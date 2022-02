സൈനികരെന്ന വ്യാജേന വിശ്വാസം പിടിച്ചുപറ്റിയുള്ള തട്ടിപ്പുകള്‍ ഉയരുന്നു. ഇന്നലെ മാത്രം കേരളത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 30 സൈബര്‍ സാമ്പത്തികത്തട്ടിപ്പുകളെന്ന് സൈബര്‍ സെല്ലില്‍നിന്നുള്ള അനൗദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ട്. പ്രധാനമായും സാധാരണക്കാരായ വ്യാപാരികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പില്‍ ഇന്നലെ മാത്രം ലക്ഷങ്ങളാണ് അപഹരിച്ചത്.

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ മത്സ്യബന്ധനോല്‍പന്നങ്ങളുടെ വിതരണക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നലെ 3 ഇടപാടുകളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 22,000 രൂപയാണ്. മത്സ്യബന്ധനത്തിനായുള്ള വല വാങ്ങുന്നതിനായി സൈനികന്‍ എന്ന പേരില്‍ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആനന്ദ് കുമാര്‍ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ഒരാള്‍ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. 500 മീറ്റര്‍ വല വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാല്‍, അത്രയും നീളമുള്ള വല കൈവശമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണം മുന്‍കൂറായി നല്‍കാമെന്നും അറിയിച്ചു. സാധനം കൈമാറിയിട്ട് പണം തന്നാല്‍ മതിയെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും വാങ്ങണമെന്നു നിര്‍ബന്ധിച്ചെന്നു കടയുടമ കര്‍ഷകശ്രീ ഓണ്‍ലൈനോടു പറഞ്ഞു.



ഇങ്ങോട്ടു വരുമെന്നു കരുതി, പക്ഷേ പോയത് അങ്ങോട്ടാണ്



പണം സൈന്യത്തില്‍നിന്ന് വൗച്ചര്‍ ആയിട്ടാണ് നല്‍കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു ക്യുആര്‍ കോഡ് വ്യാപാരിക്ക് വാട്‌സാപ്പില്‍ അയച്ചു നല്‍കി. ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്താല്‍ വൗച്ചറിലെ പണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ആകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. സ്‌കാന്‍ ചെയ്തതോടെ ഗൂഗിള്‍ പേയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും പിന്‍ നല്‍കുന്ന വിന്‍ഡോ തുറക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്‍ നല്‍കിയതോടെ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് 10,000 രൂപ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ആയി. പണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോല്‍ അത് റീഫണ്ട് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ക്യുആര്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും സമാന രീതിയില്‍ 12,000 രൂപ കൂടി തട്ടിപ്പുകാര്‍ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കൗണ്ടില്‍ എത്ര രൂപയുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയായിരുന്നു അവര്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇക്കാര്യം സൈബര്‍ സെല്ലില്‍ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പരാതിക്കാരന് ലഭിച്ചത് ഇന്നലെ മാത്രം കേരളത്തില്‍ 30 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും ഉണ്ടാകാം.

റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകള്‍ ഒട്ടേറെ, പക്ഷേ...



പട്ടാളക്കാരുടെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പ് വര്‍ഷങ്ങളായി കേരളത്തിലുണ്ട്. മുയല്‍ കര്‍ഷകനോട് മുയലിറച്ചി ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചിയില്‍നിന്നാണെന്ന പേരില്‍ വിളിച്ച അവസരം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പലചരക്കു വ്യാപാരിക്കും സമാന രീതിയില്‍ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായ വാര്‍ത്ത ഏതാനും നാളുകള്‍ക്കു മുന്‍പ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സാധാരണ ഒരു 'പട്ടാളക്കാരന്‍' വിളിക്കുകയും പിന്നീട് മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നു പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാള്‍ വിളിക്കുന്നതുമാണ് തട്ടിപ്പുകാരുടെ സ്ഥിരം രീതി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൈനികനാണെന്ന പേരില്‍ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് വരുന്നവരെ കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ തട്ടിപ്പ്



ബാങ്ക് അവധി വരുന്ന രണ്ടാം ശനി, നാലാം ശനി എന്നിവയ്ക്കു മുന്‍പുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചകളിലാണ് തട്ടിപ്പ് ആരംഭിക്കുക. അതും ബാങ്ക് സമയം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം. ഇന്നലെ കോട്ടയത്തെ വ്യാപാരിക്ക് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വൈകുന്നേരം 6 മണിയോടെയാണ്. ബാങ്കിങ് സമയം കഴിഞ്ഞതിനാലും അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം ബാങ്ക് അവധി ആയതിനാലുമായിരിക്കാം ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തുക. ഇരയായവര്‍ക്ക് പരാതിപ്പെടാന്‍ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് തട്ടിപ്പെന്നു സാരം.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോട്ടയം സ്വദേശിയായ ഒരു ഡോക്ടര്‍ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 50,000 രൂപയാണ്. പ്രധാനമായും വ്യാപാരികളെയാണ് സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അവരുടെ പക്കല്‍നിന്ന് ഉല്‍പന്നം വാങ്ങുന്നു എന്നവ്യാജേന വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവരില്‍ ഒരു ഹോളോബ്രിക്‌സ് വ്യാപാരിയും ഉള്‍പ്പെടും.

