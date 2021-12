കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കു മണത്തക്കാളി

കരളിലെ അർബുദത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കു മണത്തക്കാളി ഫലപ്രദമെന്നു കണ്ടെത്തൽ. ആയുർവേദത്തിലും സിദ്ധ, പ്രകൃതി ചികിത്സാസമ്പ്രദായങ്ങളിലും പ്രചാരത്തിലുള്ള ഔഷധസസ്യമാണിത്. രാജീവ്ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി (RGCB) യിലെ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ. റൂബി ജോൺ ആന്റോയും സംഘവുമാണ് മണത്തക്കാളിയിലയിലുള്ള യൂട്രോസൈഡ് ബി എന്ന ഘടകം കരളിലെ അർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടെത്തിയത്. നേച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണമായ ‘സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടി’ൽ ഈ പഠനഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഡോ. റൂബി ജോൺ ആന്റോയുടെയും ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിനി ഡോ. ലക്ഷ്മി ആർ. നാഥിന്റെയും പേരിലുള്ള ഈ കണ്ടെത്തലിനു യുഎസ്, കാനഡ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരൾ കാൻസറിലെ ഏറ്റവും സാധാരണ വിഭാഗമായ ഹെപാറ്റോ സെല്ലുലാർ കാർസിനോമ(എച്ച്സിസി)യുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നിലവിലുള്ള മരുന്നുകളെക്കാൾ ഫലപ്രദമാണ് യൂട്രോസൈഡ് ബി എന്ന് ഇവരുടെ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ലിവർ സിറോസിസ്, ഫാറ്റി ലിവർ എന്നവയ്ക്ക് എതിരെയും മണത്തക്കാളിയില സത്തോ, അതിലടങ്ങിയ യൂട്രോസൈഡ് ബിയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമോ എന്ന ഗവേഷണത്തിലാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞസംഘം.

യൂട്രോസൈഡ് ബി എന്ന സംയുക്തം മണത്തക്കാളിയുടെ ഇലകളിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇവർക്കു കൂട്ട് സിഎസ്ഐആർ NIIST-ലെ രസതന്ത്രവിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. എൽ. രവിശങ്കറും സംഘവുമാണ്. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും ഈ സംയുക്തം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതു ശ്രമകരമായതിനാൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇതു നിർമിക്കാനുള്ള ഗവേഷണത്തിലാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ‘കെംവേദ ലൈഫ് സയൻ സ്’ എന്ന കമ്പനി.

കുന്നംകുളം അശ്വനി തീർഥം ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. സിനി ജെ. ഷാജു, വടക്കാഞ്ചേരി പുനർജനി പ്രകൃതി ചികിത്സാകേന്ദ്രം ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. എം.കെ. റെനി എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് യൂട്രോസൈഡ് ബിയുടെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തുന്നത്.

യുഎസ് ബയോ ഫാർമ കമ്പനി ‘ക്യൂ ബയോമെഡ്’ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പഠനഫലങ്ങൾ രോഗികളിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇതിനായി ഇവർ ആർ.ജി.സി.ബിക്ക് ലൈസൻസിങ് വരുമാനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ ഒക്ലഹാമ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ എം.ആർ.ഐ. വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. റിയൽ ടൗണറു (Rheal Towner) മായി ചേർന്ന് യൂട്രോസൈഡ് ബിയുടെ പ്രവർത്തനതത്വം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചുവരികയാണ് ഡോ. റൂബി ജോൺ.

English summary: Liver cancer drug based on Manathakkali compound identified by RGCB duo set to hit the market soon