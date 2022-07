പാലുൽപന്നങ്ങൾക്കു 5 ശതമാനം നികുതി ചുമത്താനുള്ള ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം ക്ഷീരകർഷകർക്കു വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുമെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ–ക്ഷീരവികസന വകുപ്പു മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണി. ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിലിന്റെ 47–ാം മീറ്റിങ്ങിൽ പാക്കറ്റിൽ ആക്കിയ തൈര്, ലെസ്സി, മോര് തുടങ്ങിയവക്ക് 5 ശതമാനം നികുതി ചുമത്താനുള്ള നീക്കം ക്ഷീരകർഷകർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ജിഎസ്‌ടി നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതു മുതൽ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാലിൽനിന്നുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലായി തൈരും മോരും ലസ്സിയും എല്ലാം കേരളീയരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പുതുതായി 5 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയത് വഴി പാലിൽ നിന്നും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന തൈര്, സംഭാരം, ലെസ്സി എന്നിവയുടെ വില കൂടും. ഇത് ക്ഷീരകർഷകരുടെ സഹകരണ സംരംഭമായ മിൽമയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കും. പാക്കറ്റിലുള്ള തൈരിനും മോരിനും വില കൂടുന്നതോടുകൂടി ഉപഭോക്താക്കൾ ഗുണനിലവാരവും വിലയും കുറഞ്ഞ തൈരിലേക്കും മോരിലേക്കും നീങ്ങാൻ ഇടയാകും. ഇത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷക്ക്‌ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തും. അണു ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഇവയുടെ ഉപയോഗം വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ മറ്റ് പാലുൽപന്നങ്ങൾക്കും ബ്രാൻഡഡ് പാക്കറ്റ് പാലിനും ജിഎസ്‌ടി കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. കോവിഡ് 19ന്റെയും പ്രളയത്തിന്റെയും തിക്താനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് മറ്റൊരു വലിയ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കും ഇത്. ഈ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ പിൻവാങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English summary: Kerala Farmers Are Upset About the GST on Milk Products- said Minister J Chinchu Rani