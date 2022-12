എല്ലാ കർഷകർക്കും സെക്സ്ഡ് സെമൻ, കാളക്കുട്ടിയെങ്കിൽ 250 രൂപ തിരികെ, സംസ്ഥാനത്ത് പാൽവിപ്ലവം: മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി

സംസ്ഥാനത്ത് ലിംഗനിർണയം നടത്തിയ ബീജമാത്രകൾ ഇനി മുതൽ എല്ലാ കർഷകർക്കും ലഭിക്കുമെന്നും വരും വർഷങ്ങളിൽ പാൽ വിപ്ലവം സാധ്യമാകുമെന്നും മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി. കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിത്തുകാളകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കി ഉന്നത ഗുണനിലവാരവും ഉയർന്ന പാലുൽപ്പാദനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ലിംഗനിർണയം നടത്തിയ ബീജമാത്രകളുടെ സംസ്ഥാന തല വിതരണം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി.

കേരള ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ ( KLDB) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഗോകുൽ മിഷൻ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന സെക്സ് സോർട്ടഡ് ബുൾ സെമൻ (ലിംഗനിർണയം നടത്തിയ ബീജമാത്രകൾ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് പദ്ധതി. ആറു പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം നടപ്പാക്കുന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ ക്രയോ ക്യാൻ, കൃത്രിമ ബീജാധാന കിറ്റ് എന്നിവ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ ടി. ബീന ബീവിക്ക് മന്ത്രി കൈമാറി.

കർഷകർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള 90 ശതമാനവും പശുക്കുട്ടികളെ ഉറപ്പുനൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ലിംഗനിർണയം നടത്തിയ ബീജമാത്രകൾ പദ്ധതി. സംസ്ഥാനത്തെ പശുക്കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ലിംഗനിർണയം നടത്തിയ ബീജമാത്രകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കെഎൽഡിബി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതി 500 രൂപയ്ക്കാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുക. രണ്ട് പ്രാവശ്യവും പശുക്കൾക്ക് ഗർഭധാരണം സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ തിരികെ നൽകും. അതേസമയം ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ കാളക്കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ 250 രൂപ തിരികെ നൽകുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത.



തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സന്തതി പരിശോധന സോഫ്റ്റ് വെയർ ആയ ADAP( APPLICATION FOR DATA ANALYSIS OF PROGENY TESTING )ന്റെ സമാരംഭവും നടന്നു. വിത്തുകാളകളുടെ ബീജം ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമ ബീജാധാനത്തിലൂടെ ജനിച്ച പശുക്കിടാങ്ങളുടെ ജനിതക ഗുണം ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച് മേന്മ നിർണയിക്കുന്ന രീതിയാണ് സന്തതി പരിശോധനാ പ്രക്രിയ.

ചടങ്ങിൽ ഈ വർഷത്തെ ഗോപാൽരത്ന പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ മാനന്തവാടി ക്ഷീരോൽപാദക സഹകരണ സംഘത്തെയും മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണി ആദരിച്ചു.

English summary: A milk revolution will happen in the state in the coming years: Minister J. Chinchurani