വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കിഫ

സംസ്ഥാനത്ത് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് കേരളത്തിലെ സ്വതന്ത്ര കർഷകരുടെ സംഘടന (കിഫ). 2022 ജനുവരിയിൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും എണ്ണമാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇനി എല്ലാ മാസവും ഇത്തരത്തിൽ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് കിഫ അറിയിച്ചു.

കിഫ പുറത്തുവിട്ട പട്ടിക

ജനുവരിയിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും 17 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 3 പേർക്കാണ് ജനുവരിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. കാട്ടുപോത്തിന്റെയും പാമ്പിന്റെയും ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേരും കടന്നൽകുത്തേറ്റ് 4 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കിഫ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

English summary: Wild animals claim 10 human lives so far this january in Kerala