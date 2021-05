കോവിഡ് കേസുകള്‍ കേരളത്തില്‍ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മൃഗസംരക്ഷണമേഖലയില്‍ 1.65 കോടി രൂപയുടെ കൂടി സഹായവുമായി പ്രോവെറ്റ് ആനിമല്‍ ഹെല്‍ത്ത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലായി 2.51 കോടി രൂപയുടെ വെറ്ററിനറി മരുന്നുകളും ഫീഡ് സപ്ലിമെന്റുകളും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ ആകെ 4.16 കോടി രൂപയുടെ കോവിഡ് സഹായം കമ്പനി കേരളത്തിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്കു നല്‍കി.

സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വെറ്ററിനറി ആശുപത്രികള്‍ വഴിയാണ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്നുകളും ഫീഡ് സപ്ലിമെന്റുകളും ലഭിക്കുക. മൃഗസംരക്ഷണ, പൗള്‍ട്രി മേഖലയിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇതുവഴി സഹായം ലഭിക്കും.

നാലാം ഘട്ടത്തില്‍ 51 ഉല്‍പന്നങ്ങളാണ് കര്‍ഷകര്‍ക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രോവെറ്റ് ആനിമല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ സി.കെ. സ്റ്റീഫന്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ കൂടാതെ 4 രാജ്യങ്ങളില്‍കൂടി പ്രോവെറ്റിന് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കര്‍ഷകരാണ് ഞങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കു പിന്നില്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്- സ്റ്റീഫന്‍ പറഞ്ഞു.

മരുന്നുകളുടെ വിതരണത്തിന് സഹായിച്ച കെഎല്‍ഡി ബോര്‍ഡ് എംഡി ജോസ് ജയിംസ്, മറ്റ് കെഎല്‍ഡി ബോര്‍ഡ് ജീവനക്കാര്‍, മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോക്ടര്‍ ദിലീപ് മാധവന്‍, കേരളത്തിലെ 1146 മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും സ്റ്റീഫന്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

English summary: Free Supply of Medicines to Veterinary Hospitals via KLD Board