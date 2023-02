ചോദ്യം : പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ, ഞാൻ 45 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അഞ്ചാറു വർഷമായി പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദവും കൊളസ്ട്രോളുമുണ്ട്. മരുന്നു കഴിച്ച് എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്. രാവിലെ അര മണിക്കൂർ നടത്തമാണ് ആകെയുള്ള വ്യായാമം. കഴിഞ്ഞ മാസം ബാങ്കിലിരിക്കെ കടുത്ത നെഞ്ചുവേദന വന്ന് ആശുപത്രിയിലായി. പരിശോധനയിൽ മൂന്നു ബ്ലോക്കുണ്ടെന്നു കണ്ടു. ബൈപാസ് സർജറി വേണമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണു ഡോക്ടർ. സർജറിയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? പ്രമേഹമൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? പ്രമേഹമുള്ളപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ?

ഉത്തരം : പ്രമേഹവും (Diabetes) രക്തസമ്മർദവും (Blood Pressure) കൊളസ്ട്രോളും (Cholesterol) നിയന്ത്രണവിധേയമാണെങ്കിലും ചില വ്യക്തികളിൽ രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും അതു കൃത്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സ ഇന്നു ലഭ്യമാണ്. പ്രമേഹമുള്ളപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നതാണു താങ്കളുടെ ഉപചോദ്യം.

ശസ്ത്രക്രിയയെ നമുക്കു രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. മൈനർ സർജറി, മേജർ സർജറി. മൈനർ സർജറി ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാൽ, മേജർ സർജറിക്കു വിധേയമാകുന്നവർ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര, രക്തസമ്മർദം എന്നിവ പരിപൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിച്ചു പ്രമേഹം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയതിനു ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയമാകുക. അതിനുശേഷം സർജറി ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല.

