കാർഷികരംഗത്ത് കൂട്ടായ്മയുടെ പുതിയ വിപ്ലവമെഴുതുകയാണ് കാർഷിക ഉൽപാദക സംഘങ്ങൾ(എഫ്‌പിഒ). ‘കർഷകർ, കർഷകർക്കു വേണ്ടി, കർഷകരാൽ’ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളാണു എഫ്‌പിഒകൾ. അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ 10,000 ബ്ലോക്കുകളിൽ എഫ്‌പിഒകൾ രൂപീകരിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലും വിജയകരമായ രീതിയിൽ ഇവ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. കാട വളർത്തൽ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എഫ്‌പിഒ അടുത്തിടെയാണു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. പുതിയ കാലത്തെ കൃഷിയെയും കാർഷിക കൂട്ടായ്മകളെയും അറിയാം.

എന്താണ് എഫ്‌പിഒ?



സിംപിളായി പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മേഖലയിലുള്ള കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണു എഫ്‌പിഒകൾ. കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരമോ സഹകരണ നിയമപ്രകാരമോ ഇതു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കർഷകർക്കു മാത്രമാണു അംഗത്വത്തിന് അർഹത. ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും കർഷകർ മാത്രമായിരിക്കണം.

എന്തെല്ലാമാണു പ്രവർത്തനങ്ങൾ?



ഉൽപാദനം മുതൽ വിൽപനയും കയറ്റുമതിയുമുൾപ്പെടെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും നീളുന്നതാണു പ്രവർത്തനം. ഒറ്റയ്ക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തിയിലൂടെ ചെയ്യുകയെന്നതാണു പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ലക്ഷ്യം. ഉൽപാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ, സംഭരണത്തിനും മറ്റും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ഇതു വഴി ചെയ്യാനാകും. കാർഷികമേഖലയിൽ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനും ഇതു സഹായകരമാകും.

എങ്ങിനെ രൂപീകരിക്കാം?



പത്തോ അതിലധികമോ കൃഷിക്കാർ ചേർന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉൽപാദകസംഘങ്ങൾ ചേർന്നോ എഫ്‌പിഒകൾ രൂപീകരിക്കാം. 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു എഫ്‌പിഒയിൽ 500 കർഷകർ ഓഹരിയുടമകളായി (അംഗങ്ങൾ) ഉണ്ടാകണം. നിലവിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഒരു വിദഗ്ധ സംഘടനയുടെ സഹായം ആദ്യ 5 വർഷത്തേയ്ക്കുണ്ടാകും. പ്രവർത്തനമികവും കൂടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു സംഘങ്ങൾക്കു തുടർ സഹായം ലഭ്യമാക്കുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇതിനകം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളിലെല്ലാം 300- 500 അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും ബ്ലോക്ക് ഓഫിസുകൾ വഴിയും ലഭിക്കും.

ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?



കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള 10,000 എഫ്‌പിഒകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ഗ്രാന്റായി നൽകും. കൃഷി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഏജൻസികൾ വഴി സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകും. പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിന്റെ വിഹിതം ഗ്രാന്റായി ലഭിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ടാകും.

കാട വളർത്തലിലെ എഫ്‌പിസി മാതൃക



ആയിരം കോഴിക്കു അരക്കാടയെന്നാണു ചൊല്ല്. എന്നാൽ, കോഴി വളർത്തലിന്റെ അത്ര സജീവമോ സംഘടിതമോ ആയിരുന്നില്ല ജില്ലയിലെ കാടവളർത്തൽ കൃഷി. എന്നാൽ, ഒരു പറ്റം കർഷകരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തനത്തിലൂടെ അതിനു മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫലമോ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യമായി കാട വളർത്തൽ മേഖലയിലെ കർഷക ഉൽപാദക കമ്പനി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലവിൽ വന്നു. ക്വയിൽ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയെന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടത്തിൽ നിലവിൽ 430 അംഗങ്ങളുണ്ട്. 500 കാടവരെയുള്ള ചെറുകിട കർഷകർ മുതൽ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നതിനും പാകമാകുന്നതുവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം സംവിധാനമുള്ളവർവരെ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഗൾഫിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾ, വീട്ടമ്മമാർ എന്നിവരെല്ലാം സംഘത്തിലുണ്ട്.

