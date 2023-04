ഗുഡ്ബൈ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ; കേരളത്തിൽ ഇനി വേണ്ടത് കുടിയേറ്റ സൗഹൃദ വീടുകളോ?

യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള മലയാളികളുടെ ഒഴുക്ക്‌ തുടരുകയാണ്. പരമ്പരാഗത ഗൾഫ് പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും കുടിയേറ്റമെന്ന ദീർഘകാല പ്രവാസത്തിലേക്ക് മലയാളി ചുവടുമാറ്റിയതോടെ പല വീടുകളിലും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ തനിച്ചായി. യൂറോപ്പ് കുടിയേറ്റത്തിന്റ ഭാഗമായി അതാതു രാജ്യങ്ങളിൽ വീടും ആസ്തികളും വാങ്ങി ജീവിതം പറിച്ചുനടുന്നതിനിടയ്ക്കും കേരളത്തിലെ വീടുകൾ ഒരുപരിധിവരെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ജീവിതത്തിൽ എന്നെങ്കിലും പ്രവാസ ജീവിതം വിരസമായാൽ തിരികെയെത്തി നാടണയാനും, അതോടൊപ്പം, കൂടെ കൂട്ടാൻ കഴിയാത്ത മാതാപിതാക്കളെ സുരക്ഷിതമായി താമസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇന്നും പ്രവാസിമലയാളി നാട്ടിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, ശേഷം ചില വീടുകൾ പൂട്ടിയിടുന്നു, ചിലത് പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ മിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ചു അതിഥികൾക്കായും ലൈബ്രറിയായും രണ്ടാം നിലയിൽ സിറ്റ്ഔട്ടായും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു നിർമിച്ച ഇടങ്ങൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ലീവിന് വരുമ്പോൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത, വീട്ടിലെ വിദൂര സ്ഥലങ്ങൾ ആവുന്നു.

കുടിയേറ്റം പോലെയുള്ള ദീർഘകാല പ്രവാസത്തിനു തയാറെടുക്കുന്നവരും, നിലവിൽ പ്രവാസജീവിതത്തിൽ തുടരുന്നവരും നാട്ടിൽ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം?

പ്രായമായവർ തനിച്ചാവുന്ന വീടുകൾ കൂടുതൽ വയോജന സൗഹൃദമാവണം എന്ന വസ്തുത വീടിന്റെ പ്ലാനിലും ആസൂത്രണത്തിലും പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ വലുപ്പവും വിസ്തീർണവും പരമാവധി കൂട്ടുക എന്നുള്ള സാമാന്യ മനോഭാവത്തിൽ നിന്നും പ്രവാസികൾ മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം. പ്രായമായവരാണെങ്കിലും പുതുതലമുറയാണെങ്കിലും നിലവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വീടും പരിസരവുമാണ്. നാട്ടിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ 'വലിയ വീടുകളിൽ' വീട്ടുജോലിക്കും, പുറംപണിക്കും ജോലിക്കാരെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറുകയാണ്.

വീടിന്റെ അനാവശ്യ വിസ്തീർണം കുറക്കുകയും, നിർമിക്കുന്ന വീട്ടിലെ പരമാവധി സ്ഥലം ഉപയോഗപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്യണം. പൂട്ടികിടക്കുന്ന പ്രവാസി ഭവനങ്ങൾക്കുമേൽ നിർദേശിക്കപെട്ട അധികനികുതി നിർദേശം നിലവിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു എങ്കിലും ഭാവിയിൽ വീടും പുരയിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ നികുതികളും സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കും വർധിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. (ഇത് അടുത്തിടെ ഭീമമായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും വർധിക്കും)

വിയോജിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മിക്കവാറും പ്രവാസികളുടെ ഇരുനില വീടുകളിലെ മുകളിലത്തെ നില ഭൂരിഭാഗം വീടുകളിലും ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. സ്റ്റെയർകേസ്‌ കയറി മുകളിലത്തെ നിലയിൽ വൃത്തിയാക്കാനോ, അവിടം ഉപയോഗിക്കാനോ വീട്ടിലുള്ളവരെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇരുനില വീടുകൾ എന്ന സങ്കൽപം മാറ്റി, സ്ഥല പരിമിതി ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒറ്റ നിലയിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്ലാനുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

