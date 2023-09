തെറ്റായ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആരോഗ്യം അപകടത്തിലാക്കുന്നതെങ്ങനെ? ഡോ.അരുൺ ഉമ്മൻ പറയുന്നു

‘എനിക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാ അതുകൊണ്ടു രാവിലത്തെ ബ്രേക്ഫാസ്റ് വേണ്ട’ ഇതും പറഞ്ഞു ബാഗ് എടുത്തു സ്കൂളിലേക്ക് ഓടാനുള്ള തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാരി വന്ദന. ഇത് മിക്കവീടുകളിലെയും സ്ഥിരസംഭവമാണ്. അമിതവണ്ണം എന്നതിന്റെ പേരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു ഡയറ്റിങ് ഒട്ടുമുക്കാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും തീർത്തും സുപരിചിതമാണ്.

പലപ്പോഴും ഡയറ്റിങ് എന്നുള്ളത് തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. യുവതലമുറ പലപ്പോഴും ഡയറ്റിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ്. എന്നാൽ അതു കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റിങ്ങിന്റെ പിറകെ പോകുവാൻ കൗമാരക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ശരിയായ ഭക്ഷണരീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം തെറ്റായ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അതായത് ഫാഡ് ഡയറ്റ് (Fad Diet) സ്വീകരിക്കുന്നത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ശരീരത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നു.

ശരിയായ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതു മൂലം എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നു നോക്കാം.

ഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകളെയോ പോഷകങ്ങളെയോ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫാഡ് ഡയറ്റുകൾ അർഥമാക്കുന്നത് സമീകൃത ഭക്ഷണ സംവിധാനം നൽകുന്ന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഫലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ്. ഫാഡ് ഡയറ്റുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമാണോ അതോ വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം.

ഫാഡ് ഡയറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഭക്ഷണക്രമം എപ്പോഴും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കൽ, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ ശീലം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവടിവ് നിലനിർത്തുക എന്നിവയുടെ പേരിൽ ശരീരത്തിന് അവശ്യമുള്ള സമീകൃതമായ പോഷകങ്ങളും കാലറികളും നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ ഫാഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു ഫാഡ് ഡയറ്റ് ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ ചിലത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു:

1. പെട്ടെന്നുള്ള പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2. 'മാജിക്' ഭക്ഷണങ്ങളോ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ സംയോജനമോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

3. ഭക്ഷണത്തിന് ശരീര രസതന്ത്രം മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

4. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോലുള്ള ഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകളെയോ പോഷകങ്ങളെയോ ഒഴിവാക്കുകയോ കഠിനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

5. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന കർശനമായ നിയമങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു.

6. ഒരൊറ്റ പഠനത്തെയോ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളെയോ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലെയിമുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നു.

പ്രധാന ഭക്ഷണങ്ങൾ അവർ പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കുന്നതിനാൽ, ഫാഡ് ഡയറ്റുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം:

1. നിർജലീകരണം.

2. ബലഹീനതയും ക്ഷീണവും.

3. ഓക്കാനം, തലവേദന.

4. മലബന്ധം.

5. അപര്യാപ്തമായ വൈറ്റമിനുകളും ധാതുക്കളും കഴിക്കുന്നത്.

ഡയറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ചു വസ്തുതകളുണ്ട്:

ഡയറ്റിങ് അപൂർവമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. 95% ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുന്നവരും 1 മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരഭാരം വീണ്ടെടുക്കുന്നു.

അശാസ്ത്രീയമായ ഡയറ്റിങ് അപകടകരമാണെന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

1. "യോ-യോ" ഡയറ്റിങ് അഥവാ ഫാഡ് ഡയറ്റിങ് മൂലം ശരീരഭാരം വർധിപ്പിക്കുക, കുറയ്ക്കുക, വീണ്ടെടുക്കുക എന്നിവയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

2. ഹൃദ്രോഗസാധ്യത വർധിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപരമായ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ, ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കും.

3. മെറ്റബോളിസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായവ.

ഡയറ്റിങ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പട്ടിണി മോഡിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അത് ശരീരത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മന്ദഗതിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കുന്നു.

ഊർജം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നതുമൂലം നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക മെറ്റബോളിസം യഥാർഥത്തിൽ മന്ദഗതിയിലാകുന്നു.

