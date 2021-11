കേരളവും വിയറ്റ്‌നാമും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പദ്ധതികള്‍ കാര്‍ഷിക - കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനും കാലാവസ്ഥാ അതിജീവനത്തിനും ഗുണപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി. പ്രസാദ്. വിയറ്റ്‌നാം അംബാസിഡര്‍ ഫാം സാന്‍ഹ് ചൗവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സംഘവുമായി തിരുവനന്തപുരം മസ്‌കറ്റ് ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കാര്‍ഷികമേഖലയില്‍ വിയറ്റ്‌നാം സര്‍ക്കാരുമായി സംയോജിച്ച് നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചയാണ് വിയറ്റ്‌നാം അംബാസിഡറും മറ്റു പ്രതിനിധി സംഘവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്നത് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് മന്ത്രി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ സമാന ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയുമുള്ള വിയറ്റ്‌നാം ഇതേ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരു ദേശങ്ങളുടെയും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങള്‍ സുസ്ഥിര കാര്‍ഷിക വികസനത്തിനും കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതിനും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

തൊഴിലാളിക്ഷാമവും വര്‍ധിച്ച കൂലിച്ചെലവും കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ യന്ത്രവല്‍ക്കരണത്തിന് പ്രസക്തി വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളികേരം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്‍ഷിക ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യവര്‍ധനയ്ക്ക് സംസ്ഥാനം പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുണ്ട്. കര്‍ഷകന് സമൂഹത്തില്‍ മാന്യമായ ജീവിതനിലവാരം ഉറപ്പുനല്‍കുന്നതിനായി കാര്‍ഷിക വരുമാനം 50 ശതമാനമെങ്കിലും വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിയറ്റ്‌നാം അംബാസിഡര്‍ ഫാം സാന്‍ഹ് ചൗവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക സംഘവുമായി തിരുവനന്തപുരം മസ്‌കറ്റ് ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍നിന്ന്‌

പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന നെല്ലിനങ്ങളുടെ പരസ്പര കൈമാറ്റം, രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളിലേയും സംയോജിത കൃഷിസമ്പ്രദായ വിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റം, മൂല്യവര്‍ധന ശൃംഖലയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റം (പൈനാപ്പിള്‍, ചക്ക, കശുമാവ്, റബര്‍ തുടങ്ങിയ വിളകളില്‍), കാലാവസ്ഥ അനുരൂപ കൃഷി വിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റം, അത്യുല്‍പാദനശേഷിയുള്ള റബര്‍ ഇനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം എന്നിവയിലാണ് വിയറ്റ്‌നാമുമായി സഹകണം. കുരുമുളകുകൃഷിയില്‍ വിയറ്റ്‌നാം അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന അതിസാന്ദ്രത കൃഷിരീതി, സൂക്ഷ്മ ജലസേചനം, കാപ്പിക്കൃഷിയില്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കുന്ന യന്ത്രവല്‍കരണം, വിളവെടുപ്പാനന്തര പരിചരണ മുറകള്‍ എന്നിവയും ചെറു കൃഷിഭൂമികള്‍ക്കു അനുയോജ്യമായ യന്ത്രവല്‍കൃത മാതൃകകള്‍ എന്നിവയും വിയറ്റ്‌നാമില്‍നിന്നും സ്വീകരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അതുപോലെതന്നെ കാര്‍ഷിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും കാര്‍ഷിക ഗവേഷണ രംഗത്തും വിയറ്റ്‌നാമിന് സംഭാവന നല്‍കാനും കേരളത്തിനു സാധ്യമാകും. കാര്‍ഷിക വിജ്ഞാനവ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ശൃംഖലാ സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ആസൂത്രണ പദ്ധതികള്‍ താഴേത്തട്ടില്‍നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ മേഖലയിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അറിവും പരിചയസമ്പത്തും കൈമാറുന്നതിന് കേരളം സന്നദ്ധമാണ്.

അശാസ്ത്രീയമായ കാര്‍ഷിക മുറകള്‍ പലയിടങ്ങളിലും വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്‍ഷിക ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളിലെ രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയെ പോലും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാനം ഇപ്പോള്‍ ശുദ്ധ ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജൈവകൃഷി പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ഈ മേഖലയിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും അറിവിന്റെയും കൈമാറ്റം ലോകത്തിനുതന്നെ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ പല മേഖലകളിലായി ഒരു ദീര്‍ഘനാളത്തെ സഹകരണം വിയറ്റ്‌നാമുമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.

സാധ്യമായ മേഖലകളില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യകളും അറിവും കൈമാറുന്നതിനുള്ള ധാരണയാണ് സന്ദര്‍ശന ലക്ഷ്യമെന്ന് വിയറ്റ്‌നാം അംബാസിഡര്‍ ഫാം സാന്‍ഹ് ചൗ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിയറ്റ്‌നാമിലെ പ്രധാന പ്രവിശ്യകളും കേരളവുമായി സഹോദരബന്ധം വികസിപ്പിക്കുവാനും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കാര്‍ഷികോല്‍പന്നങ്ങളായ കുരുമുളക്, കശുവണ്ടി എന്നിവയുടെ കൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യയിലും, മത്സ്യ ബന്ധനം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിലും സംയോജിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം സാധ്യമാണ്.

ഇരു സര്‍ക്കാറുകള്‍ തമ്മിലും അവിടത്തെ കര്‍ഷക, വ്യവസായ സംഘങ്ങള്‍ തമ്മിലും സഹകരണം സാധ്യമാണെന്നും വിയറ്റ്‌നാം അംബാസിഡര്‍ അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. വി.കെ.രാമചന്ദ്രന്‍, സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ (വിദേശ സഹകരണം) ഡോ. വേണു രാജാമണി, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. ചന്ദ്രബാബു, കൃഷി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സി.എ.ലത, വിയറ്റ്‌നാം അംബാസിഡറുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സണ്‍ ഹൊയാങ് മെയ്ഡങ്, പൊളിറ്റിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍ (വിയറ്റ്‌നാം) നുയെന്‍ തൈനോക് ഡങ്, ട്രെഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ (വിയറ്റ്‌നാം) ബിട്രങ് തു വാങ്, കൗണ്‍സിലര്‍ (വിയറ്റ്‌നാം) നോയന്‍ തൈതാന്‍ഹ് ക്വാന്‍, വോയ്‌സ് ഓഫ് വിയറ്റ്‌നാം ബ്യൂറോ ചീഫ് പ്രതിനിധി ഫാന്‍ താങ് ടങ്, കൃഷി ഡയറക്ടര്‍ ടി.വി.സുഭാഷ്, ഡബ്ല്യുടിഒ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍ ആരതി, പ്രൈസസ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. രാജശേഖരന്‍ എന്നിവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

English summary: Kerala and Vietnam to firm up ties