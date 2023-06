സാമ്പത്തികപ്രയാസം കാരണം പണിതീരാത്ത വീടുകൾ : സാധാരണക്കാർ ഇതറിയാതെ പോകരുത്

വീടുപണി പാതി-മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടും സാമ്പത്തികപ്രയാസം കാരണം ബാക്കി പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതെ കിടക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ ചിലരുടെ വീടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വീടുകൾ കാണുമ്പോൾ വീടുപണിയിൽ അവർക്ക് പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധം ഓർത്ത് വലിയ ദുഃഖവും തോന്നാറുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക പ്രയാസമുളളവർ വീടുപണിയുമ്പോൾ ബുദ്ധിപരമായ പ്ലാനിങ് നിർബന്ധമാണ്. അതിൽപ്രധാനം മുൻഗണനാക്രമമനുസരിച്ച് പണികൾ തീർക്കുക എന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സന്ദർശിച്ച പണി തീരാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വീടിന്റെ കാര്യം പറയാം.

വീടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പണികൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിലം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അകവും പുറവും പ്ലാസ്റ്ററിങ് (തേപ്പ്) കഴിഞ്ഞു അതിനുമുകളിൽ ഒരുകോട്ട് വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. വയറിങും പ്ലമിങും പ്രാഥമികഘട്ടം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ വാതിലുകളും ജനലുകളും വച്ചിട്ടില്ല. ബാത്ത്റൂമിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുക്കളയിൽ അടുപ്പിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണികൾ പലതും ബാക്കിയാണ്.

ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കൈയിലുളള പണവും ലോൺ എടുത്ത പണവുമെല്ലാം തീർന്നു. പണിനിന്നുപോയി എന്നാണ് വീട്ടുടമ പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെയുള്ള പണികൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന്റെ രീതിയും മറ്റും ഞാനദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

തറപ്പണി മുതൽ വാർപ്പുവരെ ഒറ്റ കരാർ. തേപ്പ്, നിലം കോൺക്രീറ്റ് വേറെ കരാർ. വയറിങ്, പ്ലമിങ് മറ്റൊരു കരാർ. വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിക്കുന്നത് വേറെ....അങ്ങനെ നാല് ഭാഗം നാല് കരാറിലാണ് തീർത്തത്. തേപ്പിന് മാത്രം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് സിമന്റ് വേറേയും..

നോക്കൂ:

ഈ പണികൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ അൽപം അവധാനതയോടെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വീട്ടിൽ താമസമാക്കാമായിരുന്നു. മുൻഗണനാക്രമം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ വീടിന്റെ തന്നെ ഒരുദാഹരണം പറയാം: പുറമെയുളള തേപ്പും കുമ്മായമടിയും മറ്റുപണികൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നങ്കിൽ ആ പണംകൊണ്ട് വീടിന് വാതിലുകളും ജനലുകളും വയ്ക്കാമായിരുന്നു. രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം നാല് പേർ മാത്രമുള്ള ആ കുടുംബത്തിന് ഒരുകിടപ്പുമുറിയും അതിന്റെ ബാത്ത്റൂമും പണി തീർത്തിരുന്നങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വീട്ടിൽ സുഖമായി താമസിക്കാമായിരുന്നു.

വീടിന്റെ ബാക്കി പണികൾ തീർക്കാൻ പണം കണ്ടത്താൻ മാർഗമില്ലാതെ മാസം 6000 രൂപ വാടക കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്.

ശ്രദ്ധിക്കുക:

കൈയിൽ വേണ്ടത്ര പണമില്ലാതെയാണ് വീടുപണി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഓരോഭാഗവും മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടയ്ക്കുവച്ച് പണി ബ്രേക്ക് ആയാൽപോലും ചെയ്തുതീർത്ത പണികൾ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കണം. പലർക്കും പറ്റുന്ന വലിയൊരബദ്ധമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. വീടുപണിയുന്നവർ ഗൗരവമായി കാണുക.

