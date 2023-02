23 വർഷം ‘മരിച്ചു ജീവിച്ച’ ഷെസിന: മാനസിക ആഘാതം വിഷാദരോഗത്തിനു വഴി മാറുന്നോ? അറിയാം പിടിഎസ്ഡിയെ

യുദ്ധഭൂമിയിലേക്കു പോകുന്നൊരു പട്ടാളക്കാരൻ. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഒരു വലിയ സംഘം സേനാംഗങ്ങളുമുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിയിൽ പലയിടത്തു നിന്നും ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യാക്രമണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അതിക്രമങ്ങളിൽ തന്റെയൊപ്പം വന്നിരുന്ന പല പട്ടാളക്കാരും അതിക്രമത്തിനിരയാവുകയും യുദ്ധഭൂമിയില്‍ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പട്ടാളക്കാരൻ സാക്ഷിയാകുന്നു. എന്നാൽ, തിരിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ലാതെ, പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലരും തൊട്ടരികെ മരിച്ചു വീഴുന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ഈ പട്ടാളക്കാരനും വെടിയേൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി വീഴുന്നു. ബോധം ലഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമുള്ളത് ഒരു ആശുപത്രിക്കിടക്കയിലാണ്. തനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പലരുടെയും മരണത്തിനു കാരണമായ, ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് അപകടങ്ങളേറെയുണ്ടാക്കിയ ഈ യുദ്ധം ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വന്നാലും ഈ പട്ടാളക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നു മായില്ലെന്നുറപ്പ്. ഓർമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, ഈ സംഭവം പിന്നീട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേക്കു കയറി വരുമെന്നതും തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണെങ്കിലും, ഈ പട്ടാളക്കാരന്റെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തി‍ലും ഈ സംഭവം മാനസികമായ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Representative Image. Photo Credit : Microgen/Shutterstock.com

ഇതുപോലെ, ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളും അതിന്റെ ഷോക്കും മനസ്സിൽ നിന്നു മായാതെ തങ്ങി നിൽക്കുകയും സംഘർഷത്തിനിടയാക്കുകയും വിഷാദ രോഗത്തിനു വരെ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ (പിടിഎസ്ഡി) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥ മാത്രമാണ്. സമാനമായ ഒട്ടേറെ സാഹചര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ എന്ന അവസ്ഥ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനിലും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

ക്ലാസ് മുറിയിൽ, തന്റെ കൺമുന്നിൽ സ്വന്തം അധ്യാപകൻ ദാരുണമായി കൊലചെയ്യപ്പെട്ടതിനു മൂക സാക്ഷിയാകേണ്ടിവന്ന ഷെസിന എന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയും ഇത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെയാണു കടന്നുപോയത്. യുവമോർച്ച മുൻ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ കെ.ടി. ജയകൃഷ്ണന്റെ രാഷ്ട്രീയക്കൊലപാതകത്തിനു സാക്ഷിയാകുമ്പോൾ 6–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു ഷെസിന. 23 വർഷം ആ ദുരന്തം ഉള്ളിൽപ്പേറി നടന്ന ഷെസിന കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു ജീവനൊടുക്കിയത്. കുട്ടിക്കാലത്തു മനസ്സിനേൽക്കുന്ന മുറിവിന്റെ ആഘാതം കവർന്നെടുത്തത് ഷെസിനയുടെ 23 വർഷങ്ങളാണ്. ഒടുക്കം ജീവനും. ഒരൊറ്റ ഷെസിനയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണോ ഇത്? ഒരിക്കലുമല്ല. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു ബാധിക്കുന്നതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നു, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിലെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയ ഡോ.പി.പി.ബൽക്കീസ്. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? ചികിത്സ എങ്ങനെ നല്കാം? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ

മാനസികാഘാതമുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവത്തിനു ശേഷമുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ അഥവാ സംഘർഷമാണ് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ (Post Traumatic Stress Disorder). വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും മരണം, തനിക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ ശാരീരിക പരുക്കുകൾ, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുകയും അത് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിനു കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രൂരമായ ലൈഗികാതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുക, മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, സ്വന്തം ജീവനു തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്ന അവസ്ഥ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്കു സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, കിഡ്നാപ്പിനു വിധേയമായ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയും ഒരാൾക്ക് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

നിസ്സഹായതയുടെയും ഭീതിയുടെയും ഒരവസ്ഥ കൂടിയാണിത്. പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ എന്ന അവസ്ഥ രോഗിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും ഗുരുതരമായി തന്നെ ബാധിക്കും. പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറുള്ള ഒരാൾ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കാനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