ഡയറ്റിങ് പാലിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

ഡയറ്റിങ് പാലിക്കുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും വേണ്ടത്ര പോഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഡയറ്റിങ് നോക്കുന്നവരിൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ കുറവ് അവരിൽ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, സ്ട്രെസ് ഒടിവുകൾ, ഒടിഞ്ഞ എല്ലുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഡയറ്റർമാർ പലപ്പോഴും ശാരീരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തുപറയേണ്ട വസ്തുതയാണ്. താഴെ പറയുന്നവയാണ് അതിൽ ചിലത്:

1. പേശികളുടെ ശക്തിയും സഹിഷ്ണുതയും നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

2. ഓക്സിജൻ ഉപയോഗം കുറയുന്നു

3. മുടി കൊഴിച്ചിൽ വർധിക്കുന്നു

4. ഏകോപന നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു

5. നിർജലീകരണം, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ

6. ബോധക്ഷയം, ബലഹീനത, മന്ദഗതിയിലുള്ള ഹൃദയമിടിപ്പ്

7. ഡയറ്റിങ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കാലറി പരിമിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്ക ശക്തിയെ ബാധിക്കുന്നു.

8. ഡയറ്റിങ്ങിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രതികരണ സമയം മന്ദഗതിയിലാണെന്നും കുറവാണെന്നും മെഡിക്കൽ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

9. ഡയറ്റിങിൽ അല്ലാത്ത ആളുകളേക്കാൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് കുറവായിരിക്കും.

10. ഭക്ഷണത്തെയും ശരീരഭാരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സമ്മർദവും ഉത്കണ്ഠയും ഈ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തന മെമ്മറി ശേഷിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

11. നിരവധി പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ അശാസ്ത്രീയമായ ഡയറ്റിങ് വിട്ടുമാറാത്ത വിഷാദം, ആത്മാഭിമാന ക്ഷതം എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

അതുമൂലം വർധിച്ച സമ്മർദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.

12. ഡയറ്റിങ് ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും തലമുറകളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് നല്ല പോഷകാഹാരം അത്യാവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം കുട്ടികളെ ശരിയായി വളരാനും വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുകയും വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മുതിർന്നവർ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുകയും ഇവരിൽ പൊണ്ണത്തടി, ഹൃദ്രോഗം, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, ചില അർബുദങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്കായി തിരയുമ്പോൾ, ഒരു റജിസ്റ്റേർഡ് ഡയറ്റീഷൻ, വിശ്വസ്ത ഭക്ഷണ പോഷകാഹാര വിദഗ്ദനെ സമീപിക്കുക. അക്കാദമി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്ററ്റിക്സ്, മറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷനുകൾ, സർക്കാർ ആരോഗ്യ ഏജൻസികൾ എന്നിവ നൽകുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ അര മുതൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വരെ ശരീരഭാരം കുറയുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമീപനമാണ്. ഈ വേഗതയിൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫാഡ് ഡയറ്റിങ്ങിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ, സമീകൃതവും കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതുമായ സമീപനമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ.

പലപ്പോഴും, ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ ഫാഡ് ഡയറ്റുകളുടെ ലക്ഷ്യമായി മാറുന്നു. അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പോഷകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലായിരിക്കാം.

ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകളും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയോ കാലറിയുടെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, കർശനമായ സസ്യാഹാരം പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി 12 ന്റെ കുറവ് ധാരാളമായി ഉണ്ടാകും കാരണം പോഷകങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി മൽസ്യ മാംസാദി ഭക്ഷണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

കീറ്റോ ഡയറ്റ് പോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര നാരുകളും മറ്റ് പ്രധാന വൈറ്റമിനുകളും ധാതുക്കളും ലഭിച്ചേക്കില്ല. ഇത് മലബന്ധം, പേശിവലിവ് വൃക്ക കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ അസുഖകരമായ പാർശ്വഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം

ഒരു ഫാഡ് ഡയറ്റ് ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ പ്രധാന ഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡെസേർട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നത് സുസ്ഥിരമായ ഒരു മാർഗമല്ല. വേഗത്തിലുള്ള ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെയും ദ്രുത പരിഹാരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെയും മികച്ചതും ആരോഗ്യകരവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് സാധ്യമാണ്. അതിനു മാത്രം മുൻ‌തൂക്കം കൊടുക്കുക.

Content Summary: The Dangers of Fad Diets: Why You Should Avoid Quick Fixes and Prioritize Your Health