തരിശുകിടന്ന പള്ളിപ്പറമ്പ് ഇപ്പോൾ മികച്ച കൃഷിയിടം; സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കലച്ചൻ സൂപ്പറാ

പള്ളിമേടയുടെ മുറ്റത്ത് ചിക്കിച്ചികഞ്ഞു നടക്കുന്ന നാടൻ കോഴികൾ, സെമിത്തേരിയുടെ ചുറ്റുമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഫലവർഗച്ചെടികളും മരങ്ങളും, കൃഷിയിടത്തിലാകെ നൂറ് മേനി വിളവൊരുക്കി പച്ചക്കറികളും തന്നാണ്ട് കാർഷിക വിളകളും. കുഞ്ചിത്തണ്ണി തിരുകുടുംബ ദേവാലയത്തിലെ നന്മയുടെ കാഴ്ചകളാണി‌തൊക്കെ. വികാരി ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കലിന് വൈദികവൃത്തി പോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കൃഷിയും, കർഷകരും. ഒരു വർഷം മുൻപാണ് നാട്ടുകാരുടെ കൊച്ചുപുരക്കലച്ചൻ കുഞ്ചിത്തണ്ണി തിരുകുടുംബ പള്ളിയിൽ വികാരിയായി എത്തുന്നത്.

6 ഏക്കറോളം സ്ഥലമാണ് പള്ളിക്കുള്ളത്. ഇതിൽ കുറെയേറെ സ്ഥലം തരിശു കിടന്നിരുന്നു. ഈ സ്ഥലമെല്ലാം കൃഷി യോഗ്യമാക്കിയ ഫാ. സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ ഇടവകാംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ 1200ലധികം ചുവട് കപ്പ നട്ടു. ഇടവിളയായി 500 ഞാലിപ്പൂവനും തട്ടാത്തി പയറും ബീൻസും കൃഷി ചെയ്തു. എല്ലാ വിളകളും പുതുമണ്ണിൽ നൂറ് മേനി തിരിച്ചു നൽകിയതോടെ കൃഷി വിപുലപ്പെടുത്തി.

രാസവളം ചേർക്കാതെയാണ് എല്ലാ കൃഷിയും ചെയ്യുന്നത്. വിളവെടുത്ത കപ്പ മുഴുവൻ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഇടവകാംഗങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കുമായാണ് വിൽപന നടത്തിയത്. വിളവെടുപ്പിനു ശേഷം വീണ്ടും കപ്പ നട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ചേന, ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ, ഇഞ്ചി എന്നിവയെല്ലാം ഇടവിളയായും നട്ടിട്ടുണ്ട്. ജൈവ കർഷകനായ പെരിഞ്ചാൻകുട്ടി കുറുക്കാട് മാത്യു വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കുറക്കാടൻ എന്ന ഇനം കപ്പയും പള്ളിപ്പറമ്പിലുണ്ട്. ഒരു ചുവട്ടിൽ നിന്ന് 10 കിലോയിലധികം ലഭിക്കുന്ന രുചി കൂടിയ ഇനമാണ് കുറക്കാടൻ, കൊടൈക്കനാലിൽ മാത്രമുള്ള മലയ എന്ന ഇനം വാഴയും ഇവിടെയുണ്ട്.

സെമിത്തേരിക്കു ചുറ്റുമായി റംബുട്ടാൻ, മാങ്കോസ്റ്റിൻ, ഓറഞ്ച്, അവക്കാഡോ എന്നിവ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു കൂടാതെ 60 അവക്കാഡോ മരങ്ങൾ പറമ്പിലും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. കൃഷിയിടത്തിലെ മറ്റ് മരങ്ങളിലെല്ലാം കുരുമുളക് വള്ളികൾ പടർത്തിവിട്ടത് ഭാവിയിലെ വരുമാനം മുന്നിൽ കണ്ടാണ്. പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ചെറിയ കുളത്തിൽ ഗിഫ്റ്റ് മത്സ്യങ്ങളെയും വളർത്തുന്നു. എല്ലാ കർഷകരും ഏലം മാത്രം കൃഷി ചെയ്താൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് മുട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് കൊച്ചുപുരയ്ക്കലച്ചന്റെ പക്ഷം.

English summary: Here’s a priest who treasures fresh produce for all at his parish's land