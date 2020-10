16 വിളകൾക്ക് തറവില പ്രഖ്യാപിച്ചു; പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവിളകൾക്ക് തറവില പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് കേരളത്തിലെ കർഷകർക്കായി ആശ്വാസ നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൃഷിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് കരുത്തുപകരുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 16 ഇനം ഭക്ഷ്യവിളകൾക്കാണ് തറവില പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മരച്ചീനി, നേന്ത്രൻ, കൈതച്ചക്ക, വെള്ളരി, പാവൽ, പടവലം, തക്കാളി, കാബേജ്, ബീൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും തറവില നിർണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.



ഓരോ വിളയുടെയും ഉൽപാദനച്ചെലവിനൊപ്പം 20 ശതമാനം അധികതുകയാണ് തറവിലയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പച്ചക്കറികൾക്ക് നിശ്ചിത വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വില വിപണിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവ സംഭരിച്ച് തറവില അനുസരിച്ചുള്ള തുക കർഷകന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നൽകും. ഉൽപന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയായിരിക്കും കർഷകർക്ക് തറവില നൽകുന്നത്. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഉൽപന്നങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് സംഭരണപ്രക്രിയയിൽത്തന്നെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിക്കും.



കാലാകാലങ്ങളിൽ തറവില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും കാർഷിക പദ്ധതികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും അതത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ നിർണായക സ്ഥാനമുണ്ട്. സംഭരണ–വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.



ഒരു കർഷകന് ഒരു സീസണിൽ പരമാവധി 15 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷിക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിള ഇൻഷുർ ചെയ്തശേഷം കൃഷിവകുപ്പിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലിൽ പേര് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഈ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. പോർട്ടലിൽ റജിസ്ട്രേഷൻ നവംബർ ഒന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കും.



പ്രൈമറി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ വഴി സംഭരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തൽക്കാലം റജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമല്ല.



തറവില പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കർഷകർ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ നോട്ടിഫൈഡ് വിപണിയിലേക്കോ സൊസൈറ്റികളിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ നോട്ടിഫൈഡ് സൊസൈറ്റികളിലേക്കോ/സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കോ ഉൽപന്നങ്ങൾ എത്തിക്കണം.



കർഷകരിൽനിന്നു സംഭരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ വിപണികളിലൂടെയും പ്രൈമറി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിപണനശൃംഖലകളിലൂടെയും വിറ്റഴിക്കും.



അധിക ഉൽപന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.



പുതിയ തീരുമാനത്തിലൂടെ കാർഷികരംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



വിളകളും തറവില(രൂപ)യും. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ഹെക്ടറിൽനിന്നുള്ള പരമാവധി സംഭരണം (ടൺ)



മരച്ചീനി- 12 (15 ടൺ)

നേന്ത്രൻ- 30 (10) വയനാടൻ നേന്ത്രൻ- 24 (10) കൈതച്ചക്ക- 15 (14) കുമ്പളം- 9 (11) വെള്ളരി- 8 (10) പാവൽ- 30 (10) പടവലം- 16 (15) വള്ളിപ്പയർ- 34 (8) തക്കാളി- 8 (15) വെണ്ട- 20 (8) കാബേജ്- 11 (20) കാരറ്റ്- 21 (15) ഉരുളക്കിഴങ്ങ്- 20 (15) ബീൻസ്- 28 (11) ബീറ്റ്റൂട്ട്- 21 (12) വെളുത്തുള്ളി- 139 (5)

കർഷകർ ചെയ്യേണ്ടത്



കൃഷിവകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലായ www.aims.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌പോർട്ടലിൽ കൃഷിവിവരങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഈ സൗകര്യത്തിനായുള്ള AIMS മൊബൈൽആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്‌റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തും കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായിതന്നെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം. കർഷകരും, കർഷകഗ്രൂപ്പുകളും അവരുടെ കൃഷിയിടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം, വിളവിറക്കിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിളവ്, വിളവെടുപ്പുസമയം എന്നീ വിവരങ്ങൾ കൃഷിയിറക്കുന്ന സീസണിനു മുൻപായി പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കർഷകരുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ, പ്രദേശവും ഉൽപാദനവും നിർണയം, പ്രാദേശികഉൽപന്നമാണെന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയും ഇതോടൊപ്പം വേണം. സംഭരണ ഏജൻസികൾക്കെല്ലാം ബാധകമാകുന്ന പ്രവർത്തനനടപടിക്രമങ്ങൾ കൃഷിവകുപ്പ് തയാറാക്കും.

കൃഷിയിറക്കിയാൽ ഉടൻതന്നെ കർഷകർ വിള ഇൻഷുർ ചെയ്യണം. AIMS പോർട്ടൽ മുഖേനയോ കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇത് ചെയ്യാം. പ്രൈമറി അഗ്രിക്കൾചറൽ ക്രെഡിറ്റ് കോ–ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ വഴി സംഭരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റജിസ്‌ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല.

കൃഷിവകുപ്പിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിപണികൾവഴി വിപണനം നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർഷകർ, നവംബർ 1 മുതൽ വെബ്‌പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തശേഷം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി കൃഷിയിടത്തിന്റെ ജിയോടാഗ് ചെയ്‌ത ഫോട്ടോ കൂടി പോർട്ടലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. പച്ചക്കറിവിളകൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ 15 ദിവസത്തിനകവും, രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ 45 ദിവസത്തിനകവും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. പൈനാപ്പിൾ, നേന്ത്രൻ, മരച്ചീനി എന്നീ വിളകൾക്ക് ഒന്നാം മാസവും അഞ്ചാം മാസവുമാണ് ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്.

