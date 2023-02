20 മിനിറ്റ് വ്യായാമം; അകറ്റി നിർത്താം ആശുപത്രിവാസത്തെ

വെറും 20 മിനിറ്റ് ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്താൽ പല രോഗങ്ങളുടെയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ആശുപത്രിവാസത്തിന്റെയും സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയുമെന്ന് പഠനം. കലിഫോർണിയയിലെ മെമ്മോറിയൽ കെയർ ലോങ് ബീച്ച് മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ പൾമനോളജിസ്റ്റും ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. ജിമ്മി ജോഹാനസ്സാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തിയത്. പ്രമേഹം, ന്യൂമോണിയ, ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക്, ഗാൾബ്ലാഡർ രോഗം, വിളർച്ച, മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധ, കോളൺ പോളിപ്പുകൾ, വെയ്നുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന വെനസ് ത്രോംബോ എംബോളിസം, ദഹനനാളിയിൽ ചെറിയ മുഴകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൈവർട്ടിക്കുലോസിസ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവരിൽ കുറവാണെന്ന് ജാമാ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഓപ്പണിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ഈ രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള ആശുപത്രിവാസത്തെയും വെറും 20 മിനിറ്റ് നീളുന്ന വ്യായാമത്തിലൂടെ അകറ്റി നിർത്താമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. 42 നും 78 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 81,000 പേരുടെ ആരോഗ്യ ഡേറ്റ പഠനത്തിനായി പരിശോധിച്ചു. 20 മിനിറ്റ് അധികമായി വ്യായാമം ചെയ്താൽ കോളൺ പോളിപ്പിനുള്ള സാധ്യത 3.8 ശതമാനവും പ്രമേഹത്തിനുള്ള സാധ്യത 23 ശതമാനവും കുറയുമെന്ന് പഠനറിപ്പോർട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ചലിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് 2020 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു പഠനവും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ശാരീരിക വ്യായാമം പ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ഇൻസുലിൻ സംവേദനത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഹൃദയ, ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. നന്നായി ഉറങ്ങാനും സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനും വ്യായാമം സഹായിക്കും. പ്രതിദിനമുള്ള നടത്തത്തോടെ വ്യായാമം ആരംഭിക്കാം. ആദ്യം പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം നടന്ന് ആരംഭിക്കാം. ക്രമേണ ഇതിന്റെ സമയവും തീവ്രതയും ദിവസങ്ങളും വർധിപ്പിക്കണം. സൈക്ലിങ്, ഓട്ടം, നീന്തൽ, ടെന്നീസ്, വെയിറ്റ് ട്രെയ്നിങ് എന്നിവയും ശരീരത്തിന് ഗുണപ്രദമാണ്. ശാരീരിക വ്യായാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ദിവസവുമുള്ള നടത്തത്തിന്റെ തോത് അളക്കാൻ ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും ഡോ. ജിമ്മി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ദിവസവും 5000 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടത്.

വ്യായാമം എന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു നേരം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നും ഒരു ദിവസത്തെ പല സമയങ്ങളിലായി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി പിരിക്കാമെന്നും സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഹെൽത്ത് കെയറിലെ പ്രഫസർ ഡോ. മൈക്കിൾ ഫ്രെഡറിക്സണും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

