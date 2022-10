കന്നിപ്പാൽ പാഴാക്കണ്ട പോഷകമ്പുഷ്ടമായ പലഹാരമുണ്ടാക്കാം

സസ്തനികളിൽ പ്രസവശേഷം ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ (24 മുതൽ 36 വരെ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ) ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ, കട്ടി കൂടിയ, മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പാല്‍ ആണ് കന്നിപ്പാൽ(കൊളസ്ട്രം ). കന്നുകുട്ടി പിറക്കുന്നതിന് മുന്‍പുതന്നെ തള്ളപ്പശുവിന്റെ അകിടിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഇത് മാംസ്യത്തിന്റെയും കൊഴുപ്പിന്റെയും ധാതുലവണങ്ങളുടെയും സമൃദ്ധമായ ഉറവിടമാണ്.

സാധാരണയായി കിടാവിന് വേണ്ടതിലധികം കന്നിപ്പാൽ അകിടിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. അധികമുള്ള കന്നിപ്പാൽ നിർബന്ധമായും കറന്നു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അകിടുവീക്കം പോലുള്ള അവസ്ഥയുണ്ടാകും. അതുവഴി പാലുൽപാദനം കുറയാനുമിടയുണ്ട്. അധികമുള്ള കന്നിപ്പാൽ നാം കറന്നു കളയാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇതര സം സ്ഥാനങ്ങളിൽ കന്നിപ്പാലിൽനിന്ന് മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ തയാറാക്കിവരുന്നു.

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കന്നിപ്പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ കായികതാരങ്ങളെ ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ളതാണ്. ഇവരിൽ തീവ്ര വ്യായാമത്തെ തുടർന്ന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നു. ഇതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കൊളസ്‌ട്രം ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കന്നിപ്പാൽ പൊടിയായും ഗുളികകളായും അല്ലെങ്കിൽ പാനീയങ്ങളായുമൊക്കെയാണ് ഉപയോ ഗിക്കുന്നത്.

കന്നിപ്പാൽ സംസ്‌കരണം



സ്കാന്ഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വീടുകളിലും വ്യാവസായിക തലത്തിലും കന്നിപ്പാലിൽനിന്ന് കസീൻ (മാംസ്യം) വേർതിരിച്ചു ബേക്ക് ചെയ്തു ഫ്രഷ് ചീസ് (ലെയ്‌പാജുസ്റ്റോ ചീസ്) ആയി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത കന്നിപ്പാൽ ഉല്‍പന്നങ്ങളും സംസ്കരണരീതികളും അറിയുക.

ഖർവാസ് (കന്നിപ്പാൽ പുഡ്ഡിങ് )

കന്നിപ്പാൽ എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കരയും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർ ത്ത് ആവിയിൽ വേവിക്കുക. ചൂടാറിയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം.

ഫെൻസ

ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത പലഹാരമാണ് ഫെൻസ. കന്നിപ്പാൽ മിതമായ ചൂടിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി വെള്ളത്തിന്റെ അംശം പകുതിയാകുമ്പോൾ പാകത്തിന് മധുരവും ഏലക്ക പൊടി ച്ചതും ചേർത്തിളക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്സ് വച്ച് അലങ്കരിക്കാം.

ബോളി കി ബർഫി

പഞ്ചാബിലെ മധുര പലഹാരമാണ് ബോളി കി ബർഫി. കന്നിപ്പാൽ മിതമായ ചൂടിൽ നന്നായി ഇളക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക (ബോളി). നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച കടലമാവിലേക്ക് അരിച്ചെടു ത്ത ബോളിയും പഞ്ചസാര പാനിയും ചേർത്തിളക്കി മിതമായ ചൂടിൽ വറ്റിക്കുക. മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്കു മാറ്റി കട്ടിയാകുന്നതിനായി വയ്ക്കുക. ചെറിയ കഷണങ്ങളായി മുറിച്ചു വിളമ്പാം.



ഖീസ്

ഹരിയാനയിലെ കന്നിപ്പാൽ വിഭവമാണ് ഖീസ്. കന്നിപ്പാൽ എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തോടൊപ്പം ഏലക്ക പൊടിച്ചതോ കുങ്കുമമോ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. പാൽ പിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ഖീസ് സേവിക്കാം. ബദാം വച്ച് അലങ്കരിക്കാവുന്നതാണ്.

English summary: Production of Bovine Colostrum for Human Consumption to Improve Health