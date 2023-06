മൃഗസംരക്ഷണ, പൗൾട്രി മേഖലയിൽ തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ഫീസോടെ പഠിക്കാൻ സുവർണാവസരം. വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഏവിയൻ സയൻസസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കോളജിലെ BSc. PPBM (3 year degree course in Poultry Production and Business Management) കോഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. കേരള പിഎസ്‌സി