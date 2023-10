പലരും ഭ്രാന്താണെന്ന് കളിയാക്കി; പക്ഷേ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും ഇങ്ങനെയൊരു വീടുണ്ടാകില്ല!

വീടിനെക്കുറിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വച്ചുപുലർത്തുന്നവരുണ്ട്. വീടുകളുടെ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത സങ്കല്പങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് 'ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തത് പോലെയുള്ള വീട്' വേണമെന്നാവും ആഗ്രഹം. അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നവീട് സ്വന്തമാക്കി അതിൽ താമസിക്കുകയാണ് ബ്രൂസ് കാം‌ബെൽ എന്ന 73 കാരൻ. ഒറിഗളിലെ വനത്തിന് നടുവിൽ ഒരു കൂറ്റൻ എയർ പ്ലെയിനിനുള്ളിലാണ് ബ്രൂസ് തന്റെ വീട് ഒരുക്കിയത്.

വിമാനത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിണെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ തെറ്റി. ഇതൊരു യഥാർഥ വിമാനം തന്നെയാണ്. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ബോയിങ് 727 ജെറ്റ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വനത്തിൽ എത്തിച്ച് ബ്രൂസ് ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത വീട് അതിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. 1999 ൽ ഗ്രീസിൽ നിന്നും 100,000 ഡോളറിനാണ് (83 ലക്ഷം രൂപ) അദ്ദേഹം വിമാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗ്രീസിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് ആകാശമാർഗം തന്നെ വിമാനം എത്തിച്ചു. പിന്നീട് ചിറകുകൾ താൽക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം റോഡിലൂടെയാണ് വനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇതിനെല്ലാമായി 120,000 ഡോളർ (99 ലക്ഷം രൂപ) ചെലവായി. അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയ പത്തേക്കർ സ്ഥലത്താണ് വിമാനം സ്ഥാപിച്ചത്.

Img Credit- Apartment Therapy/ YouTube

വ്യത്യസ്തതയോടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനപ്പുറം കൗമാര കാലത്ത് കണ്ട സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു ബ്രൂസ് . പതിനഞ്ചാം വയസ്സു തൊട്ട് ഒരു വിമാനത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കോക് പിറ്റിനോ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്കോ മാറ്റം വരുത്താതെ വിമാനം അതേ നിലയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് അകത്തളം നവീകരിച്ചത്. 1066 ചതുര അടിയാണ് വിമാനത്തിനുള്ളിലെ വിസ്തീർണ്ണം. പഴയ സീറ്റുകളിൽ ചിലത് കൗച്ചാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വിമാനത്തിൽ ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ രണ്ടുവർഷം സമയം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിവന്നു.

അല്പം സാഹസം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും തന്റെ വിമാന വീടിനുള്ളിലെ ജീവിതത്തിന് ചെലവ് നന്നേ കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 370 ഡോളറാണ് (30,796 രൂപ) വീടിനായി ഒരുമാസം അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത്. 220 ഡോളർ (18000 രൂപ) ഭൂനികുതി ഇനത്തിലും 150 ഡോളർ (12000 രൂപ) വൈദ്യുതിക്കും ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്.

Img Credit-Great Big Story/ YouTube

ജപ്പാൻകാരിയായ ഗേൾഫ്രണ്ട് ഈ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ബ്രൂസിനൊപ്പം താമസം മാറ്റാൻ തയ്യാറാകാത്തത് മൂലം കമ്പനിക്കായി പുറമേ നിന്നുള്ളവർക്ക് വീട് കാണാനുള്ള അവസരവും അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സന്ദർശകർക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ക്യാബിനിനുള്ളിലെ ചൂട് കൂടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ വീടിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ നഗ്നനായാണ് ബ്രൂസ് ജീവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ എത്തരുത്. ഉപയോഗശൂന്യമായ വിമാനങ്ങൾ വീടുകളായി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നത് ഒരു മികച്ച ആശയമാണെന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

വീട് വിഡിയോസ് കാണാം...

English Summary- Man Converted a Boeing 727 into Luxury Home in the middle of Forest- News