കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഉരുകിത്തീരുന്ന നിരവധി പ്രവാസികൾ; നാം അവരോട് ചെയ്യുന്നത്...

മൂന്ന് പേർക്ക് താമസിക്കാൻപറ്റുന്ന ഒരുമുറിയിൽ കട്ടിലുകൾ ബെർത്തുകളാക്കി മാറ്റി ഒമ്പതുപേരെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പലർക്കും പല ഷിഫ്റ്റിലായിരിക്കും ജോലി. പലരും പല സമയത്ത് റൂമിലേക്ക് കേറിവരും. പലരുടേയും അലാറം പല സമയത്തടിക്കും. സമയം തെറ്റാതെ ഓടുന്ന തൊഴിൽജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഓടുക തന്നെയാണ്.

ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസിമലയാളികൾ ഇത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഉറ്റവർ വിശപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കാനാവുന്നത്. ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെ അവധിയില്ലാത്ത ജോലി കൊണ്ടാണ് നാട്ടിലുള്ളവർ സ്വപ്നങ്ങളും സൗധങ്ങളും കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൾഫ് പണത്തിന് സങ്കടങ്ങളുടെയും വിയർപ്പിന്റെയും നനവുണ്ടാകുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്,വീട് എങ്ങനെ ചെലവ് കുറച്ച് പണിയാം, എങ്ങനെ ധൂർത്തൊഴിവാക്കാം, എങ്ങനെ ഇടങ്ങളെ ഗുണപരമായി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, എങ്ങനെ ബാധ്യതയില്ലാതെ വീട് പണിയാം എന്നൊക്കെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പഴഞ്ചൻ ബോധങ്ങളെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

വീട് അവരവരുടെ സൗകര്യമാണെങ്കിലും ഒട്ടേറെ മനുഷ്യർ ഒട്ടനവധി അസൗകര്യങ്ങളിൽ എത്രയോ അകലെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങിവിടെ കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കൊള്ളാവുന്ന വീടുകളുണ്ടായിവരുന്നത് എന്ന ഓർമ്മ എല്ലാർക്കും അതായത് ഡിസൈനർമാർ മുതൽ തൊഴിലാളികൾ വരെയുള്ള സർവ്വർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്.



നാട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഒരു ജീവിതം സ്വപ്നംകണ്ട് തിരിച്ചെത്തി, അതുവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവനെടുത്ത് വലിയവീടും പണിത്, എല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വാരിക്കോരി നൽകി, കീശ കാലിയാകുമ്പോൾ മുറുമുറുപ്പുകൾ കേട്ട്, വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവാസിയാകുന്ന എത്രയോ മലയാളികളുണ്ട്. അവർക്ക് പ്രവാസം ഒരു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ പോലെയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന ശിക്ഷ. ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്നുമാത്രം....!

എല്ലാ കാലത്തും അവരവിടെ ഗൾഫിൽ പ്രവാസിയായി പ്രാരാബ്ധക്കാരനായി കടം വീട്ടേണ്ടവനായി നിൽക്കേണ്ടവരല്ലല്ലോ. തിരിച്ചുവന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ മഹാസൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ 'ചെറിയ' വീടുകളാണ് പണിയേണ്ടത് എന്ന ഓർമ്മ പണം മുടക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടാവണം.

കേരളത്തിലിരുന്ന് കേശവമ്മാമക്ക് എന്തും പറയാം ഉപദേശിക്കാം; പക്ഷേ പണം മുടക്കാൻ കേശവമ്മാമക്കാവില്ലല്ലോ...

