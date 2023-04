കാറും മറ്റും ഇടയ്ക്കിടെ സര്‍വീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്‍റെ കാര്യവും. ഇടയ്ക്കിടെ ചെക്കപ്പുകളൊക്കെ നടത്തി ഗുരുതര രോഗങ്ങളില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും പ്രശ്നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം പരിഹാര മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടേണ്ടതുമാണ്; ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല്‍ പ്രത്യേകിച്ചും. ഹെല്‍ത്ത് ചെക്കപ്പില്‍ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രക്തപരിശോധനങ്ങള്‍. പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാന്‍ രക്തപരിശോധനകള്‍ക്ക് സാധിക്കും. വാര്‍ഷിക ഹെല്‍ത്ത് ചെക്കപ്പില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട രക്തപരിശോധനങ്ങള്‍ ഇനി പറയുന്നവയാണ്.

1. കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട്



പല തരത്തിലുള്ള അണുബാധകള്‍, വിളര്‍ച്ച, പ്രതിരോധ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങള്‍, രക്തത്തിലെ അര്‍ബുദം എന്നിവ കണ്ടെത്താന്‍ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലണ്ട് കൗണ്ട് സഹായിക്കും.

2. വൈറ്റമിന്‍ ബി12+ ഫോളേറ്റ് ടെസ്റ്റ്

തലച്ചോറിന്‍റെയും രക്തത്തിന്‍റെയും നാഡീവ്യൂഹ വ്യവസ്ഥയുടെയും ആരോഗ്യകരമായ പ്രവര്‍ത്തനം ഉറപ്പ് വരുത്താന്‍ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കും. വൈറ്റമിന്‍ ബി12 എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ഊര്‍ജ തോതിനെയും മൂഡിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.

3. ഹോമോസിസ്റ്റൈന്‍ ടെസ്റ്റ്

ശരീരത്തിലെ നീര്‍ക്കെട്ട്, വൈറ്റമിന്‍ അഭാവങ്ങള്‍, ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവ കണ്ടെത്താന്‍ ഹോമോസിസ്റ്റൈന്‍ ടെസ്റ്റ് സഹായിക്കും.

4. എച്ച്ബിഎ1സി

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ ശരാശരി അറിയാന്‍ ഇത് വഴി സാധിക്കും. പ്രീഡയബറ്റിക് ഘട്ടത്തിലാണോ ഉള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ ഈ ടെസ്റ്റ് സഹായകമാണ്.

5. ഫാസ്റ്റിങ് ഇന്‍സുലിന്‍ ടെസ്റ്റ്

ശരീരത്തിലെ ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധം തിരിച്ചറിയാന്‍ ഈ ടെസ്റ്റ് സഹായിക്കും. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ തോത് താളം തെറ്റാനും ചയാപചയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാനുമൊക്കെ ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിരോധം കാരണമാകും.

6. അയണ്‍ പ്രൊഫൈല്‍ ടെസ്റ്റ്



ശരീരത്തിലെ അയണിന്‍റെ തോതും അഭാവവുമെല്ലാം ഈ പരിശോധന വെളിപ്പെടുത്തും. ടോട്ടല്‍ അയണ്‍, ടോട്ടല്‍ അയണ്‍ ബൈന്‍ഡിങ് ശേഷി, ഫെറിറ്റിന്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഇതില്‍ അറിയാം.

7. ലിപിഡ് പ്രൊഫൈല്‍ ടെസ്റ്റ്

നല്ല കൊളസ്ട്രോള്‍, ചീത്ത കൊളസ്ട്രോള്‍, ടോട്ടല്‍ കൊളസ്ട്രോള്‍, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് തോത് എന്നിവയെല്ലാം തിരിച്ചറിയാന്‍ ലിപിഡ് പ്രൊഫൈല്‍ ടെസ്റ്റ് സഹായിക്കും. ഇതിനൊപ്പം ഒമേഗ 3, ഒമേഗ 6 പരിശോധനകളും നടത്താവുന്നതാണ്.



8. തൈറോയ്ഡ് ഫങ്ഷന്‍ ടെസ്റ്റ്

തൈറോയ്ഡ് പ്രവര്‍ത്തനത്തെയും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണ്‍ പ്രശ്നങ്ങളെയും പറ്റിയെല്ലാം അറിയാന്‍ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കും.



9. കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് മെറ്റബോളിക് പാനല്‍

രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ്, ഇലക്ട്രോളൈറ്റുകള്‍, കരളിന്‍റെയും വൃക്കകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം വിവരം നല്‍കാന്‍ ഈ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്.

10. ഹോര്‍മോണ്‍ പാനല്‍ ടെസ്റ്റ്



ഈസ്ട്രജന്‍, പ്രൊജസ്ട്രോണ്‍, ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോണ്‍, പ്രോലാക്ടിന്‍, സെക്സ് ഹോര്‍മോണ്‍ ബൈന്‍ഡിങ് ഗ്ലോബുലിന്‍, ഡിഎച്ച്ഇഎ സള്‍ഫേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഹോര്‍മോണുകളുടെ തോത് വിലയിരുത്താന്‍ ഈ പരിശോധന സഹായിക്കും.



11. എച്ച്എസ് സിആര്‍പി ടെസ്റ്റ്



ന്യുമോണിയ, സെപ്സിസ്, ചര്‍മരോഗം പോലുള്ള അണുബാധകള്‍, ആമവാതം, ഇന്‍ഫ്ളമേറ്ററി ബവല്‍ ഡിസീസ്, ലൂപസ്, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം വിവരം നല്‍കാന്‍ എച്ച്എസ് സിആര്‍പി ടെസ്റ്റിന് സാധിക്കും.

12. വൈറ്റമിന്‍ ഡി പ്രൊഫൈല്‍



എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം, പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമത, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ വൈറ്റമിന്‍ ഡി പ്രൊഫൈല്‍ ടെസ്റ്റിലൂടെ സാധിക്കും.

Content Summary: 12 blood tests that should definitely be a part of your annual health checkup