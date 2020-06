റബർ നടീലില്‍ റബര്‍ബോര്‍ഡ് സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. 2020 ജൂണ്‍ 24ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മുതല്‍ 4.30 വരെയാണ് പരിശീലനം. പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ https://bit.ly/2YKGJHj എന്ന ലിങ്കിലൂടെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ക്ക് പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ട ലിങ്ക് ഇ–മെയിലായോ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ ജൂണ്‍ 23ന് അയച്ചുതരുന്നതാണ്. റബര്‍നടീല്‍, പരിപാലനം, ഇടവിളക്കൃഷി, കളനാശനം എന്നിവ ഉള്‍പെടുന്നതാണ് പരിശീലനപരിപാടി. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 04812353127.



English summary: Online free training in planting and upkeep of rubber