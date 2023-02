ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് മുട്ട ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കുറയ്ക്കും?

പ്രോട്ടീൻ, വൈറ്റമിൻ ഡി, കോളൈൻ പോലുള്ള പോഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയ സമീകൃത ആഹാരമാണ് മുട്ട. അതേ സമയം മുട്ട അധികം തിന്നുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ വർധിപ്പിക്കാമെന്ന് പല ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും പറയുന്നു. എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെയും പ്രമേഹത്തിന്റെയും ഉയർന്ന രക്ത സമ്മർദത്തിന്റെയും സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന് പുതിയ ചില പഠനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ന്യൂട്രിയന്റ്സ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇത്തരമൊരു പഠനം പറയുന്നത് അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയെയോ രക്തസമ്മർദത്തെയോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രിവന്റീവ് മെഡിസിൻ & എപ്പിഡമോളജിയിലെ വിദഗ്ധരാണ് പഠനത്തിന് പിന്നിൽ. ഗ്രീസിലെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും സർവകലാശാലകളിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ മറ്റൊരു പഠനവും ഇതിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ സാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പുള്ള സസ്യാധിഷ്ഠിത ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ നാലു മുട്ടയിൽ അധികം കഴിക്കാമെന്ന് ഇവരുടെ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ഈ പഠനങ്ങൾ രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹ സാധ്യതകളും മാത്രം പരിഗണിച്ചാണ് മുട്ട ഹൃദയത്തിന് നല്ലതാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുട്ട കൊളസ്ട്രോളിലും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് തോതിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം ഈ ഗവേഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒഹിറോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെക്സ്നർ മെ‍ഡിക്കൽ സെന്ററിലെ Jജിസ്റ്റേഡ് ഡയറ്റീഷൻ ആംബർ കോർ പറയുന്നു. പരിമിതമായ തോതിൽ മുട്ട കഴിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ സംഘടനകളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

