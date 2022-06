നായ്ക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം; മാംഗോയ്ക്കായി കാത്തിരുന്ന് ഒരു കുടുംബം

ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ നായ്ക്കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിഷമത്തിലാണ് എറണാകുളം പാലാരിവട്ടം സ്വദേശി ഡോ. ആനന്ദ് ഗോപിനാഥ്. കോയമ്പത്തൂരിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കോംബെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ചു മാസം പ്രായമുള്ള നായ്ക്കുട്ടിയെ ഇക്കഴിഞ്ഞ 12നാണ് പാലാരിവട്ടം നേതാജി റോഡിലെ വീട്ടിൽനിന്നു കാണാതായത്. രണ്ടു മാസം മുൻപായിരുന്നു ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു നായ്ക്കുട്ടികളെ വാങ്ങിയത്. അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നായ്ക്കൾക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കും വിധമുള്ള ഉയരമുള്ള മതിലിലെ ഗേറ്റ് ആരോ അബദ്ധത്തിൽ തുറന്നതു വഴി ഇറങ്ങിപ്പോയതാകാമെന്ന് ഡോ. ആനന്ദ് കർഷകശ്രീ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ പുറംലോകവുമായി പരിചയമില്ലാത്ത നായ്ക്കുട്ടി ആയതിനാൽ വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ കോംബെ ഇനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നായ്ക്കളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന താൻ വളരെ വേദനയിലാണ് ഇപ്പോൾ. നായ്ക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നീല നിറത്തിലുള്ള കോളർ നായ്ക്കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മാംഗോ എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നായ്ക്കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ മൈക്രോചിപ്പും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിന് തവിട്ടു നിറമാണ്. മുഖത്ത് കറുത്തിന് കറുപ്പ് നിറവുമുണ്ട്.

നായ്ക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നവർ 9447086644 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ഡോ. ആനന്ദ് ഗോപിനാഥ് അഭ്യർഥിച്ചു.

നായ്ക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഡോ. ആനന്ദ് ഗോപിനാഥ് നൽകിയ പരസ്യം (ഇടത്ത്), ഡോ. ആനന്ദ് ഗോപിനാഥിന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് (വലത്ത്)

കോംബെ നായ്ക്കൾ



ഇരയുടെ മേൽ ചാടിവീണ് കഴുത്തിൽ നീളമേറിയ കൊമ്പല്ല് താഴ്ത്തി തറപറ്റിക്കുന്ന നായയിനം. ഒരുകാലത്ത് കേരളത്തിലെ വേട്ടക്കാരുടെ ഉറ്റമിത്രമായും അതുപോലെതന്നെ വീട്ടുകാവലിനും വളർത്തിയിരുന്ന ഇനം. അതാണ് കോംബെ. രാജപാളയവും ചിപ്പിപ്പാറയും കന്നിയുമൊക്കെ വന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇനംതന്നെയാണ് കോംബെയും.

എത്ര വലിയ മൃഗമാണെങ്കിലും കുരകൊണ്ട് വിരട്ടിനിർത്താൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് കോംബെ നായ്ക്കൾക്ക്. കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടാനാണ് ഇവയെ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യൻ ബോർ ഹൗണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ബോർ ഡോഗ് എന്നിങ്ങനെയും ഇവർക്ക് പേരുണ്ട്.

തേനി ജില്ലയിലെ കോംബെ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം എന്നു കരുതുന്നു. ഉടമയോട് അതിരറ്റ വിധേയത്വം കാണിക്കുമെങ്കിലും മറ്റു വേട്ടനായ്ക്കളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യരോടും ആക്രമണ സ്വഭാവം കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട്, പരിചയമില്ലാത്തവർ ഇവയുടെ അടുത്തേക്കു പോകുന്നത് അപകടമാണ്.

ധൈര്യവും വിധേയത്വവുമാണ് ഇവരുടെ മുഖമുദ്ര. ഉടമയ്ക്കുവേണ്ടി മരണം വരെ പോരാടുക എന്നതാണ് രീതി.

മറ്റു സൈറ്റ് ഹൗണ്ട് നായ്ക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് വലുപ്പം അൽപം കുറവാണെങ്കിലും ശൗര്യത്തിലും ആക്രമണത്തിലും അവയെ കടത്തിവെട്ടും. കറുത്ത മാസ്കുള്ള മുഖം, മറ്റു നായ്ക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് നീളം കൂടിയ കോമ്പല്ലുകൾ, മസ്കുലർ ബോഡി, താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ നെഞ്ച്, ടാൻ നിറം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ശാരീരിക പ്രത്യേകതകൾ.

വേട്ടയാടൽ നിരോധിച്ചതോടെയാണ് കേരളത്തിൽനിന്ന് കോംബെ നായ്ക്കൾ മറഞ്ഞത്. വിദേശനായ്ക്കൾ കടന്നുവന്നതോടെ ഈ ഇനത്തെ പലരും മറന്നു. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ നായ്ക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ പേർ കോംബെ നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം വളർത്താനായി അന്വേഷിക്കുന്നുമുണ്ട്.

English summary: English Summary: One lack reaward for those who find the missing Puppy