തുടക്കം വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ



മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കാട വളർത്തൽ തുടങ്ങിയിട്ടു ഏറെക്കാലമായെങ്കിലും അതിനു സംഘടിത രൂപമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2018ൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പറ്റം കർഷകർ ചേർന്നു വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കിയത്. മുട്ടയുടെ വില, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സംശയങ്ങളുമാണു ആദ്യം കൈമാറിയത്. പതിനഞ്ചോളം കർഷകരാണു ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതു പിന്നീട് സൊസൈറ്റിയായി.

ആദ്യ ഇടപെടൽ മുട്ടവിലയിൽ



മുട്ടയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനും വില ഏകീകരിക്കാനുമുള്ള ഇടപെടലാണു ആദ്യം നടത്തിയത്. ഇതിനായി സൊസൈറ്റിക്കു കീഴിൽ ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള പെട്ടികൾ തയാറാക്കി. 12, 24, 48 എന്നിങ്ങനെ മുട്ടകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പെട്ടികളാണു തയാറാക്കിയത്. സൊസൈറ്റിക്കു കീഴിലെ ഓരോ കർഷകനും പ്രത്യേക കോഡ് നമ്പറുണ്ടാകും. പെട്ടിയിൽ ഈ നമ്പർ മുദ്രണം ചെയ്യും. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചറിയിക്കാനായി മൊബൈൽ നമ്പറുമുണ്ടാകും. കാടത്തീറ്റ ഉൽപാദകരിൽനിന്നു നേരിട്ടു വാങ്ങി കർഷകർക്കെത്തിച്ചു നൽകുന്നതായിരുന്നു അടുത്ത ചുവടുവയ്പ്. പഴക്കമില്ലാത്ത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണേന്മയുള്ള തീറ്റയാണു എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്. ഇതിനു കൂടുതലായി പണം ഈടാക്കുന്നില്ല. കർഷകർക്കു നല്ല തീറ്റയെത്തിക്കുകയും ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം തടയുകയുമാണു ലക്ഷ്യം.

എഫ്‌പിസിയായി മാറുന്നു



നിലവിൽ കാടക്കർഷകരുടെ മറ്റു കൂട്ടായ്മകളും ജില്ലയിലുണ്ട്. ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയാകാൻ (എഫ്‌പിസി) പലരും അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്വയിൽ ഫാർമർ ഡവലപ്പ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച അധികൃതർ അവർക്കു അംഗീകാരം നൽകി. എഫ്‌പിസികൾക്കു കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഒട്ടേറെ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതു ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ പല പദ്ധതികളും ക്വയിൽ എഫ്‌പിസിയുടെ ആലോചനയിലുണ്ട്. കർഷകർ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡിനാണു എഫ്‌പിസിയുടെ നിയന്ത്രണം. കർഷകർക്കെല്ലാം അംഗങ്ങളാകാമെങ്കിലും 500 കാടകളെയെങ്കിലും വളർത്തുന്നവരെയാണു നിർവാഹക സമിതിയിലേക്കു പരിഗണിക്കുക. എടക്കര അഗ്രോ പ്രൊഡ്യൂഡർ കമ്പനിയാണു പ്രമോട്ടർ.



അണിയറയിലുണ്ട് പദ്ധതികൾ



എഫ്‌പിസി റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായതോടെ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണു കൂട്ടായ്മ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രം- കാടക്കൃഷിയെ വൈവിധ്യവൽകരിക്കുക, കർഷകർക്കു കൂടുതൽ ലാഭം നേടിക്കൊടുക്കുക. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കു മുൻപ് ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടയങ്ങളിലേക്കു കാടമുട്ട കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ ഇതു നിലച്ചു. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണു വിൽപന. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. വിപണി വിപുലമാകുന്നതോടെ കാടക്കൃഷി കൂടുതൽ ആകർഷകമാകുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ. നിലവിൽ മുട്ട, ഇറച്ചി വിൽപനയിലൂടെയാണു കർഷകർക്കു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്.

