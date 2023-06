ഭാര്യയുടെ കപ്പൽയാത്ര എന്ന ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായില്ല: പകരം കപ്പൽവീട് പണിത് ഭർത്താവ്!

ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശിഷ്ടമായ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർ മുതൽ അവർക്കായി അമ്പലം പണിതു നൽകുന്നവർ വരെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും. അത്തരത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടല്ലൂർ സ്വദേശിയായ സുഭാഷ് എന്ന 42 കാരൻ ഭാര്യയ്ക്കായി പണിതുനൽകിയ വ്യത്യസ്തമായ വീടാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച ഭാര്യയ്ക്കായി മറൈൻ എൻജിനീയറായ സുഭാഷ് കപ്പൽ രൂപത്തിൽതന്നെ ഒരു വീട് ഒരുക്കുകയായിരുന്നു.

15 വർഷമായ ചരക്കുകപ്പലിലാണ് സുഭാഷ് എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഏറെ കാലങ്ങളായി ഭാര്യ ശുഭശ്രീ വലിയ ഒരു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ അത് സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ സുഭാഷിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഭാര്യ ആഗ്രഹിച്ചതിനെക്കാൾ ഒരുപടി കടന്ന നിലയിൽ അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും കപ്പലിന്റെ അതേ മാതൃകയിലാണ് സുഭാഷിന്റെ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരിക്കൽ മാത്രം കപ്പലിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കപ്പലിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന പ്രതീതി നൽകുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി വണ്ണാരപാളയം എന്ന സ്ഥലത്ത് സുഭാഷ് സ്ഥലം വാങ്ങി. രണ്ടുവർഷം മുൻപാണ് വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. വീടിന് കപ്പലിന്റെ ആകൃതി നൽകുക മാത്രമല്ല കടലിൽ നീങ്ങുന്ന പ്രതീതി നൽകാൻ അതിനു ചുറ്റും വെള്ളക്കെട്ടും അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അകത്തെ സ്റ്റെയറുകളും മുറികളും എല്ലാം യഥാർത്ഥ കപ്പലുകൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, ജിം എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കപ്പൽ കടലിലൂടെ വരുന്ന പ്രതീതിയാണ് വീട് നൽകുന്നത്. 4000 ചതുരശ്ര അടിയാണ് ഈ കപ്പൽ വീടിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം. ആകെ ആറ് മുറികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. യഥാർത്ഥ കപ്പലിൽ ഉള്ളതു പോലെ ക്യാപ്റ്റൻ റൂമും വീട്ടിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ടു മക്കൾക്കും ഒപ്പമാണ് സുഭാഷ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്.

പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുന്ന ദിവസത്തിൽ ഏവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കൂടല്ലൂരിലെ പല ഭാഗത്തും സുഭാഷ് ബാനറുകളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 'എസ് ഫോർ' എന്നാണ് ഈ കപ്പൽ വീടിന് സുഭാഷ് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. തന്റെയും ഭാര്യയുടെയും രണ്ട് പെൺമക്കളുടെയും പേരുകളുടെ ആദ്യ അക്ഷരം 'എസ്' ആയതിനാലാണ് ഇത്തരം ഒരു പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് സുഭാഷ് പറയുന്നു. എന്തായാലും ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് കൂടല്ലൂരുകാർക്കിടയിൽ ഈ വീട് ഏറെ പ്രസിദ്ധി നേടി കഴിഞ്ഞു.

