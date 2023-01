ആവശ്യത്തിന് പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? സഹായിക്കാൻ ആപ്പ് റെഡി

ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ഭക്ഷണക്രമത്തില്‍ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളം ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിരവധി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉപയോഗം ഇപ്പോഴും വളരെ കുറവാണെന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം. ഈ അവസ്ഥ മാറ്റി ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉപയോഗം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുകെയിലെ ബോണ്‍മൗത്ത് സര്‍വകലാശാല. സ്മാര്‍ട്ട് 5-എ-ഡേ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പ് ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ പഴം, പച്ചക്കറി ഉപയോഗം ട്രാക്ക് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കും.

യുകെയിലെ പ്രതിവാര പഴം, പച്ചക്കറി ഉപയോഗ ശുപാര്‍ശകള്‍ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്‍റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ പഴങ്ങള്‍ക്കും പച്ചക്കറികള്‍ക്കും അനുസൃതമായി ഇതില്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ച ബോണ്‍മൗത്ത് സര്‍വകലാശാലയിലെ സൈകോളജി പ്രഫസര്‍ കാതറീന്‍ ആപ്പിള്‍ടണ്‍ പറയുന്നു. ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ സ്റ്റോറില്‍ 2022 ഡിസംബര്‍ 29ന് ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു.

പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവബോധമില്ലായ്മയാണ് കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗത്തിന്‍റെ പ്രധാന കാരണമെന്ന് ബോണ്‍മൗത്തിലെ ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ചിലര്‍ക്ക് പഴവും പച്ചക്കറികളും നല്ലതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും എത്ര അളവില്‍ അവ കഴിക്കണമെന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകില്ല. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനായി ഉപഭോക്താക്കള്‍ അവരുടെ പ്രതിദിന പഴം, പച്ചക്കറി ഉപയോഗം ആപ്പില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആവശ്യമായ തോതിലാണോ അല്ലയോ ഈ ഉപഭോഗം എന്നത് ആപ്പ് പറഞ്ഞ് തരും. ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ ഈ ആപ്പ് തുടര്‍ച്ചയായി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഉപയോഗത്തെ പറ്റി ധാരണ ലഭിക്കുമെന്നും ശേഷം ആപ്പില്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഈ ആപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2019ല്‍ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തില്‍ ഇത്തരം ആപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം നേരിയ തോതില്‍ ജനങ്ങളുടെ അവബോധം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിജയസാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ കരുതുന്നു. വ്യായാമത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് ബാധകമാണ്. ആരോഗ്യ ലക്ഷ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിദിന പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താനും ഇത് സഹായകമാണ്.

