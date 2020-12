കാർഷിക വിദഗ്ധർക്ക് കാർഷിക കൗൺസിൽ; സുപ്രധാന നീക്കവുമായി ആന്ധ്രപ്രദേശ്

കാർഷികമേഖയിൽ സുപ്രധാന നീക്കവുമായി ആന്ധ്രപ്രദേശ് സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആന്ധ്രപ്രദേശ് നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ കൗൺസിൽ ബിൽ 2020 ആണ് കാർഷികമേഖലയിൽ പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. കാർഷികമേഖലയിലെ വിദഗ്ധരെ ഒരു കൗൺസിലിനു കീഴിലാക്കാനുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനമാണിത്. ഇത്തരത്തിലൊരു കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രപ്രദേശ്.

സ്വതന്ത്ര ഭരണ സംവിധാനമുള്ള സംഘടനയായിരിക്കും അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ കൗൺസിലെന്ന് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച കൃഷി മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യ, ദന്ത, നഴ്സിങ് കൗൺസിലുകൾ പോലെതന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും പ്രവർത്തനം. കൂടാതെ കാർഷിക ബിരുദധാരികൾ, സംരംഭകർ, ഗവേഷണം, വികസനം, മാർക്കറ്റിങ് എന്നിങ്ങനെ കാർഷികമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതെല്ലാം കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലാകും.



ദീർഘനാളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു കാർഷികമേഖലയ്ക്കൊരു കാർഷിക കൗൺസിൽ എന്നത്. കുറഞ്ഞത് 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ കാർഷിക കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദേശീയ തലത്തിൽ കാർഷക കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടുകഴിഞ്ഞു– മന്ത്രി കെ. കണ്ണബാബു നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.



ചട്ടരൂപീകരണം വൈകാതെ



കൗൺസിലിന്റെ ഭരണഘടന വൈകാതെ തയാറാകും. കാർഷിക ബിരുദധാരികൾ കൗൺസിലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ അഥവാ റജിസ്റ്റർ നമ്പർ നൽകും. സ്വകാര്യ പ്രാക്ടീസുകൾ അനുവദിക്കും. എന്നാൽ, അഴിമതി, നിയമം ലംഘിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അധാർമിക രീതികൾ തുടങ്ങിയവയൊന്നും അനുവദിക്കില്ല. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കും. ഒപ്പം കാർഷികമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കാർഷിക കോളജുകൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അഗ്രികൾച്ചറൽ കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.



അതേസമയം, കേരളത്തിലും ഇത്തരത്തിലൊരു കൗൺസിലിന്റെയും റജിസ്ട്രേഷന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇത്തരം കാർഷിക വിദഗ്ധർ കർഷകർക്ക് വളം, മരുന്ന് തുടങ്ങിയവ നിർദേശിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പരും പ്രയോഗിക്കേണ്ട അളവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി നൽകണമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം.