ഇരുനില വീടുകളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ സ്റ്റെയർകേസുകൾ പരമാവധി കുത്തനെ ഉള്ളവ ആയിരിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പടികൾക്കു അത്യാവശ്യം വിസ്താരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മുതിർന്നവർക്കുവേണ്ടി നിർമിക്കുന്ന ടോയ്‌ലെറ്റുകൾ റാമ്പ് സംവിധാനമോ, ക്ലോസെറ്റുകളോട് ചേർന്നു ഹാൻഡിലുകളോ ഉൾകൊള്ളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ദീർഘകാല പ്രവാസം നയിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് നാട്ടിലെ വീടിന്റെ സുരക്ഷയും ഒരു കടമ്പ തന്നെയാണ്. ഗൃഹനിർമാണ സമയത്തുതന്നെ ഭാവിയിൽ ഒരുപക്ഷേ ഉൾകൊള്ളിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സിസിടിവി സംവിധാനത്തിന് ആവശ്യമായ പോയിന്റ്റുകളിലേക്ക് വയറിങ് പൈപ്പുകൾ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. വീട് വയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുതന്നെ മുഖ്യമായ വാതിലുകൾ, പരിസരങ്ങൾ ദൃശ്യമാവുന്ന പോയിന്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും ഒരു സെൻട്രൽ CCTV സംവിധാനം വയ്ക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക്‌ പൈപ്പുകൾ എത്തിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. അവശ്യമെങ്കിൽ പ്രായമായവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറികളിലേക്കും ഈ സംവിധാനം ഉൾകൊള്ളിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുന്ന വയോജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ റൂമിൽ, കിടക്കയ്ക്കു സമീപംതന്നെ ഉൾകൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അലാം സംവിധാനം കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ഗുണപ്രദമായി ഉള്ള വൈദ്യുത ഉപഭോഗത്തിനുള്ള മുൻകരുതലുകളും എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ദീർഘകാലമായി പൂട്ടിയിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രവാസിവീടുകളിൽ സോളർ സംവിധാനങ്ങളോ ഓട്ടമാറ്റിക് ടൈമറുകളോ, സെൻസറുകളോ, ആധുനിക ഹോം ഓട്ടമേഷൻ സംവിധാനമോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എമർജൻസി ലൈറ്റുകളും മറ്റ് കൺട്രോൾ സംവിധാനങ്ങളും നിലവിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുതിയതായി നിർമിക്കുന്ന വീടുകളിൽ പ്രധാന ഇലക്ട്രിക് പോയിന്റുകൾ, അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കായി ഇന്റർനാഷണൽ പവർ സോക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിചരണത്തിനുമായി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും തിരികെ നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാസികൾക്ക് , അവരുടെ പരിചരണത്തിനായി ജോലിക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കാനാണ് ഭാവിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, അവനവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ ജോലിക്കാർക്ക് കിടക്കുന്നതിനും, ഭക്ഷണം പാകം ചെയുന്നതിനും, വീടിന്റെ പ്രധാന സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു മുറി, കിച്ചൻ സ്പേസ്, ബാത്റൂം എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ച ഔട്ട്‌ ഹൗസ് സംവിധാനമോ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിലോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം താമസിക്കേണ്ടി വരുന്ന മുതിർന്നവരെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല എന്ന് തോന്നിപോകുന്നു. പഴമയെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുതിർന്നവർക്കുവേണ്ടി ഒരു മുറി എങ്കിലും, എയർ ഹോളുകൾ പൂർണമായും അടയ്ക്കാതെ, അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലുള്ള പ്രകാശവിതാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, വീടിനു പുറമെയുള്ള കാറ്റും, വെളിച്ചവും, മഴയും, മണ്ണിന്റെ മണവും എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഉള്ള റൂമുകൾ അവരുടെ ഇഷ്ടം ആരാഞ്ഞശേഷം നിർമിക്കണം. വീട്ടിലെ ഏകാന്തത ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കഴിയുന്ന അടുക്കള തോട്ടം, ഒന്നോ രണ്ടോ വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെയോ, പക്ഷികളുടെയോ പരിപാലനം എന്നിവയും വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമാവും എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല.