കോട്ടയത്തെ വ്യാപാരിക്ക് ഇന്നലെ നഷ്ടപ്പെട്ട തുക

ആനന്ദ് കുമാറും ജോറാ സിങ്ങും



ആനന്ദ് കുമാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി എന്ന പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയ വാട്‌സാപ് പ്രൊഫൈലില്‍നിന്ന് (7415248819 എന്ന നമ്പര്‍) ആണ് ആദ്യം ബന്ധപ്പെടുക. പിന്നാലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന പേരില്‍ ജോറാ സിങ്ങും രംഗത്തെത്തും. 8269313549 എന്ന നമ്പരില്‍നിന്നാണ് ജോറാ സിങ് ഇന്നലെ കോട്ടയത്തെ വ്യാപാരിയെ ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഈ വ്യക്തിയാണ് പണമിടപാടുകള്‍ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

പട്ടി മുതല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വരെ



ജോറാ സിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പരതിയപ്പോള്‍ ലഭിച്ചത് ഒട്ടേറെ പേജുകളാണ്. ജോറാ സിങ് എന്ന പേരിനൊപ്പം ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി എന്നുകൂടി ചേര്‍ത്താണ് പ്രൊഫൈല്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈനികരോട് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ആദരവിന്റെ മറപറ്റിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുക. തലപ്പാവ് വച്ച ഒരു സൈനികന്റെ ചിത്രവും പ്രൊഫൈല്‍ പിക്ചര്‍ ആയി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വീട് വാടകയ്ക്ക് ചോദിക്കുക, നായ്ക്കുട്ടികളുടെ വില്‍പന, ഒഎല്‍എക്‌സിലൂടെ മൊബൈല്‍ വില്‍പന, മീന്‍ വല വില്‍പന എന്നിങ്ങനെ ഈ ജോറാ സിങ് എന്ന പട്ടാളക്കാരന്‍ ഇടപെടാത്ത മേഖലകളില്ല. ഒരു സൈനികന് ഇത്രയൊക്കെ മേഖലകളില്‍ കൈവയ്ക്കാന്‍ സമയം ലഭിക്കുമോ?



കോട്ടയത്തെ വ്യാപാരിക്ക് സംഭവിച്ച അതേ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് ക്രിഷ് മോഡക് എന്ന കോല്‍ക്കത്ത സ്വദേശി ഫെബ്രുവരി 12ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസുകാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന എന്ന വ്യാജേന ക്യൂആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് 15,000 രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. അക്കൗണ്ടില്‍ പണം തീര്‍ന്നതിനാല്‍ 20,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചശേഷം വീണ്ടും ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്യാന്‍ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തട്ടിപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു എന്നും ക്രിഷ് മോഡക് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.



അതേസമയം ജോറാ സിങ് എന്ന സൈനികന്‍ 2012ല്‍ മരണമടഞ്ഞതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡി കാര്‍ഡ്, പാന്‍ തുടങ്ങിയവ കൈവശപ്പെടുത്തി ആരോ തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നതാണെന്നും ചില കമന്റുകളില്‍ കാണാം.



ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നെറ്റില്‍നിന്ന് ഇരപിടിത്തം



ഗൂഗിള്‍, ഫെയ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ ഇരകളെ തേടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഈ സംഘം ചെയ്യുക. ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തില്‍ അവര്‍ക്ക് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നു. അതനുസരിച്ചാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത്.

കരുതല്‍ വേണം



ഇന്റര്‍നെറ്റിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന്റെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി ഉയരുകയാണ്. അനാവശ്യ സൈറ്റുകളില്‍ പ്രവേശിക്കുകയോ ക്യആര്‍ കോഡുകള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുകയോ ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും സംശയത്തിന്റെ കണ്ണോടെ കാണുകയോ ചെയ്യണം. പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ സന്ദേശങ്ങളോ ഫോണ്‍ കോളുകളോ അവഗണിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍



കേട്ടുകള്‍വിയില്ലാത്ത സൈറ്റുകളിലൂടെ പണമിടപാടുകള്‍ നടത്താതിരിക്കുക. പ്രചാരത്തിലുള്ള ഓണ്‍ലൈല്‍ സൈറ്റുകളില്‍നിന്നു മാത്രം ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുക. കഴിവതും വലിയ ഇടപാടുകള്‍ യുപിഐ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് നടത്താടെ അക്കൗണ്ട് ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ നടത്തുക. പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുമായി പണമിടപാടുകള്‍ നടത്താതിരിക്കുക. ക്യുആര്‍ കോഡുകള്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക. കടകളിലും മറ്റും ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്ത് പണമിടപാട് നടത്തുമ്പോള്‍ വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരില്‍ത്തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സൈനിക ഓഫീസുകളുടെ പേരില്‍ വരുന്ന ഇടപാടുകള്‍ ചെവികൊടുക്കാതെ അവഗണിക്കുക. വാട്‌സാപ്, ഫെസ്ബുക്ക് എന്നിവയിലൂടെ ബന്ധുക്കള്‍ പണം ചോദിച്ചാല്‍പ്പോലും നേരില്‍ വിളിച്ച് നിജസ്ഥിതി അറിയുക.

English summary: A new kind of financial fraud is using the Indian army as decoy