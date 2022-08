സർക്കാരിനെ വിശ്വാസമില്ല: ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ കിഫ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ വായുദൂരം ബഫർ സോൺ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധി കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലയുടെ ജന ജീവിതത്തിന്റെ അടിവേര് അറക്കുന്നതാണെന്ന് സ്വതന്ത്ര കർഷകരുടെ സംഘടനയായ കിഫ. 2022 ജൂൺ മൂന്നിനായിരുന്നു‌ ഗോദവർമൻ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി.

ബഫർസോൺ പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നും കേരളത്തിലെ കൈവശഭൂമികളെ 'രക്ഷിക്കാൻ', കർഷകന്റെ കൈവശഭൂമി കവർന്നെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വനംവകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് കിഫ ആരോപിക്കുന്നു. ജനവാസമേഖല, കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയമാനുസരണം നിർവചനം പോലും നൽകാതെയാണ് ഈ അന്തർ നാടകങ്ങൾ എന്നത് കിഫ വിവരാവകാശ നിയമം വഴി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ബഹുജനപ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്ത് മതിയായ രീതിയിൽ ജനത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കാതെ, എതിരായി വിധി സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലയ്ക്ക് കൈവിലങ്ങ് തീർക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വിധികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കേരള സർക്കാർ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഹർജിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നയവും വ്യത്യസ്തമാവില്ല എന്നതുകൊണ്ടും സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് വീണ്ടുമൊരു ചകിയിൽ പെടാതിരിക്കാനുംവേണ്ടിയാണ് കിഫ സുപ്രീം കോടയിൽ റിവ്യു ഹർജി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

കേരള ഹൈകോടതിയിൽനിന്നു ജഡ്ജിമാരായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകർ ആയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നിയമവിദഗ്‌ധരുടെ നിയമോപദേശങ്ങൾ കിഫയ്ക്കുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി അഡ്വക്കറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ് വി. ഉഷാനന്ദിനിയാണ് കിഫയ്ക്കുവേണ്ടി സുപ്രീം കോടയിൽ കേസ് വാദിക്കുന്നത്.



1995 മുതൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന കേസുകഴുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാണ് തങ്ങൾ കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്ന് കിഫ ലീഗൽ സെൽ അറിയിച്ചു. ഒപ്പം കർഷകസമൂഹത്തിന്റെ പ്രാർഥനയും കേസിന്റെ വിജയത്തിന് അടിത്തറയാകുമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ പ്രതീക്ഷ.



കർഷകസമൂഹത്തിൽനിന്ന് യാതൊരുവിധ പണപ്പിരുവുകളും നടത്തിയല്ല തങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വാദിക്കുന്നതെന്നും കിഫയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾ ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയാൽ അതിൽ കിഫയെ ചേർക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കഫി അറിയിച്ചു.

