ഏഴെട്ട് മണിക്കൂര്‍ തുടര്‍ച്ചയായുള്ള ഉറക്കത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍ പലതാണ്. ശരീരത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഹൃദ്രോഗത്തിന്‍റെയും പ്രമേഹത്തിന്‍റെയും സാധ്യത കുറയ്ക്കാനുമെല്ലാം നല്ല ഉറക്കം സഹായിക്കും. മാനസിക സമ്മര്‍ദം കുറച്ച് മൂഡ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിലവാരമുള്ള ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. ബുദ്ധിക്ക് തെളിച്ചം കിട്ടാനും നല്ല തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കാനുമെല്ലാം ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്.

എന്നാല്‍ എട്ട് മണിക്കൂര്‍ ഉറക്കത്തിന്‍റെ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ ഉറങ്ങിയാല്‍ ലഭിക്കുമോ? ഈ സമയത്ത് ഉറങ്ങാന്‍ പോകുന്നവരും എട്ട് മണിക്കൂര്‍ ഉറങ്ങി രാവിലെ പത്ത് മണിക്കോ പതിനൊന്ന് മണിക്കോ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക. എന്നാലും എട്ട് മണിക്കൂര്‍ ഉറക്കത്തിന്‍റെ പ്രയോജനങ്ങള്‍ ഇവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ലെന്ന് ചില ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അടുത്തിടെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു വിഡിയോയില്‍ പ്രമുഖ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റും ഹെല്‍ത്ത് കോച്ചുമായ നേഹ രംഗ്ലാനി ശരിയായ സമയത്ത് ഉറങ്ങേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വിവരിക്കുന്നു.

നേരത്തെ ഉറങ്ങി നേരത്തെ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നതാണ് ശരീരത്തിന് ഫലപ്രദമെന്ന് നേഹ പറയുന്നു. കാരണം സൂര്യോദയത്തിനും സൂര്യാസ്തമനത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ശരീരത്തിലെ ജൈവ ഘടികാരമായ സിര്‍ക്കാഡിയന്‍ റിഥം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു ദിവസം അടിഞ്ഞ് കൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് ശരീരം സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പുലര്‍ച്ചെ നേരത്താണെന്ന് നേഹ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

‘കരള്‍ പുലര്‍ച്ചെ ഒന്നിനും മൂന്നിനും ഇടയില്‍ ഈ പ്രക്രിയയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നു. അതേ പോലെ ശ്വാസകോശവും പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിനും അഞ്ചിനും ഇടയില്‍ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഈ സമയമെല്ലാം പരിപൂര്‍ണ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്ന ഉറക്കത്തിലായിരിക്കണം ശരീരം. വൈകി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങള്‍ക്കും ഇത്തരത്തില്‍ ശുദ്ധീകരിക്കാനും സ്വയം നവീകരിക്കാനുമുള്ള അവസരം നഷ്ടമാകും’, നേഹ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാത്രി 11ന് കിടന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉറക്ക സമയമെന്നും നേഹ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റില്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