Representative Image. Photo Credit : PopTika / Shutterstock.com

വേൾഡ‍് ട്രേഡ് സെന്ററിനു നേരെ 2001 സെപ്റ്റംബർ 11ന് ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോൾ, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മൻഹറ്റനിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ 7.5 ശതമാനം പേർക്കും പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ ബാധിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ലക്ഷണങ്ങൾ

പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിനു കാരണമായ സംഭവം നടന്നതിനു ശേഷം ആദ്യത്തെ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ആരോഗ്യരംഗം പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പ്രധാനമായും നാലായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1. ഇൻട്രൂസീവ് സിംപ്റ്റംസ് – ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഓർമയിലേക്കു വരുക, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് രാത്രിയിൽ ഞെട്ടിയുണരുക ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഏതു സാഹചര്യത്തിലാണോ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ പിടിപ്പെട്ടത് ആ സ്ഥലം, സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നയാൾ ശ്രമിക്കും.

2. നെഗറ്റീവ് മൂഡ് സിംപ്റ്റംസ് – ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നയാൾ ആയാൽപ്പോലും സമൂഹത്തിൽ നിന്നു പെട്ടെന്നു മാറി നിൽക്കാനുള്ള തോന്നൽ ഇത്തരക്കാരിൽ വർധിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും താൽപര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും എല്ലാത്തിനോടും അകൽച്ച പാലിക്കുന്നതുമൊക്കെ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

3. ഞെട്ടൽ – ഈ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവർക്കു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കു പോലും പെട്ടെന്നു ഞെട്ടലുണ്ടാകും. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠ തോന്നുകയും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതിനെയെല്ലാം പേടിയോടു കൂടി മാത്രം കാണുന്ന സാഹചര്യവും കൂടുതലായിരിക്കും.

4. ജാഗ്രതക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ – ഒരു കാര്യത്തിലും ജാഗ്രതയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവയും പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് വിഷാദ രോഗത്തിലേക്കു കൂടി നയിക്കുന്നതിനു കാരണമാകും.



Representative Image. Photo Credit : See More / Shutterstock.com

∙ കാലയളവ് ?

ഒരാളിൽ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ ബാധിച്ചാൽ ആ അവസ്ഥ കാലങ്ങളോളം തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള 10 ശതമാനം പേരിൽ ഇത് കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കാനും അത് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വഷളാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത്, കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാനും അതു മാറ്റിയെടുക്കാനും കഴിയും.

സ്ത്രീകളിലാണ് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ കൂടുതലായി കാണുന്നത്. 10 ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുള്ളപ്പോൾ പുരുഷൻമാരിലത് 5 ശതമാനമാണ്. കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിനു കാരണമായേക്കാവുന്ന മാനസികാഘാതം പെട്ടെന്നു സംഭവിക്കാറുമുണ്ട്.

∙ ചികിത്സ

പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ ചികിത്സയിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇതിനുള്ളത്.

1. ഫാർമോകോ തെറപ്പി – മരുന്നു നൽകിയുള്ള ചികിത്സ. പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉറക്കക്കുറവ്, ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളിലൊക്കെ മരുന്നു ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണ്. പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളാണ് പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ ബാധിച്ചവർക്കു നൽകുന്നത്.

2. സൈക്കോ തെറപ്പി – പല വിധത്തിലുള്ള സൈക്കോ തെറാപ്പികൾ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറിനു നൽകാറുണ്ട്. കൊഹ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി (സിബിടി), ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്നിങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള തെറാപ്പികൾ ചികിത്സയ്ക്കായി നൽകാറുണ്ട്.

3. കൊഹ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി – ഒരാളുടെ ചിന്തയും വികാരവുമാണ് അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ചിന്തയിലും വികാരത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയുള്ള ചികിത്സയാണിത്. പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ എന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നയാളുടെ നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതികൾ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതികളാക്കി മാറ്റുന്ന ചികിത്സയാണിത്. അതു പെരുമാറ്റത്തിലും മാറ്റം വരുത്തും.



∙ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡറും കോവിഡും

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു ബാധിക്കുന്നതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നു, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിലെ സെക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയ ഡോ.പി.പി.ബൽക്കീസ്. ആശുപത്രി ഐസിയുവിൽ ബന്ധുക്കൾ കൺമുന്നിൽ വച്ചു മരിക്കുന്നതു നേരിൽ കാണേണ്ടി വന്നവരിലും ബന്ധുക്കൾക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോൾ തനിച്ചാകേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായവരിലുമൊക്കെ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമേ, യുദ്ധം നേരിൽ കാണേണ്ടി വന്നവർ, യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയവർ എന്നിവരിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സ് ഡിസോഡർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ.ബൽക്കീസ് പറയുന്നു.

ഡോ.പി.പി.ബൽക്കീസ്

