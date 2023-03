രാവിലെ ഉണർന്നാലുടൻ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ലഭിക്കും ഈ ഗുണങ്ങൾ

രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നാലുടൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ശീലമാക്കിക്കൊള്ളൂ. കാരണം രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു വഴി അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യഗുണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അവ എന്തൊക്കെ എന്നറിയാം.

∙ നിർജലീകരണം തടയുന്നു



രാത്രി മുഴുവൻ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഫാസ്റ്റിങ്ങിനു ശേഷം ശരീരത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യമായി വരും. വിയർപ്പിലൂടെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടു കൂടിയാണിത്. രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.



∙ ഉപാപചയപ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു



വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ചതു കൊണ്ടു മാത്രം മെറ്റബോളിസം 24 ശതമാനം വേഗത്തിലാകുന്നു. കൂടാതെ ദഹനവും മെച്ചപ്പെടുന്നു.



∙ നെഞ്ചെരിച്ചിലിന് ആശ്വാസം



അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലോ എരിവ് കൂടിയ ഭക്ഷണം കൂടുതലായി കഴിച്ചാലോ നെഞ്ചെരിച്ചിലും ആസിഡ് റിഫ്ലക്സും ഉണ്ടാകാം. രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു വഴി നെഞ്ചെരിച്ചിൽ അകറ്റാനും ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.



∙ ശരീരഭാരം കുറയും

ഉപാപചയ പ്രവർത്തനവും ദഹനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക വഴി ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും വെറുംവയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും.



∙ രോഗപ്രതിരോധശക്തി വർധിക്കുന്നു



രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു മൂലം വയറിലെ വിഷാംശങ്ങളെല്ലാം നീക്കം െചയ്യപ്പെടുന്നു. രോഗപ്രതിരോധശക്തി മെച്ചപ്പെടുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ രോഗം വരാതെ തടയാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.



∙ വൃക്കയിൽ കല്ല് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു



ഉദരത്തിലെ ആസിഡുകളെ അടക്കി നിർത്താനും വൃക്കകളിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകാതെ തടയാനും രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതു വഴി സാധിക്കുന്നു.



∙ തിളങ്ങുന്ന ചർമം



രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചർമപ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റും. തിളക്കമുള്ള ചർമം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. രക്തചംക്രമണം വർധിക്കും. ചര്‍മം വരണ്ടതാകാതെ സംരക്ഷിക്കും.



∙ തലമുടിയുടെ ആരോഗ്യം



തലമുടിയുടെ ടെക്സ്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യമേകാനും രാവിലെയുള്ള വെള്ളംകുടി സഹായിക്കും.



∙ ഊർജനില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ



രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിക്കാതെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും പലരും ക്ഷീണിതരായിരിക്കും. രാവിലെ വെളളം കുടിച്ചാൽ ഊർജനില മെച്ചപ്പെടും. ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകും.



∙ ഓർമക്കുറവ് തടയുന്നു



ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മൂലം ഒരു മന്ദതയും ഓർമക്കുറവും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. രാവിലെ വെറുംവയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക വഴി തലച്ചോറിന് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ദിവസം മുഴുവൻ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

Content Summary: Benefits of having water when you wake up