എക്സർസൈസ്, യോഗ, പ്രാർഥന ഇവ അവരുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കും. ഉറക്കഗുളികകൾ ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പരിശീലിക്കണം.

∙ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഉറക്കത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും. പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതക്കുറവ് എന്നിവ ഉറക്കത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഉറക്കത്തെ മെച്ചമാക്കും.

∙ അമിതവണ്ണമുള്ളവർക്കും കൂർക്കം വലിക്കാർക്കും ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉറക്കതടസ്സം അഥവാ ഒബ്സ്ട്രക്ടീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്ന രോഗം മൂലമാകാം. അണ്ണാക്കിന്റെയും കുറുനാക്കിന്റെയും അമിതവണ്ണം മൂലം ശ്വാസം തടസപ്പെടുന്ന രോഗമാണിത്. ഇ എൻ ടി ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന വേണ്ടിവരും.

∙ സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉറക്കക്കുറവിലേക്കും വിഷാദത്തിലേക്കും നയിക്കാം. ഉറക്കമില്ലല്ലോ എന്നു ചിന്തിച്ച് ആവലാതിപ്പെടാതിരിക്കുക. ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളെ ഗുണകരമാക്കുക.

Content Summary: How do you treat sleep disorders in the elderly?